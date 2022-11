Melanie Martin, la novia y madre del único hijo de Aaron Carter, devastada tras conocer su muerte

La noticia del fallecimiento repentino de Aaron Carter a la temprana edad de 34 años ha dejado consternado, literalmente, al mundo entero. En un plano más íntimo, el de su familia, incluyendo a su pareja, Melanie Martin, la muerte del hermano pequeño de Nick Carter (42) ha provocado un vacío impresionante.

Horas después de conocerse el deceso del joven artista, Melanie Martin, que también es la madre del único hijo de Carter, un pequeño de 11 meses llamado Prince, salía de su casa de Los Ángeles y lo hacía absolutamente devastada y rota de dolor.

Vestida con un look deportivo, en color azul de terciopelo y llevando un abrigo de plumas y grandes gafas de sol, Melanie Martin se agarraba del brazo de las personas que la acompañan hasta un coche policial, según las primeras imágenes.

A pesar de que Melanie Martin y Aaron Carter mantenían, según algunos medios americanos, una relación intermitente, hay otros que afirman que estaban prometidos y que su intención era casarse y oficializar la familia que ya eran, junto a su pequeño Prince.

En la era de las redes sociales, pese al dolor evidente y la aflicción por la pérdida irreversible de su gran amor, Martin no se ha librado de las críticas. Y es que la joven viuda ha publicado un clip de vídeo de dos segundos en TikTok donde se la podía ver conduciendo su propio coche mientras lloraba y miraba a cámara.

"No lo entiendo, ¿por qué haces esto?", "Aaron merecía a alguien mejor" o "¿Haces un TikTok de esto? ¿Estás en serio?" son sólo algunos de los cientos de comentarios que Melanie Martin ha recibido en el tablón de este polémico vídeo.

Causa de la muerte

El cantante y actor Aaron Carter, hermano del conocido artista Nick Carter -integrante del mítico grupo Backstreet Boys-, fue hallado muerto este pasado sábado, día 5 de noviembre en su casa ubicada en la ciudad de Lancaster -condado de Los Ángeles, California-, tal y como adelantó el medio especializado en celebridades TMZ.

El fallecimiento fue confirmado más tarde por el representante de su hermano Nick a la prensa estadounidense y se concretó que el cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una bañera de dicho domicilio tras haberse ahogado.

La imagen de Aaron Carter aparecía asiduamente en programas del corazón debido a diferentes polémicas personales en las que se vio envueltas y a su etiqueta de rompecorazones. El alcohol y a la marihuana habían hecho que su figura se viera perjudicada, llegando a perder la custodia de su hijo Prince e ingresando en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

A pesar de que la relación con su famoso hermano mayor no pasaba por su mejor momento, Nick Carter utilizaba este domingo sus redes sociales para dedicar unas hermosas palabras a Aaron. "Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza, de que de alguna manera, algún día querría recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba", firmó.

Por la noche hacía lo propio en uno de sus conciertos en Londres. Entre lágrimas, Nick Carter afirmaba que era una noche difícil porque había perdido a un miembro de su familia. "Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo. Él es parte de nuestra familia y les agradecemos todo su amor y apoyo", expresó Kevin Richardson (51) mientras su compañero se secaba las lágrimas.

