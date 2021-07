Palabra de 'influencer': los brazaletes rígidos son el 'hit' de tus estilismos de verano

Este verano la moda se ha encaprichado de los complementos, sobre todo de todos aquellos que guiñan el ojo a la infancia y al pasado. Y es que donde más inventiva creativa han vertido las marcas ha sido en sus secciones de accesorios y bisutería, donde se ha visto una permuta de estilos: de la elegancia invernal a la diversión estival. En ese sentido, el reinado de las perlas ha dejado paso a los anillos sello, a los colgantes de cuentas de colores, a los anillos de plástico con motivos naíf… La lista de microtendencias que han ido apareciendo en el ámbito de los accesorios es larga y hoy se cierra con los brazaletes rígidos que adornan las muñecas de las influencers más prescriptoras.

Estas pulseras de resina son el complemento ideal para cualquier estilismo de verano. Al ser tan grandes y llamativos, tienen un papel protagonista en cualquier look que pasa de ordinario a extraordinario de forma fácil y asequible. En JOYS, la marca de bisutería y joyería de You Are The Princess, han lanzado una pieza perfecta para cualquier plan y look. Está disponible en seis colores diferentes – amarillo, naranja, verde, fucsia, azul y carey – y viste mucho por lo poco que cuesta.

De hecho, está disponible por 7,99 euros la pieza. Eso sí, aunque llevarlas de forma individual es una buena opción ya que cada una tiene un tamaño considerable, es indudable que combinarlas entre sí puede ser la bomba.

Un vestido blanco o un conjunto de short vaquero y camiseta blanca son propuestas estilísticas idóneas para incorporar estos accesorios tan de tendencia. No necesitarás otra cosa para un look bonito y fotogénico.

