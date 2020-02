Colores tierra y elegancia informal: todos los detalles de la nueva colección de Burberry

Burberry ha presentado su nueva colección primavera/verano 2020, una línea plagada de prendas informales y colores terrosos, sin perder la esencia de la marca. Una propuesta con la que Ricardo Tisci, el director creativo de la firma, quiere marcar un antes y un después.

"He estado trabajando durante algunas temporadas en la definición de una nueva identidad y lenguaje visual para esta casa. Esta campaña es como un comienzo en el que he querido homenajear a los hombres y mujeres que representan a Burberry, algunos que han sido parte de mi carrera desde hace mucho tiempo y otros que han comenzado este viaje de Burberry conmigo. Juntos simbolizan la sofisticación y la actitud que palpitan en el corazón de la casa hoy", ha asegurado Tisci.

Kendall Jenner y Gigi Hadid han sido algunas de las protagonistas de la nueva colección de Burberry.

La campaña está protagonizada por Bella Hadid (23 años), Gigi Hadid (24) y Kendall Jenner (24) junto a Benji Arvay, He Cong, Freja Beha Erichsen, Nozomu Ito, Reece Nelson, Tosin Olajire, Rianne van Rompaey y Mona Tougaard.

En una serie de imágenes y vídeos sobre el fondo beige de Burberry, la nueva campaña se erige sobre las claves y códigos de la casa de moda de lujo, combinando lo excéntrico y lo clásico.

La campaña muestra piezas clave para hombre y mujer, incluyendo sastrería, looks de noche y gabardinas. Los exclusivos bolsos de Burberry tienen un lugar destacado, incluyendo el TB Bag y el Lola, ambos inspirados en el fundador de la casa, Thomas Burberry, así como el Pocket Bag.

Los bolsos son protagonistas de la nueva colección de Burberry.

Las propias modelos que han trabajado en la promoción de esta colección señalan que el nombre de la línea, Evolution, "representa también la evolución de Burberry", ha explicado la modelo He Cong.

Una idea que también comparte la maniquí Freja Beha Erichsen, para quien Riccardo "ha logrado hacer avanzar la marca con una versatilidad que atrae a hombres y mujeres en todas las etapas de su vida".

Rianne van Rompaey ha señalado que la nueva colección presentada por Riccardo es una novedad que no deja de lado la elegancia inherente en la firma. "Cada vez que llevo Burberry, me siento increíblemente elegante. De repente, enderezo la espalda y la dama dentro de mí sale a la luz. Creo que Burberry tiene este toque de clase inherente, al que Riccardo da una nueva dimensión. Lo traduce a la juventud de hoy y recrea lo que Burberry representa. Es muy emocionante ser parte de su visión", ha comentado la modelo.

Opinión similar a la de Reece Nelson: "Burberry juega un papel importante en la moda actualmente, no solo porque es conocida por sus piezas originales como la gabardina, sino también por su look más deportivo, con un toque remasterizado. Como atleta, me encanta vestir con ropa deportiva y es sorprendente ver cómo ésta se puede adaptar y combinar con la moda actual".

