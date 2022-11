Cristina Boscá tiene el conjunto made in Spain que reúne todas las tendencias de la temporada

Las alfombras rojas no cesan este mes y es una ocasión perfecta para localizar todas las tendencias de la temporada, así como para tomar inspiración para los looks de las próximas fiestas que ya están a la vuelta de la esquina. Estilismos de gala entre los que destacan los vestidos con abertura lateral, los cut-outs, las lentejuelas, y cómo no, las plataformas, una de las tendencias más cómodas en cuanto a calzado se refiere de esta temporada.

Una de las últimas galas en donde hemos podido ver todas esas tendencias ha sido tanto en la alfombra roja como en el escenario de LOS40 Music Awards 2022, donde se dieron cita los artistas más importantes del momento con sus mejores outfits.

Cristina Boscá (40 años), directora y presentadora del programa Anda Ya! de Los 40, acudió el viernes 4 como presentadora a la gala. Un evento que ha dejado actuaciones tan estelares como las de Rosalía (30), Aitana (23), Anitta (29), David Guetta (55), Sebastián Yatra (28), Leiva (42), Dani Martín (45) y Chanel (31), entre otros, en el WiZink Center de Madrid.

La presentadora pasó por la alfombra roja con el mismo look que eligió para presentar la gala, un outfit que además es una de las tendencias más fuertes de este año. El look elegido por Boscá fue un dos piezas, hecho a medida por la firma de invitada made in Spain Koahari.

Cristina Boscá con un dos piezas transparente de pedrería. Gtres

El conjunto estaba formado por un top corto de manga larga y escote en pico, y una falda larga con un culotte alto debajo en color nude. Transparente en su totalidad, el diseño está confeccionado en tul bordado de pedrería, lo que le aporta mucha luminosidad al estilismo, así como a la presentadora. Además, lo más remarcable de este conjunto, tal como explican desde el equipo creativo de Koahari, "es que este diseño está cosido todo a mano, sin ni siquiera una puntada a máquina, poniendo todavía más en valor el trabajo hecho en España por expertos en costura".

Boscá conoce bien los colores que más le favorecen y con los que más segura se siente, por eso ha combinado este dos piezas de la firma española Koahari con unas sandalias de plataforma y tacón alto en color dorado, un maquillaje en tonos nude y su media melena lisa con la raya al medio. Un estilismo que, en su conjunto, conseguía una armonía natural, elegante y sensual a partes iguales y que es uno de nuestros favoritos para sorprender en las próximas fiestas de Navidad.

Koahari se ha convertido en una de las firmas de referencia de influencers y celebrities que la eligen para sus looks más especiales. Vestidos de fiesta, monos o trajes que destacan por tejidos de calidad, de tendencia y hechos a mano en su taller de Valencia. Eva González (42), Paz Padilla (53) o Laura Escanes (26) son algunas de las mujeres que han confiado en la firma made in Spain para sus ocasiones más especiales.

