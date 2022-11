Las lágrimas de Nick Carter y el homenaje de los Backstreet Boys a Aaron en su concierto en Londres

La muerte de Aaron Carter ha generado un profundo dolor en el mundo de la música y, sobre todo, en su entorno más cercano. Casi 24 horas después de conocerse el fallecimiento del joven artista, su hermano Nick (42 años) le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales en el que aseguraba tener el "corazón roto". Horas más tarde, desde el escenario del O2 de Londres, se mostró vulnerable ante el público que disfrutaba del concierto de su banda, los Backstreet Boys.

El grupo decidió seguir adelante con su gira, pero haciendo una pequeña modificación en el repertorio para rendirle homenaje Aaron Carter, quien fue hallado muerto en la bañera de su casa este pasado sábado, 5 de noviembre. Según TMZ, emergencias recibió una llamada al 911 a las 11 de la mañana para alertar de lo sucedido.

La noche de este domingo, 6 de noviembre, Nick Carter se presentó junto a su grupo musica en la capital británica como parte de su DNA World Tour, donde no pudo contener las lágrimas al recordarse de su hermano. Mientras interpretó Show Me The Meaning of Being Lonely, uno de sus mayores éxitos, el artista se rompió sobre el escenario y no pudo terminar la canción.

[Nick Carter, sobre la muerte de su hermano: "La adicción y las enfermedades mentales son las villanas aquí"

Nick Carter, roto de dolor, en el último concierto de los Backstreet Boys. Gtres

En el show, Nick recibió el apoyo de sus compañeros, quienes lo abrazaron y le rindieron un emotivo homenaje a Aaron Carter. "Esta noche tenemos corazones pesados, porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia", dijo Kevin Richardson (51). "Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo. Él es parte de nuestra familia y les agradecemos todo su amor y apoyo", añadió.

Horas antes, Nick Carter se pronunciaba sobre la pérdida de Aaron con un emotivo mensaje en sus redes sociales, que acompañó de una serie de fotografías que resumía los momentos más especiales de su vida.

"Mi corazón se ha roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza, de que de alguna manera, algún día querría recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba", escribió Nick Carter. Sin tapujos, el cantante continuó: "La verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son las verdaderas villanas aquí".

A pesar de los problemas que enfrentaron en el pasado, Nick se mostró muy dolido y confesó que la muerte de su hermano será un episodio imposible de superar. "Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero, Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener algo de esa paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito", terminó.

Los Backstreet Boys en su concierto en Londres. Gtres

Hasta ahora no se han divulgado las causas oficiales del fallecimiento de Aaron Carter. El artista arrastraba una larga lista de problemas que nunca ocultó, ya que en diferentes ocasiones se pronunció al respecto. El hermano de Nick tenía adicción al alcohol y a las drogas. Además, padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

