La nueva vida de Johnny Depp en la campiña inglesa un año después de ganarle el juicio a Amber Heard

Fue en junio de 2022 cuando un jurado del estado de Virginia dictó sentencia en el polémico juicio que enfrentó a Johnny Depp (59 años) y Amber Heard (36) dictando a favor del actor. A punto de cumplirse un año de tan importante fecha, la vida del protagonista de la saga Piratas del Caribe ha dado un giro radical. Temporalmente alejado del cine, disfruta de la paz y la tranquilidad de la campiña inglesa, instalado en una mansión de Somerset, localidad al suroeste de Inglaterra.

Allí ocupa una extensa finca de 340 hectáreas donde se levanta una imponente casa del siglo XIX, valorada en 14 millones de euros que cuenta con doce habitaciones, ocho baños y jardines amurallados. La compró en el año 2014, curiosamente poco después de pedirle matrimonio a su ahora exmujer, con quien se casaría en febrero de 2015. Entonces nada hacía presagiar que su amor fuera a terminar de la peor de las maneras.

Cansado de la vida mediática y de los focos que durante tanto tiempo le han perseguido, ahora Depp puede gozar de cierto anonimato y centrarse en una de sus grandes pasiones, la pintura. Él mismo ha dado unas pinceladas sobre su nueva vida en una entrevista concedida a la revista local Somerset Life, protagonizando el especial sobre jardines de abril.

El actor es portada en una revista local inglesa.

"Me encantan los lugares con carácter. Los británicos son geniales y te saludan como si fueras un vecino, sin exagerar. Me gusta ir a lugares, ver cosas y conocer gente, pero no soy el gran extrovertido que la gente piensa", confiesa. Se define como una persona "tímida" y por eso dice haber encontrado en Somerset el lugar idóneo para esta etapa. "Esa es una de las grandes cosas de Gran Bretaña y especialmente de Somerset. Puedo ser yo mismo y eso está bien. Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. Eso no me importa hasta cierto punto, pero a veces resulta demasiado.", confiesa.

Una de las cosas que más le gusta hacer es comprar antigüedades. Lo hace como la gran estrella de Hollywood que es, utilizando su avión privado para sus desplazamientos para así tener privacidad. Uno de los lugares que ha visitado recientemente es Hemswell Antique Centres, el más grande de toda Europa donde pueden encontrarse muebles, joyas y objetos decorativos. Organizó una visita privada, sólo para él, para evitar las miradas de los curiosos.

Según los responsables del negocio: "Él solo quería relajarse y caminar sin ser bombardeado por el público en general". Después de mirar detenidamente todo lo que allí había adquirió varias guitarras, que previamente probó tocando algunos temas de Jeff Beck, uno de sus rockeros preferidos que murió el pasado mes de enero y con el que había grabado un disco. No hay que olvidar que el actor también es músico y lleva desde 2012 militando en la banda The Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper (75) y Joe Perry (72), uno de los integrantes del grupo Aerosmith. La formación surgió para rendir tributo a la música de estrellas de rock fallecidas en los años 70.

Uno de los responsables de la tienda que visitó Johnny ha contado cómo fue: "Compró un montón de artículos muy extravagantes. Una silla de escritorio, tres guitarras, juegos de pintura, caballetes, algunos cuadros, carteles y toda una gama de artículos decorativos. Es una persona muy sensata y habladora. Que alguien así entrara por nuestras puertas fue genial. Estoy seguro de que volverá".

El 2022 fue un año muy duro para el actor, que fue protagonista de un juicio mediático donde su vida privada se vio expuesta en gran parte y su tormentosa relación con Amber Heard, que le acusó de malos tratos y vejaciones. Finalmente, él ganó la batalla legal y la actriz fue condenada por difamación y obligada a pagarle 15 millones de dólares. Así terminaba una pesadilla y Depp aseguraba: "Me ha devuelto la vida". Aunque su exmujer intentó posteriormente que se anulara ese proceso volvió a perder el recurso en el mes de julio.

A partir de entonces, los caminos de ambos han sido muy diferentes. Mientras Amber se refugiaba en Mallorca con su hija y una identidad falsa, Johnny encontraba en su mansión inglesa de Somerset el lugar ideal para olvidar todo lo pasado y empezar su nuevo camino. Es el único vecino famoso, aunque por esta localidad se ha visto incluso a la Familia Real británica.

Esta no es la única propiedad que compró con los beneficios de su carrera, aunque muchas de ellas ya las ha vendido, como sus apartamentos en la torre Eastern Columbia de la ciudad de Los Ángeles, el lujoso ático en el que vivió con su exmujer y su impresionante pueblo francés con una mansión y seis casas de invitados. Allí compartió muchos momentos felices con la cantante Vanessa Paradis (50), madre de sus dos hijos.

El inolvidable protagonista de películas como Eduardo Manostijeras o Sleepy Hollow ocupa su tiempo entre el arte, el cine y la música. Su faceta de pintor le ha llevado a ganar una auténtica fortuna. Su primera colección de cuadros, llamada Friends & Heroes, se vendió en cuestión de horas por tres millones de euros. Además, tiene pendiente de estreno la película Jeanne du Barry, un drama de época en el que dará vida al monarca francés Luis XV. Por el momento, no hay noticias sobre ningún proyecto más en la gran pantalla.

