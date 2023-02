El nuevo tratamiento que recibirá Camilla tras la coronación de Carlos III

El próximo 6 de mayo tendrá lugar un momento que pasará a la historia de Reino Unido, la coronación del rey Carlos III (74 años). Ese día el país se vestirá de fiesta para celebrar este solemne acto que marcará el inicio de una nueva era. El gran protagonista, como obvio, será el primogénito de la desaparecida Isabel II, pero habrá otra persona que acaparará muchas miradas, su mujer, la actual reina consorte Camilla (75), que le acompañará en todo momento.

Unos días después, de hecho, será la duquesa de Cornualles la que protagonice un momento muy especial para ella pues, como se ha podido saber, se ha decidido que tras el ascenso al trono de su esposo se quitará de su título el nombre "consorte".

El motivo de esta decisión, según afirma a Mirror una fuente cercana a Buckingham, se debe a evitar complicaciones ya que la fórmula actual es "engorrosa y podría ser más fácil para Camilla ser conocida solo como 'la Reina' cuando sea el momento adecuado". El medio británico lo justifica diciendo que Camilla es la "Reina a pesar de todo".

Camilla Parker-Bowles, flanqueada por el rey Carlos y el príncipe de Gales. Gtres

Existen antecedentes de casos similares en el pasado en el príncipe Felipe de Edimburgo, quien si bien oficialmente era 'príncipe consorte', no era conocido con esta nominación. También en Isabel Bowes-Lyon, mujer de Jorge VI, a quien en público se conocía simplemente como la reina Isabel. "Camilla, por supuesto, seguiría siendo la Reina Consorte, por lo que el Palacio, por supuesto, no impediría que nadie llame a Su Majestad así si así lo desea", matiza la mencionada fuente.

Aunque quedan algunos meses para que se produzca este cambio de denominación, dos de los medios más afines a la Corona, The Times y The Telegraph, ya han eliminado la palabra "consorte" cuando se refieren a Camilla.

Los reyes de Inglaterra, en un montaje de JALEOS. Gtres

Cambio paulatino

Cuando el por entonces príncipe Carlos se comprometió con Parker-Bowles, en febrero de 2005, el palacio de Buckingham emitía un comunicado en el que se anunciaba que "la señora Parker Bowles usará el título Su Alteza Real la Princesa Consorte cuando el Príncipe de Gales acceda al Trono".

Todo cambió apenas unos meses antes de la muerte de Isabel II, cuando con motivo del 70 aniversario de su ascensión al trono, mostró su apoyo a su nuera al cambiar de idea. "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su leal servicio".

No será un cambio fácil, sin embargo. Así lo han asegurado diferentes personalidades de las islas británicas, como la periodista Rose Wild, quien asegura que necesitarán tiempo para acostumbrarse a que Camilla sea llamada simplemente con la palabra 'Reina'. "Para la mayoría de nosotros, 'la Reina' ha sido una única persona desde que tenemos memoria", ha dicho, refiriéndose a Isabel II. "Todavía nos estamos acostumbrando a la idea de cantar God Save the King en vez de God Save the Queen, así que es probable que haya confusión sobre a quién se refiere alguien cuando diga 'la Reina'".

