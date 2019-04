La última locura de la moda: colgar tus pendientes en tu melena

Kylie Jenner no dudó en hacer que todas las miradas se girasen hacia su decorada trenza.

¿Quién dijo que los pendientes solo se pueden lucir en las orejas? En la moda nada es impuesto y jugar con la creatividad siempre otorga personalidad, algo que les sobra a las Kardashian, por eso Kylie (21 años) ha revelado una nueva forma de usar los pendientes que ha creado toda una revolución en la reciente edición del festival de Coachella.

Cuando no encuentras el estilismo perfecto para llamar la atención, no hay nada como innovar, y colocar complementos colgantes en mitad del pelo es algo que no pasa todos los días. Da igual qué tipo de pendientes sean, aunque han de ser de tamaño maxi y con un color que contraste con el de la propia melena.

La forma de los colgantes también es relevante para conseguir el efecto deseado. Las formas geométricas, las cruces y los brillos pueden ser la mejor opción para decorar tu coleta o trenza, como en el caso de Kylie Jenner.

La 'locura' de la joven Kardashian ha sido coger cualquier colgante de su joyero y plantárselo como accesorio en cada hueco capilar que le dejaba el cruce de los mechones de su trenza. Sin embargo, la moda colocar una especie de pendientes en el pelo viene de lejos, y sobre todo en el mundo artístico.

Divas de la talla de Christina Aguilera (38), Ariana Grande (25) y la propia Kim Kardashian (38) han lucido ya en sus largas melenas unos aros de acero que decoran sus mechones. La cantante de Beautiful lo ha hecho poniéndolos de arriba abajo en sus mechones frontales, Ariana dio personalidad a sus raíces con tres líneas de aros y la hermana de Kylie optó por llenar su melena distribuida en finas trenzas con innumerables aritos plateados.

Kim Kardashian, Christina Aguilera y Ariana Grande son algunas que han caído rendidas a la tendencia.

Los pequeños aros a modo de decoración sobre los diferentes peinados otorgan un toque alternativo, rockero y llamativo que sigue una estética futurista; pero la última idea de la joven Jenner de inundar su trenza con pendientes de diversos estilos y materiales no es algo para todos los gustos. Sin embargo, para Coachella, donde nada está prohibido y la creatividad más loca se aplaude, el toque hippie improvisado de Kylie es todo un acierto.

