Anna Ferrer cautiva a sus seguidores con la sencillez de su último estilismo

Anna Ferrer Padilla (23 años) ha dejado patente, a través de sus diferentes publicaciones en sus redes sociales como Instagram, que los leggings imitando al cuero y los jerséis con una gran apertura en la espalda y lazada: nunca pasan de moda.

Temporada, tras temporada, estas dos prendas han conseguido instaurarse como un básico de armario que forma parte de la mayoría de los estilismos del otoño e invierno. Y, como no podía ser de otra manera, su último look ha cautivado a la mayoría de los seguidores de la hija de Paz Padilla (51) y, aquí, tienes los detalles y las claves de este estilismo.

Anna Ferrer posaba en esta instantánea con un total look de la firma Revolve, conformada por dos prendas. Los pantalones de estilo cuero, consolidan su hegemonía en los diferentes estilismos del otoño. Una prenda ceñida y sin bolsillos, que estiliza la figura. De hecho, no es la primera influencer que se decanta por este tipo de pantalones. Por ejemplo, María Pombo los sigue luciendo y llevando durante su embarazo por la comodidad que presentan.

Para combinar esta prenda, Anna Ferrer ha recurrido a un jersey en un tono nude y tejido estilo envasé, que tiene una gran abertura en la espalda y cuenta con una gran lazada para ajustar y definir la prenda a la silueta, como se desee.

Dos prendas muy sencillas y fáciles de combinar con otras -gracias en parte a su tonalidad neutra- que, además, no presentan una etiqueta definida y, por tanto, son los complementos y los accesorios los que transforman este estilismo de lo formal a lo informal y viceversa.

Asimismo, si eres reticente de llevar en esta estación una prenda con esa espalda; puedes optar por otro de los jerséis -de la misma tonalidad- que Anna ha lucido recientemente. Una prenda sencilla de la marca Rouje, con un sutil cuello, que combina con pantalones de imitación al cuero o con unos clásicos jeans a la perfección.

Para este outfit, la hija de Paz Padilla optaba por un maquillaje muy natural, sencillo y minimalista. Eyeliner negro, polvos bronceadores para realzar las facciones, máscara de pestañas y un sutil toque de color en las cejas. Un acabado idóneo para el día a día que define a la perfección la frase make up, con efecto no make up.

Una vez más, Anna Ferrer ha dejado patente su pasión por la moda con dos looks todoterreno que apuestan por la comodidad que todos podemos recrear y que nunca pasan de moda.

