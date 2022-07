Amber Heard exige que se anule el veredicto de su juicio contra Depp porque "un jurado era ilegítimo"

Hace más de un mes que el jurado del mediático juicio entre Johnny Depp (59 años) y Amber Heard (36) emitió su veredicto. Tras seis semanas de vistas, testimonios, aporte de pruebas y declaraciones muy duras por parte de los protagonistas, el 1 de junio, los miembros anónimos del jurado llegaron a una conclusión tras varios días de deliberación. Esas siete personas consideraron por unanimidad que los actores se difamaron mutuamente, pero que ella lo hizo en ocasiones en las que no pudo probarlo. Así que se concluyó que Heard tendría que pagar 15 millones de dólares al actor, mientras que Johnny deberá 2 millones a su exmujer.

Tras el veredicto, Amber confesó que no podría hacer frente a la cantidad acordada, y concedió una rotunda entrevista para dejar claro que no estaba de acuerdo con la sentencia y que no se habían valorado sus pruebas. A última hora de este domingo, 3 de julio, se ha conocido una nueva decisión de la actriz y sus abogados.

El equipo legal de Heard ha presentado una moción para que se desestime el veredicto de su juicio por difamación contra su exmarido, Johnny Depp, y se vuelva a juzgar el caso. Este paso se dio el pasado viernes con el argumento de que el veredicto de que ella había difamado a Depp no estaba respaldado por pruebas.

Johnny Depp y Amber Heard finalizaron su juicio con el veredicto emitido el 1 de junio de 2022. Gtres

En un informe de 43 páginas, los abogados de la actriz argumentaron que el veredicto, y los 10 millones de dólares en daños que ahora le debe a Depp, deberían descartarse con el argumento de que durante el juicio, Depp "procedió únicamente con una teoría de difamación por implicación, abandonando cualquier afirma que las declaraciones de la Sra. Heard eran en realidad falsas".

La defensa de Amber también alega que un miembro del jurado -compuesto por cinco de ellos hombres y dos mujeres-, no había sido investigado adecuadamente y en la documentación presentada dudan de si ese miembro del jurado debería ser admitido en el jurado. La moción pone en duda de esta forma la validez del proceso de selección del jurado, pues señala a un miembro del jurado, identificado como el miembro del jurado 15, cuyo año de nacimiento figuraba en 1945 en los registros judiciales.

El equipo legal de la intérprete de Aquaman argumenta que el miembro del jurado 15 "claramente nació después de 1945. La información disponible públicamente demuestra que parece haber nacido en 1970". "Esta discrepancia plantea la cuestión de si el miembro del jurado realmente recibió una citación para servir como jurado y si el tribunal lo investigó adecuadamente para formar parte del jurado", esgrime el amplio informe presentado por la parte de Heard. En palabras de los abogados de Amber: "Parece que su identidad no pudo haber sido verificada".

El equipo legal de Amber Heard ha presentado una moción para poner en duda la investigación sobre uno de los miembros del jurado. Gtres

De esta forma, Heard y su equipo exigen que se anule el veredicto de su juicio por difamación afirmando que un miembro del jurado era ilegítimo. Esta decisión resulta curiosa, ya que el pasado 13 de junio, Amber aseguró que "no culpaba al jurado por el veredicto" de su juicio contra Johnny, una declaración que es contraria a lo que dice en estos momentos.

Al tener conocimiento de este último paso del equipo de Heard, el abogado principal de Johnny Depp, Ben Chew, respondió a la moción: "Es lo que ya esperábamos, solo era cuestión de tiempo". Según el letrado, este movimiento parece un intento de eludir los requisitos impuestos en la sentencia e intentar obtener un nuevo veredicto.

