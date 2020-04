Ester Expósito revoluciona la red con un sensual baile que ha batido todos los récords

Ester Expósito (20 años) es una de las actrices españolas más seguidas y aclamadas por el público. La serie Élite la encumbró y desde entonces tiene una gran corte de seguidores en internet, especialmente en Instagram. Así, la joven madrileña se ha convertido en toda una revelación tanto en España como allende los mares: su éxito es apabullante y su influencia en las redes sociales es un hecho: nada más que en Instagram cuenta con más 18 millones de seguidores.

Esa elevada cifra, inevitablemente, se traduce en miles de 'me gustas' y reproducciones con cada post que sube a su red social. Ese ha sido el caso de este pasado sábado cuando, a través de un sensual baile, Ester revolucionaba y colapsaba la red con casi 30 millones de reproducciones en 24 horas. Tal ha sido la marea creada por este vídeo que este lunes continúa siendo Trending Topic el nombre de la intérprete.

"Vamos con ese sábado noche", posteaba Expósito a la vez que movía las caderas acompañando el compás de la música. No solo sus fans se han deshecho en halagos; la cuenta de Netflix Latinoamérica también se ha rendido a sus pies con el siguiente mensaje: "Mucho flow, niña". Cada uno de sus post cuenta con varios millones de likes, pero este ha batido récords donde se ve a Expósito bailar reggaeton. Y es que, la actriz, que aparece también en la serie de La Veneno, lleva bastantes días advirtiendo a sus seguidores de que cuando termine el confinamiento lo que más le va a apetecee es perrear. Así lo hacía constar hace unos días: "Wow, qué ganas tengo de perrear cuando acabe el confinamiento. Un día menos, ánimo".

Mujer feminista y combativa

La denuncia de Ester Expósito.

Sea como fuere, Ester no solo revoluciona la red a golpe de baile ni se muestra con ese aire tan distendido y divertido: cuando le ha tocado ponerse seria ante comentarios machistas lo ha hecho sin titubear. Sin ir más lejos, en octubre de 2019 denunció varios comentarios contra su honor que se habían vertido en las redes sociales. "Realmente, en lo personal no me afectaron. Me imaginaba que había comentarios de este tipo aunque no los oyera, no solo a mí, si no a cualquier mujer que está expuesta. Como me pareció repugnante quise darle visibilidad y ponerlo en las redes para que se viera que aún hay gente así. Que el feminismo es necesario, que hemos avanzado pero que el machismo no ha desaparecido. Por eso quise plasmarlo en las redes, todavía hay mucho que cambiar, mucho que evolucionar y por eso quise enseñar lo que las mujeres tenemos que aguantar", aseguró en su momento durante una entrevista.

Pese a su juventud, Ester es una mujer luchadora y, ante todo, feminista que no duda en denunciar cualquier situación de discriminación: "Me considero mujer luchadora, todos lo somos, simplemente por el componente biológico está claro que tenemos que vernos enfrentadas a situaciones muy complicadas y ya simplemente por la presión de la sociedad al género femenino creo que todas tenemos que ser muy fuertes para aguantar esa discriminación y desigualdad".

Su ruptura con Álvaro Rico

Ester junto a Álvaro Rico en una imagen de sus redes sociales.

En agosto de 2019 JALEOS publicó en exclusiva que Ester y Álvaro Rico (23) habían puesto punto final a su historia sentimental. La pareja tomó la determinación de llevar caminos paralelos en julio del año pasado, aunque ya entonces se hizo constar la buena conexión que existe entre ellos. Si bien no hubo terceras personas por ninguna de las partes, la expareja, que nunca vivieron juntos, comenzaron a hacer vida independiente.

Ester Expósito y Álvaro Rico se conocieron a principios del año 2018 cuando fueron seleccionados como parte protagonista de Élite, uno de los fenómenos españoles más potentes de Netflix. Carla Rosón y Polo, los personajes a los que Expósito y Rico dan vida, forman una adormecida pareja en la ficción a cuya relación le añaden la sal de una tercera persona: Christian Varela. Lo suyo se convierte en un trimonio en el que comparten amor, sexo, celos y muchos secretos.

La fecha marcada en rojo en el calendario personal de la pareja era el 10 de marzo de 2018: ahí arrancó oficialmente su historia de amor fuera del set de rodaje. Poco después del estreno de la primera temporada del serial, en octubre de ese mismo año, se descubrió que Álvaro y Ester -Carla y Polo para su legión de seguidores- eran también pareja en la vida real. Fotos cruzadas en Instagram, comentarios en sus diferentes perfiles, unas vacaciones de verano juntos bastante antes de que el éxito llegase a sus vidas... La relación entre Ester Expósito y Álvaro Rico sobrepasó el plató de Élite para deleite de los fans de los estudiantes del prestigioso colegio Las Encinas.

