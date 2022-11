La trágica vida de Nick Carter: de perder a dos de sus hermanos a las acusaciones de abuso

Nick Carter (37 años) tenía solo 15 años cuando saltó a la fama internacional de la mano del grupo Backstreet Boys junto a AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough y Kevin Richardson. No tardó mucho en convertirse en el preferido de las fans gracias a su melena rubia, sus ojos claros y su amplia sonrisa. Allí donde iba, el cantante acumulaba tanto aplausos como elogios, logrando así su gran deseo desde que era niño.

El éxito pasó a ser una constante en su vida gracias a la boy band y el nombre de Nick empezó a ser popular en todos los países del mundo. Sin embargo, en medio de este triunfo que aún perdura, el artista también ha tenido que enfrentarse a momentos muy oscuros. El último de ellos, la muerte de su hermano pequeño, Aaron Carter, este sábado 5 de noviembre a los 34 años de edad.

Una historia tristemente conocida para toda la familia Carter, pues en enero de 2012 fallecía otra de sus hermanas, Leslie, a los 25 años de edad a causa de una sobredosis de medicamentos. El día de su funeral, Nick no estuvo presente debido a desacuerdos con sus padres, que le culparon a él. A cambio, daba un concierto en Nueva York en el que clamaba: "¡Celebremos su vida!".

Nick Carter junto al resto de componentes de los Backstreet Boys. Gtres

Según desvelaba más tarde, nunca tuvo una buena relación con sus cuatro hermanos, como tampoco con sus progenitores. "Es difícil cuando vienes de un entorno como ese y un hogar que es realmente una montaña rusa", afirmó.

Las cosas no volvieron a ser igual desde entonces, pues Nick Carter consiguió encarrilar su vida y su carrera, disfrutando tanto de éxitos profesionales como personales, pero alejado de sus familiares más cercanos. Especialmente del recién fallecido Aaron, quien llegó a acusarle de abusos sexuales y violaciones que nunca logró probar ante el juez.

Tras uno de esos casos, en el otoño de 2019, Nick y otra de sus hermanas, Angel, melliza de Aaron, decidían poner una orden de alejamiento contra él. En el caso del cantante, se alegó que había amenazado con matar "a su esposa (estaba embarazada) y a su futuro hijo".

Aaron Carter en una imagen de archivo. Gtres

"Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron. A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia", escribía Nick en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Ante las pruebas, el juez les dio la razón y prohibió al rapero estar cerca de ellos. Una medida que no gustó nada a Aaron, quien de hecho se pronunció en sus redes diciendo que "Hoy he perdido el caso en los juzgados. Lo he perdido todo. pero tengo que superarlo cuanto antes".

Lost my court case... lost everything ... gotta move ASAP. — AARON CARTER (@aaroncarter) November 20, 2019

[Muere el cantante y actor Aaron Carter a los 34 años]

Aaron Carter se hizo popular muy joven, quizás demasiado pronto. No había ni cumplido 10 años cuando su nombre era ya sinónimo de éxito, a la vez que acumulaba una larga sucesión de conciertos y espectáculos en televisiones internacionales. Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Nick Carter (37 años), se lanzó de lleno al mundo de la música, granjeándose premios, aplausos y un gran número de fans.

Unos inicios que no tienen nada que ver con los años finales de Aaron, quien ha muerto este sábado 5 de noviembre a los 34 años de edad. Los problemas con el alcohol, las drogas y la mala relación con sus hermanos marcaron su última etapa, en la que lo más habitual era verle protagonizando titulares por escándalos y acusaciones.

