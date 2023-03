'Off Shoulder' o cómo llevar el escote favorito de Amal Clooney

Atrás quedaron ya las prendas con escotes infinitos e imposibles, ahora los que predominan en las pasarelas son opciones mucho más elegantes como los escotes en la espalda, los de tipo barco o los off shoulder. Este último es uno de los más repetidos en los looks tanto del día a día con prendas más informales, como para ocasiones especiales de invitada.

Brigitte Bardot fue una de las grandes defensoras de un tipo de escote que, hoy en día, se ha convertido en el favorito de celebridades como Amal Clooney. El escote off shoulder tuvo su gran éxito en los años 50 cuando ese toque sexy y muy femenino predominaba en los estilismos. Se trata de un escote que deja los hombros al descubierto y convierte así la zona de las clavículas en el centro de atención del look, tanto con un collar como sin él.

Este escote tipo barco es uno de los más favorecedores gracias a que, en ocasiones, las mangas caen a la misma altura, o incluso más abajo, que el propio escote a la altura del pecho, dándole al look esa sensualidad tan discreta y elegante. Con el paso de los años se ha convertido en todo un imprescindible temporada tras temporada y así lo han afirmado las que más saben de moda, aunque sin duda, la primavera-verano es el momento donde vive su gran momento.

Amal y George Clooney en Washington. Gtres

Amal Clooney se ha convertido en todo un icono de estilo, tanto cuando pisa las alfombras rojas con su marido como en cualquier aparición en solitario. Símbolo de elegancia, es una de las grandes abanderadas de este tipo de escote que no pasa desapercibido. Una fórmula perfecta para combinar elegancia, atemporalidad y sofisticación en un mismo look sin necesidad de arriesgar demasiado. Los vestidos son sus favoritos y es que no hay nada más sencillo que un vestido off shoulder combinado con unos stilettos y un bolso de mano para ser la invitada perfecta.

Koahari es la firma española de invitada que apuesta por el escote off shoulder como uno de los más sensuales de la temporada. En su colección se puede encontrar el vestido Sabrina que la propia firma describe como glamour a primera vista. Y es que este perfecto vestido negro de corte estrecho cuenta con un escote barco reinventado gracias a una fina curvatura que sitúa las mangas más bajas que el propio escote. De manga larga, cuenta a su vez con un fajín seguido de una maravillosa cola de pétalos en azul celeste que coronan este vestido perfecto para llevar con o sin fajín.

Vestido Sabrina de Koahari.

Koahari se ha convertido en una de las firmas de referencia de influencers y celebrities que la eligen para sus looks más especiales. Vestidos de fiesta, monos o trajes que destacan por tejidos de calidad, de tendencia y hechos a mano en su taller de Valencia. Eva González, Paz Padilla, Dulceida, Laura Escanes, Marta Lozano o su hermana Meri son algunas de las mujeres que han confiado en la firma made in Spain para sus ocasiones más especiales.

