Nick Carter, sobre la muerte de su hermano: "La adicción y las enfermedades mentales son las villanas aquí"

La prematura muerte de Aaron Carter, este pasado sábado 5 de noviembre a los 34 años, ha dejado sin palabras al mundo de la música, pero especialmente a aquellos que le conocieron. Al poco de conocerse su fallecimiento se produjeron las primeras reacciones de amigos y compañeros de profesión, tristísimos por la pérdida del autor estadounidense.

Una de las más esperadas era la de su hermano mayor, Nick Carter (42 años). El componente de los Backstreet Boys ha dejado pasar casi veinticuatro horas del deceso para pronunciarse y lo ha hecho con un emotivo mensaje, cargado de cariño. Pese a los muchos problemas que les enfrentaron en el pasado, ha querido dejarlo todo a un lado.

Lo ha hecho en sus redes sociales, donde además del texto ha compartido una serie de fotografías en las que aparecen juntos. Un emotivo repaso a la vida que compartieron, desde que eran niños hasta adultos.

"Mi corazón se ha roto", ha comenzado escribiendo el cantante, que no ha obviado en ningún momento los problemas que tuvo con Aaron. "Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza, de que de alguna manera, algún día querría recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba", ha seguido.

Consciente en estas ocasiones se suele culpar a "alguien o a algo" de la pérdida, no ha dudado en señalar y poner nombre a los culpables de la pérdida de Aaron. "La verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son las verdaderas villanas aquí", ha confirmado sin tapujos.

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero, Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener algo de esa paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito", ha pedido.

Sus amigos y seguidores no han tardado en mostrarle su apoyo y han llenado el tablón de comentarios de la publicación de mensajes de condolencia y cariño. La ex Spice Girl Emma Bunton, el actor Gregg Sulkin, o el humorista estadounidense Rod han sido solo algunos de ellos.

De momento, no se han divulgado las causas oficiales de la muerte de Aaron Carter, que fue encontrado por los servicios de emergencias en la bañera de su casa. El medio TMZ era el primero en informar del suceso, asegurando que emergencias había recibido "una llamada al 911 a las 11 de la mañana del sábado alertando de que un hombre se había ahogado en la bañera". Si bien se desplazaron rápidamente hasta allí tanto efectivos policiales como un servicio médico, solo podían decretar el deceso del rapero.

El fallecido rapero arrastraba de sí una larga lista de escándalos, además de serios problemas que no ocultó, pues en diferentes ocasiones confesó públicamente padecer padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, además de adicción al alcohol y a las drogas.

