La caída a los infiernos de Fran Álvarez: una vida de adicciones con un trágico final

De ser un completo desconocido, Francisco Álvarez Gómez o Fran como a él le gustaba que le llamaran, pasó de la noche a la mañana a ser el hombre más buscado de España. Su vida dio un giro de 180 grados el día que se convirtió en la pareja de Belén Esteban (46 años).

Durante todo el tiempo que duró su relación no hubo día que no se hablara de él. Este domingo 9 de febrero todos los medios se han hecho eco de su muerte. Su cuerpo sin vida ha sido hallado sobre su cama, en su domicilio de Madrid, por una de las trabajadoras del bar de su padre.

Fran Álvarez y Belén Esteban en el adosado de Paracuellos. Gtres

Fran era un hombre humilde, del barrio de La Elipa (Madrid). Vivió ahí prácticamente toda su vida, a excepción de los cinco años que estuvo casado con Belén. Durante el tiempo que duró el matrimonio, la pareja se trasladó a un chalé adosado de Paracuellos del Jarama, donde actualmente sigue viviendo la colaboradora de televisión con su actual marido, Miguel Marcos (32).

Cuando él y la por entonces aclamada 'princesa del Pueblo' se reencontraron (ellos ya se conocían de su juventud) los dos traían sus problemas. Con el tiempo, ambos han reconocido sus adicciones y el infierno que vivieron el uno al lado del otro. "Mi matrimonio fue un grave error. Juntos éramos una bomba de relojería, aseguró Fran en una de sus últimas entrevistas concedida a la revista Lecturas.

Un matrimonio tóxico

Belén Esteban y Fran Álvarez se dieron el 'sí, quiero' el 27 de junio de 2008 tras varios años de noviazgo. Lo hicieron por la iglesia y fue uno de los días más felices de sus vidas en el que estuvieron presentes todos sus seres queridos. Entre ellos, los hijos de sus relaciones anteriores. Andrea Janeiro (19), fruto de la relación de ella con Jesulín de Ubrique; y un menor, de un matrimonio anterior de Fran.

Siempre intentando mantenerse al margen del foco mediático, Fran continuó de camarero en el bar de su padre en el citado distrito madrileño. Sin embargo, la presión de casarse con una de las mujeres más populares y más buscadas por la prensa del corazón no se lo puso nada fácil. Pronto comenzaron los conflictos y su caída a los infiernos. Rompieron y volvieron hasta en ocho ocasiones, hasta que finalmente Belén pidió el divorcio. Fran nunca quiso darle la nulidad eclesiástica.

Antes, el camarero tuvo que reconocer una infidelidad, de las muchas que se le adjudicaron. Después de que Arantxa Contreras narrara en televisión su aventura amorosa con Fran, este se vio obligado a reconocer los hechos a través de un comunicado. En el mismo aseguró que a pesar de haber mantenido una relación íntima con este mujer, los hechos se estaban exagerando de "forma malintencionada".

Pesadilla de adicciones

Fran Álvarez por las calles de Madrid.

Al mismo tiempo que los altibajos en el matrimonio se sucedían, las adicciones fueron creciendo, según relató el propio Fran en más de una ocasión. "Llegó un momento en que estaba completamente deteriorado, física y mentalmente".

"Llegué a tocar fondo y rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otro tipo de sustancias. Fue mi mayor desgracia", desveló en Lecturas. A pesar de haber ingresado en varias ocasiones en diferentes clínicas para luchar contra sus demonios y de estar en tratamiento psicológico, parece que nunca pudo superar del todo su enfermedad. Una de las veces en las que recayó fue cuando encontró el cuerpo inconsciente de su madre en la cama. Había sufrido un ictus del que afortunadamente se había recuperado, pero el susto fue más que suficiente para que Fran cayera de nuevo en las agarras de las sustancias.

De hecho, según las últimas informaciones, Fran iba a ingresar en los próximos días en un centro para rehabilitarse, ya que volvía a atravesar por una mala racha. "Tenía muchos altibajos. Estaba muy bien con su nueva pareja y muy feliz, pero de repente se desmadraba dos días", asegura su gran amigo Aurelio Manzano.

Repentino final

En la mañana de este domingo 9 de febrero, Fran Álvarez ha sido encontrado muerto en su casa de Madrid. Eran las camareras del bar de su padre las que daban la voz de alarma al no acudir este a su puesto de trabajo. "Hace unas horas se lo encontraron sin vida en su casa. Él tenía que ir a trabajar hoy y no fue y mandaron a unas de las empleadas del bar y cuando han abierto la puerta se lo han encontrado sin vida encima de la cama. Yo he estado con su padre, con Amaro... Os podéis imaginar que estaba absolutamente destrozado", ha contado Aurelio en el programa Viva la vida.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al anatómico forense para realizarle una autopsia, ya que las causas del fallecimiento se desconocen por el momento. Fran se marchado a los 43 años, dejando huérfano a un hijo y a una familia entera destrozada.

