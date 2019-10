Los trucos para lucir unas cejas, pestañas y peinados perfectos en Halloween

Halloween ya está a la vuelta de la esquina, una noche para dar rienda suelta a la imaginación y crear un look terrorífico con el que atraer todas las miradas. Ana Soriano, estilista senior en el salón David Künzle Fuencarral, hace hincapié en marcar esa noche la diferencia con un outfit único y espectacular.

"A nosotros nos encantan las catrinas mexicanas, con esos peinados tan característicos que han popularizado su cultura por todo el mundo. Para conseguir uno igual, basta con rizar todo el pelo con plancha o tenacilla y trenzar dos mechones laterales, cruzándolos en la parte superior, con la opción de dejar algunos mechones sueltos para dulcificar el peinado", ha explicado Ana Soriano.

Este año vuelve a estar de moda el personaje de Harley Quinn.

Este año, además, vuelve a estar de moda el personaje de Harley Quinn que interpretó la actriz Margot Robbie (29 años) en la película El Escuadrón Suicida. Esta peculiar guerrera vuelve a los cines en febrero de 2020 con Aves de presa, y son muchas las que quieren imitarla.

"Es un look divertido, alocado y sexy que consta de dos mechones de su melena rubia sueltos en la parte frontal a los lados y con raya en medio, junto a dos coletas sueltas a cada lado y de colores distintos, más exactamente de color rojo lavado la derecha, casi rosa, y la izquierda con tonos azules. No requiere de un gran trabajo de horas en peluquería o en casa, y además es muy actual", ha añadido Ana, que respecto al color, sugiere usar dos sprays: "Uno rosa y otro azul, pero si el cabello está muy poroso, mejor colocar un protector para que al lavar no se haya teñido el pelo”.

Looks clásicos

Estos monstruos provocados por virus, bacterias y nanorobots son otros de los monstruos que no pueden faltar en Halloween: "Para parecer uno de ellos, el método más fácil es dejar de lavarte el cabello por unas semanas, pero por temas de salud e higiene no lo recomendamos. Sin embargo, para obtener los mismos resultados sin pecar de suciedad, podemos aplicar una mezcla de fijador con un poco de talco o ceras de peinado. También para que tenga un mayor realismo, podemos adherir con un poco de fijador o con una horquilla, unas briznas de paja o incluso unas telarañas falsas", ha explicado la codirectora de David Künzle Fuencarral.

Es recomendable modificar las pestañas y las cejas en función del disfraz.

Otra de las opciones que siempre son un acierto en Halloween son los looks con telarañas en las pestañas y cejas muy marcadas. Nada complementa mejor un peinado por Halloween que unas cejas desaliñadas (si hay suficiente pelo) o muy marcadas, con ojeras como recién levantadas de la tumba.

Bárbara Torres, de los centros Twenty NLB, ha apostado por las pestañas de tira con hasta 40 estilos diferentes: "Lo más aconsejable es tunearlas conforme al disfraz que hayamos elegido, a las que puedes añadir plumas, gotas de sangre o telarañas, siempre dentro de la cajita en la que vayan, no una vez puestas, pegando los accesorios con adhesivo de pestañas. Con la máscara, se van uniendo la tira y las pestañas naturales".

Si hablamos de cejas, las posibilidades de hacer cambios se reducen, pero lo más apropiado es maquillarlas para marcarlas aún más con el objetivo de acercarnos al personaje de nuestro disfraz, o bien dibujar a partir de estas, creando formas o figuras.

El cuidado de los detalles

En Halloween, el secreto para conseguir un buen look es tener en cuenta los pequeños detalles. Hay que arriesgar un poco en el peinado y, si es necesario, comprar algún producto para teñirse el pelo. "Muchas optan en Halloween por colocarse un sombrero de bruja o una simple peluca, pero sin duda es una noche para arriesgar. Ya seas morena o rubia, no es necesario pasar por la coloración, hay en el mercado sprays de color fantasía y purpurina que son ideales para la ocasión. Pero si quieres añadir un poco de locura en tu look, sugiero un maquillaje pálido, con los ojos ahumados oscuros muy exagerados y las uñas pintadas de negro o azul marino", ha explicado David Lesur, director de formación en David Künzle.

Hoy en día existen muchas opciones para colorarse el caballo.

Esta fiesta también es la oportunidad perfecta para probar esos peinados que son demasiados atrevidos para un día normal. "Quizás yo haría más recogidos, que son mucho más cómodos, un bun o unas trenzas elevadas también, algunas de ellas con mechones teñidos con los colores característicos de Halloween (naranja pumpkin, negro, gris, morado…) y para pelo suelto, mucho volumen con bucles y cardados pero sin ser obligatorios. Otra opción son los tocados, las melenas bicolor o las muy manidas extensiones".

Otro consejo es optar por pelo con "mucho volumen, mucha laca y el pelo frito siempre reinando, recogidos en colores como cobrizo intenso, rojo carmín o violeta", ha explicado.

