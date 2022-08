Amber Heard contrata a un nuevo equipo legal en su batalla contra Johnny Depp tras la renuncia de su letrada

Giro inesperado en la batalla judicial que libran el afamado actor Johnny Depp (59 años) y su exmujer, Amber Heard (36), tras su mediático juicio por difamación. Se abre un nuevo episodio entre ambos con un importante movimiento por parte de Heard.

La actriz acaba de contratar los servicios de un nuevo equipo legal después de que su abogada hasta el momento, Elaine Charlson Bredehoft, haya decidido abandonar el proceso.

De este modo, Amber está dispuesta a llegar con su versión de la verdad hasta el final y para ello busca apelar la sentencia, la cual considera desproporcionada e injusta. La actriz confía ahora en la ayuda y el buen hacer de dos célebres letrados, David L.Axelrod y Jay Award Brown.

Amber Heard durante su juicio contra Depp, en una sesión del pasado mes de junio. Gtres

Cabe recordar que este cambio en el equipo legal de la intérprete acontece después de que el Tribunal de Justicia de Fairfax, Virginia, le hubiese negado la posibilidad de volver a repetir el proceso judicial que le enfrentó al que fue su marido.

Un revés que no ha conseguido abatir a Heard, quien continúa alegando y reiterando que carece de capacidad económica para hacer frente a la indemnización de 10 millones de dólares que el jurado popular determinó que debía pagar a Depp. Sus nuevos letrados cuentan con un excelente currículo a sus espaldas.

No en vano, se encuentran detrás de la victoria de Sarah Palin (58), exgobernadora de Alaska, en su bélico contencioso con el periódico The New York Times tras vincularla directamente con un tiroteo masivo.

Tras esta contratación por parte de la protagonista de Aquaman, sus flamantes abogados se han mostrado muy emocionados y agradecidos. "Agradecemos la oportunidad de representar a la señora Heard. Es un caso importante y con implicaciones en relación con la Primera Enmienda. Confiamos en que la corte aplicará la ley correctamente sin deferencia a la popularidad y reafirmará los principios de la libertad de expresión", han asegurado en un escrito.

Heard y Depp, enfrentados en una de las sesiones de su mediático juicio por difamación. Gtres

David L.Axelrod y Jay Award Brown hacen referencia a una teoría que Amber Heard lleva tiempo defendiendo: la presunta presión o el condicionante a favor que la gran fama de Johnny Depp provocó en las personas que conformaban el jurado popular.

Elaine Charlson Bredehoft, ya antigua letrada de Heard, pese a haber renunciado a la causa, no ha desaprovechado la oportunidad para desearle suerte: "Es hora de pasar la batuta, pero he prometido a Amber mi total colaboración a medida que continúe caminando hacia el éxito".

Depp vuelve al cine

Johnny Depp, poco a poco, va remontando el vuelo tras su victoria. El actor vuelve a lo que mejor se le da: el cine. Depp dirigirá una nueva película, titulada Modigliani, 25 años después de rodar The Brave, tal y como adelantó este pasado lunes 15 de agosto el medio especializado The Hollywood Reporter.

El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino (82) y su reparto aún no ha sido revelado. La trama de la cinta, basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana.

Johnny Depp retomando su actividad profesional tras el juicio. Gtres

"La vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse", ha declarado recientemente Depp. La obra teatral original será adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski, y volverá a unir en la producción a Al Pacino y al iraní Barry Navidi, una dupla que trabajó de manera conjunta en películas con una notable acogida por parte de la crítica, como The Merchand of Venice o Wilde Salomé.

Depp busca volver a la normalidad profesional tras el mediático juicio que le enfrentó a su expareja, y en el que un jurado determinó que ésta había difamado al actor en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post en la que decía haber sido víctima de violencia doméstica.

El tribunal consideró que tres afirmaciones de Heard en este artículo eran falsas, se habían hecho con "malicia real" y le exigió que compensara a Depp con 10 millones de dólares por daños y perjuicios y con 350.000 dólares por daños punitivos. Por su parte, el intérprete fue condenado a pagar 2 millones debido a unas declaraciones de su abogado, Adam Waldman, en las que acusaba a Heard de haber fabricado un "bulo".

