El verano de lujo de Messi y Antonella: a 13.500 euros por noche en una mansión del Caribe

Lionel Messi (32 años) y Antonella Roccuzzo (31) están de vacaciones con sus tres hijos en el Caribe desde el pasado fin de semana. El futbolista y su familia han volado a 6.603 kilómetros de distancia de Barcelona -ciudad en la que residen por el trabajo del deportista culé- y disfrutan estos días del idílico panorama que les ofrece la isla de Antigua y Barbuda. Además del propio descanso que supone alejarse del ajetreo de España y lo siempre positivo que resulta adentrarse en las aguas cristalinas de Centroamérica, el clan Messi no ha reparado en gastos y su alojamiento así lo demuestra.

La familia al completo está pasando sus vacaciones veraniegas en uno de los resorts más impresionantes y lujosos de la isla caribeña. El Jumby Bay Island es un complejo de grandes dimensiones, como una pequeña ciudad, en la que además de un hotel 5 estrellas a 1.300 euros la noche, posee villas que se pueden alquilar por encima de los 5.000 euros, pero también, como opción más lujosa y solo apta para clientela vip, existen las residencias privadas. En una de estas últimas se han instalado Lionel, Antonella, y los pequeño Thiago (6), Mateo (3) y Ciro (1).

De las seis lujosas mansiones que se ofertan, el deportista se ha decantado por un espectacular palacete de 929 metros cuadrados, con capacidad para 12 personas, seis suites, seis baños, cocina equipada, salón principal, biblioteca, canchas de tenis, gimnasio, spa y por supuesto, la joya de la corona, una piscina infinita. Nunca un concepto hizo tanto honor a su nombre y es que la inmensa piscina comienza en la gran terraza de la vivienda, se extiende por la zona de solárium y termina prácticamente a un palmo del mar.

Solo cuatro pasos exactos separan la lujosa terraza de los Messi de la orilla del mar Caribe. En primera línea de playa, los inquilinos de esta privilegiada mansión tienen asignada por defecto varias hamacas para que disfruten de la mejor ubicación y vistas. Sentados en esos cómodos sillones rosas se han dejado ver en redes sociales los cinco miembros de la familia, donde han jugado y han nadado en sus aguas cristalinas sin ningún tipo de presión ni multitud de curiosos alrededor que quisieran cazar sus movimientos.

Si se cansan del agua salada, pueden practicar diferentes deportes en los terrenos de su misma vivienda o en las zonas anexas donde pueden jugar al golf. De hecho, tienen a su disposición carritos de golf para uso de los huéspedes con los que podrán desplazarse por los diferentes puntos del resort así como bicicletas también para su propio uso. En el paquete del alquiler de la mansión se dispone además personal privado: chef, ama de llaves y mayordomo. La pensión completa está incluida y como cortesía se regalan vinos de la casa, cervezas de diseño y refrescos para los más pequeños.

Todo ese lujo vacacional tiene un precio, y asciende a 13.500 euros por noche. Suman, por el momento, cinco días de estancia allí, por lo que llevan desembolsados 67.500 euros hasta este viernes. Y parece que su descanso se va a alargar algún tiempo más.

Messi y Antonella han disfrutado del mar caribeño con sus dos pequeños.

Sus fotos familiares y sus sonrisas demuestran lo felices que son en su viaje caribeño, y no es de extrañar, ya que tienen a su disposición los mayores lujos de los que no paran de disfrutar menores y adultos. Un entorno idílico, sol, playa, amor y ninguna preocupación aparte de tener que echarse crema. Y es que a 8 horas de distancia en avión, los Messi se sienten como en casa, porque además como curiosidad la residencia elegida expresamente por ellos es la única que tiene un nombre español y no es otro que: La Casa.

[Más información: Así es el hotel de cuatro estrellas que ha comprado Messi en Mallorca]