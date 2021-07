Gloria Trevi: "He tenido más cosas buenas que malas en mi vida, pero las malas han sido durísimas"

Gloria Trevi (53 años) vuelve a la música y por la puerta grande. Acaba de lanzar a nivel mundial su nuevo sencillo, Nos volvimos locos, en colaboración con el cantante puertorriqueño Guaynaa (28), y escrito junto a Leonel García y Marcela de la Garza. Este tema promete convertirse en el éxito sin cuartel del verano, y la cantante mexicana se subirá a cuantos escenarios la Covid-19 le permita. Trevi tiene ganas de fiesta, de volverse loca y volver, de paso, a los demás.

Desea, por encima de todo, ese contacto físico, ese feedback que el coronavirus arrebató sin pedir permiso. Porque ese es el espíritu que subyace en este sencillo: beberse la vida, exprimirla a tope. Enamorarse, vivir sin miedo. Explica Gloria Trevi durante su entrevista en exclusiva con JALEOS que ya bastante se ha padecido con la pandemia de coronavirus; que ahora, siendo prudentes aún, toca volver a la nueva normalidad. Atreverse a vivir, aire fresco.

La cantante junto a su compañero Guaynaa. Álex Córdoba.

La cantante, que derrocha vitalidad y optimismo durante su charla con este periódico, aprovecha para hacer un repaso por su trayectoria y hablar, sin filtros, de su vida personal y familiar. Confiesa que ella lo ha pasado muy mal en estos meses atrás, como tantísimos artistas que, de súbito, vieron cómo los conciertos caían, se cancelaban. La cultura, bajo mínimos. Y ni incluso en ese páramo laboral Gloria se rindió: llegó a hacer un concierto en streaming, Trevi In Da House. Imparable, que nadie piense que a ella no le ha tocado vivir de cerca la Covid-19, sufrirla: desvela a este medio que su marido, Armando, y su hijo Miguel Armando se contagiaron. En esa confesión íntima se descubre a la Gloria mujer, esposa y madre; a la que habla con una pizca de arrepentimiento de no haber podido estar más tiempo con los suyos debido a su profesión. Le dura poco la punzada, se repone: "¿Sabes qué? Lo que yo hago le llega a mucha gente y les doy un ejemplo a mis hijos, de trabajo. No se puede tener todo en la vida".

Gloria Trevi, está usted en un momento espléndido a nivel profesional. Háblenos de su nuevo tema, Nos volvimos locos.

Estoy muy emocionada. Estoy presentando la punta de lanza de un material muy especial, es una colaboración con Guaynaa, Nos volvimos locos. ¡Que se podría esperar de él y yo juntos! Pues que nos volviésemos locos, como ha pasado. Es muy divertido. Es nuestra primera colaboración juntos y fue muy divertido porque cuando le mandé la canción me dijo que le encantaba que le sacase de su zona de confort. La canción tiene pinceladas de estilo urbano, como es su esencia, pero también de pop, rock...

¿Va a hacer una gira de verano a raíz de este lanzamiento?

Yo tengo entendido que voy a hacer unos conciertos aquí en México, pero con lo que está ahora autorizado. También en Estados Unidos estaré. A principios del año que viene ya empezaremos con una gira en forma. Estoy emocionada porque ya me muero por volver a subirme al escenario y sentir el contacto con el público. Los extraño demasiado.

Incluso en los peores momentos de la Covid hizo un concierto por streaming, ¿no?

Hacer este streaming fue algo muy especial, una experiencia bonita. Jamás lo hubiera vivido de no haber estado pasando por esto. Tiene algo lindo, el llegar a muchos lugares del mundo. A España, Sudamérica... Qué impresión bailar y cantar y no sentir el coro de la gente. Eso fue muy extraño. Pero hubo una magia que se sentía en esa nostalgia. Quiero tocar, ¡nos volvimos locos!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Nos ha tocado acostumbrarnos a algo duro...

Ha sido mucho tiempo de estancamiento. Hay que respetar el tiempo, eso sí, porque esto ha sido la etapa más tremenda de la humanidad. Esta canción es para romper un poco con este apocalipsis. Volvernos locos, ligar con una persona... Si de repende alguien te gusta, mándale el tema de Nos volvimos locos y dile que es la persona que te gusta. 'Quiero bailar contigo, cerquita, pegaditos'...

Hace unos meses, le dieron un galardón por su trayectoria, hará una serie de televisión sobre su vida... En una balanza, ¿en su vida ha habido más momentos buenos o malos?

En una balanza, yo he tenido muchas más cosas buenas en mi vida que malas. Las malas han sido muy duras, durísimas, durísimas. Un amigo me decía el otro día que si tuviera que cambiar algo de mi vida qué sería eso, y le dije que nada. Porque me daría miedo el efecto mariposa. Tengo unos hijos maravillosos, mi esposo, mi público... Si cambiando algo de mi vida hubiera podido mejorar algo, no lo sé. Solo sé que con todo lo que he vivido hay personas a las que les ayuda. Lo que yo he vivido puede ser esperanza para otras personas.

¿Es consciente de que hace felices a muchas personas, que su música es un aliento importante?

A las personas que yo logro hacer felices y tocar de una manera positiva, los amo. Y a los que no, también. Estar en las redes es muy bonito. A mí me gusta contestarles a mis fans, fíjate. Las cosas más simples, ¡interactuar mucho! De repente, pueden decirme 'ay, estoy muy preocupado porque tengo que estudiar para el examen de mañana'. Y me gusta decirles que le echen ganas, que ellos pueden. Que van a triunfar. Ellos se emocionan, me escriben como si fuese su diario.

"El tiempo con mis hijos trato que sea de calidad"

Trevi en otra imagen promocional de su nueva canción. Álex Córdoba.

Antes hablaba de sus hijos, ¿siente que como madre se ha perdido muchos momentos de su crecimiento? ¿Cómo lo vive?

Siempre, totalmente. Mira, justamente la semana pasada estaba yo haciendo ejercicio, y con mi dieta, cuando terminé de hacer las pesas me entró un sentimiento porque me mandó una foto uno de mis hijos, que estaba en un rancho con unos amigos. Estaban todos llenos de lodo y pensé que yo quisiera estar allí, enlodándome con él. Empiezas a cuestionarte, el ser o no ser. Pero, ¿sabes qué? Esto le llega a mucha gente y les doy un ejemplo a mis hijos, de trabajo. Mi tiempo con ellos trato que sea de calidad.

Aún perdiéndose momentos...

Aunque me pierda muchas cosas tengo muchas otras. No se puede tener todo en la vida. Así como habrá quien se esté enlodando con sus hijos y piense 'ojalá ser una gran estrella'... otros quieren lo contrario. No puedes tenerlo todo. Esto no es el cielo, es la tierra.

Además, usted ayuda a muchas personas

Me siento agradecida con tener un trabajo que también es fuente de trabajo y sustento para muchas familias. Yo habría querido estar con mis hijos cuando iban a clase de piano y de kárate. Estar ahí afuera, como estaba mi suegra, que ella siempre los ha acompañado y es una persona maravillosa. Ella me dio mucha paz para poder trabajar. Yo me tuve que ir a cantar, cada quien tenemos nuestra función en la tierra. Eso sí, hay que estar en los momentos que más valen.

¿Se confiesan sus hijos con usted?

Esos momentos en los que necesitan contarte algo importante y que tú los escuches. Eso sí tienes que hacerlo. Me siento una afortunada por eso, aunque hay cosas que me cuentan que digo '¡No quiero oír!'. Yo pongo entonces cara de muy natural y les digo 'sí, claro, es lo más natural'. (Risas)

¿Una madre puede ser amiga de sus hijos?

Sí, creo que puedes ser amiga de tus hijos, pero solamente recordándoles que no dejas de ser madre. De eso tienes que acordarte todo el tiempo, que eres mamá. No puedes decirles 'vamos a fumarnos esto'. Yo siento que es un límite que no se debe cruzar con tus hijos. Además, los míos son teenagers. Si mis hijos tuvieran 60 años, pues una copita sí... pero nunca me va a gustar verlos fumar. Porque es muy dañino el cigarro. Una copita dicen que es antioxidante. Sí puedes escuchar y dar consejos, pero tienes que dejar vivir.

"Armando se encuentra bien, con anticuerpos"

Trevi y su marido en unas vacaciones en Tulum en 2018. Gtres

En su familia se ha vivido el coronavirus de cerca, ¿cómo está su marido Armando, que lo sufrió?

Armando se encuentra ya bien, con anticuerpos y la vacuna. Gracias a Dios. Le dio justo poco antes de que me fuera yo a los Premios Juventud el año pasado y ya no me fui. Me dio miedo de contagiar a alguien en el avión y de estar yo enferma. A mí nunca me dio la enfermedad, hasta la fecha. Ya estoy vacunada.

Vaya susto debió pasar...

¡Pero luego le dio a uno de mis hijos! Ahí sí viajé, fui a los premios Lo Nuestro, donde me iban a hacer un reconocimiento, y el día de los premios no llega mi vestuario, mi ropa, no llegaba nada... Porque se cerraron países. En el momento en que me estaban dando esa noticia, llegan y me dicen que Miguel Armando tiene Covid. Yo quería en ese momento dejarlo todo e irme a ver a mi hijo, pero él estaba en un colegio militar y me dijeron que no me iban a dejar verlo. Porque estaba en cuarentena absoluta. Luego pude verlo, estar con él. Él estaba jugando a videojuegos. Gracias a Dios, su malestar fue levísimo. Pero el susto como madre fue grande. En los premios estaba cantando y temblando de los nervios, pero todo salió bien.

"Empecé a juzgar menos. Soy muy comprensiva"

Hace un tiempo aseguró en una entrevista que 'la vida y Dios han sido muy buenos conmigo', ¿lo sigue pensando?

Se ha portado muy bien conmigo la vida. Yo empecé siendo una niña que, por cómo me educaban en mi casa, me espantaba si veía a una mujer besar a alguien. Decía 'ay, mira, qué cascos tan livianos'. Luego descubrí que no, que cuando te enamoras das un beso y mucho más, y que eso no te convierte ni en mejor ni en peor persona. Empecé a juzgar menos y menos, e incluso cuando pasé por la cárcel... Salir de ahí, haberme levantado, estar donde estoy ahora. Caer por emociones y volverme a levantar me hace una persona que ha vivido intensamente. Soy muy comprensiva, mucho. Para que yo juzgue a alguien tiene que ser que me patee un hijo... o que este maltratando a un animalito.

Vive en y desde la libertad

El no haber tenido libertad de tantas formas en algún tiempo también me hace saborear mucho la libertad que tengo, y que muchos no saben que tienen.

"Confiemos en la generación que viene"

La cantante mexicana junto a Guaynaa. Álex Córdoba.

Es algo muy manido, pero querría saber su opinión, ¿cree que la pandemia nos ha hecho mejores personas?

Cada persona tiene una experiencia individual. He tenido crisis de tristeza y depresión cuando, por ejemplo, vi que en Estados Unidos mataron a una persona por discriminación. Pasó algo similar en México. Sin embargo, creo que no debemos centrarnos en esas heridas, por mortales que sean. En las cosas buenas, positivas, en las superadas. Lo que se ha ganado es mucho más importante. Seguimos contaminando el mundo, seguimos teniendo violencia como sociedad. Y sigue habiendo mucha corrupción en lo político, pero creo que hay una generación que ha recibido un buen mensaje y que puede hacer un gran cambio. En ella confiemos. Y en Dios.

Por último, difícil pregunta, ¿de qué canción se siente más orgullosa?

¡Es que me gusta mucho todo lo que hago! (Risas) Me encanta Nos volvimos locos porque me pone muy de buenas. Es 'adiós, apocalipsis'. Obviamente, tengo canciones como Doctor psiquiatra, que puede ser la mamá de esta canción. También Todos me miran. Siempre que me siento pisada o me pasa algo, me ayuda esa canción a mí también. Es muy difícil elegir una sola canción. Agarro mi discografía y escucho una canción que llevo años sin escuchar y digo 'ay, esta es mi favorita'. Me sorprende no mi talento, sino la musa que llegó en aquel momento.

