Regé-Jean Page: así es el actor que interpreta al duque de Hastings en 'Bridgerton' de Netflix

Regé-Jean Page (30 años). Hasta hace unas semanas, un actor casi desconocido para el gran público. Desde el pasado 25 de diciembre, día en que se estrenó Bridgerton (en español, Los Bridgerton) en Netflix, el nombre real de su protagonista ha pasado a ser una de las tendencias más buscadas en Google global y se ha coronado como el número uno en el StarMeter de IMDb, la herramienta que mide las estrellas de cine y televisión más populares del momento.

No hay duda de que Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, el seductor duque de Hastings, ha enamorado a todos la nueva serie de época de la plataforma americana. Bridgerton está basada en las novelas románticas de Julia Quinn y sus protagonistas principales son Phoebe Dynevor (25), la bellísima debutante, joven, dulce y frágil Daphne Bridgerton y el ya citado duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page.

El escenario donde se desarrolla Bridgerton es el Londres de 1813, una ciudad donde en la alta sociedad de la Regencia lo importante eran los bailes, los exclusivos encuentros sociales con la presencia de la reina, los vestidos de costura hechos a medida, mantener impoluto el nombre y el honor de la familia y, sobre todo, el matrimonio.

Los duques de Hastings en 'Bridgerton'. Liam Daniel Netflix

Para poner del revés la vida de Daphne Bridgerton, el diamante de la temporada, la mujer perfecta para cualquier pretendiente, llega a Londres este atractivo hombre atormentado y con un pesado ducado sobre sus hombros. A lo largo de los ocho episodios de una hora de duración se desvelan paulatinamente un sinfín de intrigas que mantienen al espectador pegado a la pantalla y con la necesidad de saberlo todo sobre el duque de Hastings. Pero ¿quién es en realidad Regé-Jean Page?

Regé-Jean Page nació en Harare, la capital de Zimbabue, en 1990 donde pasó su infancia y de donde según relató él mismo en una entrevista con The Fall, no guarda demasiado buen recuerdo por ser mestizo: "Siempre estaba mirando las cosas desde fuera. Siempre era diferente. No encajaba en el molde. La gente no sabía qué hacer conmigo", confesó. A los 14 años se mudó a Londres y fue precisamente ahí, en la ciudad donde se desarrolla la serie que lo ha catapultado al estrellato, donde empezó a dar sus primeros pasos como actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regé-Jean Page (@regejean)

Page estudió en el Drama Centre London y se graduó en 2013. Tres años antes, tuvo contacto con el mundo de las grandes producciones cuando tuvo la suerte de que contasen con él para interpretar un pequeño papel en Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 1. Page aparece como extra en la boda de Bill Weasley y Fleur Delacour, justo detrás de Hermione Granger -Emma Watson (30)-.

Regé-Jean continuaba su carrera como intérprete y lo hacía en el teatro en The History Boys y en la producción del director teatral Jonathan Munby de El mercader de Venecia en el Shakespeare's Globe de 2015, protagonizada por Jonathan Price. De las tablas dio el salto a la pequeña pantalla con papeles en Waterloo Road donde interpretaba al maestro en prácticas Guy Braxton. Casualidades de la vida fue ahí donde también debutó Phoebe Dynevor, su pareja ahora en Bridgerton.

Vive a caballo entre Londres y Los Ángeles. En 2016, el intérprete se metió en la piel de Chicken George dentro de la miniserie Roots, una versión revisada de la original de 1977 basada en la novela del escritor americano Alex Haley. Poco después interpretó a Leonard Knot en la serie judicial para la ABC For the people, producida por Shonda Rhimes (50), quien hoy es la productora de Bridgerton y otros grandes éxitos de rango mundial como Anatomía de Grey o Scandal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regé-Jean Page (@regejean)

El poder de Netflix es incuestionable, pero la fuerza del duque de Hastings tampoco tiene discusión. Si bien cuando empezó la serie, Regé-Jean Page tenía algo más de 30.000 seguidores en Instagram, ahora mismo cuenta con 1,5 millones de followers y subiendo. Todo el mundo quiere saber qué había hecho hasta ahora el hombre el momento. Sus redes sociales desvelan que se trata de una persona amante de la naturaleza, el deporte y con grandes convicciones sociales. Defiende los derechos de las personas afroamericanas y por ello ha dejado constancia en más de una ocasión que apoya al movimiento Black Lives Matters.

Como en su última ficción, Page es un ser libre, independiente y soltero. O al menos hasta la fecha no se le conoce ningún amor público del pasado o el presente. No hay duda de que queda Regé-Jean Page para rato e incluso algunas voces ya lo proponen para convertirse en el próximo James Bond. ¿Pasará de ser el duque de Hastings al agente 007?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regé-Jean Page (@regejean)

[Más información: Las series que tienes que ver esta semana: de 'Your Honor' a 'Los Bridgerton']