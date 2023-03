Tom y Laura, los hijos de la reina Camilla que podrían 'sustituir' a Harry y Meghan en la coronación

Imagine haber nacido en el seno de una familia británica, acomodada, vinculada de alguna manera a la alta sociedad, pero sin formar parte activa de ella. Con el paso del tiempo, su madre se divorcia de su padre y se enamora y se casa en segundas nupcias con un hombre que hereda, entre otras cosas, la Corona del Reino Unido. De facto, su madre se convierte automáticamente en la reina de Inglaterra.

Este es el caso real de Thomas Henry Charles (48 años) y Laura Rose (45), los hijos de Camilla de Cornualles (75), que verán cómo su progenitora será coronada soberana de todos los británicos el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster en Londres.

Una ceremonia solemne que se está viendo empañada, una vez más, por asuntos personales de los Windsor, como la presunta infidelidad del príncipe Guillermo (40) a su esposa, Kate Middleton (41), o la onda expansiva, aún latente, de Spare, las explosivas memorias del príncipe Harry (38) con la figura de Meghan Markle (41) en la sombra.

[El nuevo tratamiento que recibirá Camilla Parker-Bowles tras la coronación de Carlos III]

Carlos y Camilla, en una imagen de archivo. Gtres

A dos meses de la Coronación, la asistencia de los duques de Sussex todavía es un misterio. Sus nombres constan entre los invitados, pero ellos no han aceptado. De hecho, el consejo generalizado del equipo de Meghan y Harry es que no asistan y que declinen tras haber sido "marginados" en el funeral de Isabel II el pasado mes de septiembre.

"Existe preocupación por su integridad física y por el hecho de poder llegar a ser abucheados. Además, sería una humillación que eso pasara el día del cumpleaños de su hijo Archie", declara el escritor Christopher Andersen en Express, que recuerda que el primogénito de los Sussex soplará cuatro velas ese sábado. Ante la más que posible ausencia de Meghan y Harry, sus sustituitos podrían ser los hijos de Camilla.

Tom Parker Bowles

Camilla y su hijo, Thomas, en una imagen de 2012. Gtres

Camilla contrajo matrimonio en 1973 con el oficial de la Marina Real británica Andrew Parker Bowles (83), de quien adquirió su apellido, con el que se le conocería hasta bastante después de su divorcio. Fruto de su amor, que terminó en 1995, nacieron sus dos hijos: Thomas y Laura. Tom, como cariñosamente llaman a su primogénito nació el 18 de diciembre de 1974, fue apadrinado por el entonces príncipe Carlos y hoy es un reconocido escritor y periodista gastronómico.

En su haber tiene varios libros sobre cocina, ha realizado críticas a restaurantes y ha sido juez de realities show especializados en cocina. En esa línea, Tom participó en 2020 en el Daily Mail, uno de los grandes tabloides británicos, en una sección en la que repasaba los efectos que la crisis del coronavirus tuvo sobre las islas. En su caso, siguiendo de cerca el impacto de la pandemia en la restauración y la alimentación británicas.

En 2005 contrajo matrimonio con su pareja, Sara Buys, quien, siguiendo la tradición sajona obtuvo su apellido: Parker Bowles. Por su matrimonio al mundo llegó dos años después, en 2007, Lola, su primera y única hija en común. Tom Parker ha conocido de cerca el mundo del sensacionalismo y el periodismo, y, a su manera, ha participado en él, algo que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que tanto él como su hermana, Laura, han vivido en primera persona los efectos del lado oscuro de los tabloides británicos.

"Era travieso, festejaba un poco. Cuando era más joven me despedían todo el tiempo", aseguró en una entrevista. A pesar de su extrema discreción, sí que ha llegado a hablar de su madre, hoy la reina consorte: "Mi hermana y yo no somos parte de la Familia Real, a decir verdad. Mi madre se casó con ella y es parte de ella. Nosotros somos personas comunes y estamos al margen", declaró para Good Morning Britain.

Laura Lopes

Laura Lopes en una imagen de 2008. Gtres

Laura, la segunda y única hija de Camilla, nació el 1 de enero de 1978. Al igual que hiciera su hermano mayor, comenzó su andadura profesional en el mundo editorial. De hecho, durante un tiempo compartieron trabajo en la prestigiosa publicación Tatler. La mayoría de los medios británicos la califican como "la hija fantasma" de Camilla, debido a su actitud reticente a aparecer en actos públicos.

Estudió Artes en la Universidad de Oxford Brooks. Después de administrar Space Gallery en Londres, cofundó Eleven, una galería de bellas artes en el elitista barrio de Belgravia. El 6 de mayo de 2006 contrajo matrimonio con Harry Lopes (45), un exmodelo de Calvin Klein convertido en contador público. Como curiosidad, el día que a su madre la nombren reina de todos los británicos con la Corona Imperial del Reino Unido, ella estará celebrando el decimoséptimo aniversario de boda con su marido.

Aquel enlace fue un magno acontecimiento y se celebró al año siguiente del de su madre y del de su hermano mayor. No faltaron los actuales príncipes de Gales o el duque de Sussex. Laura y Harry tienen tres hijos: Eliza, la primogénita, y los mellizos Gus y Louis.

Según la biografía William and Harry, Behind the Palace Walls de la escritora Katie Nicholl, Laura contestó al teléfono en una ocasión cuando Carlos llamaba a Camilla siendo amantes. Entonces, agregó la escritora: "A Laura no podía importarle menos que él fuera el príncipe de Gales, lo culpó por romper el matrimonio de sus padres". Hasta la fecha, Tom y Laura no tienen títulos reales. Eso sí, el rey Carlos III, podría concederles un título de nobleza.

Sigue los temas que te interesan