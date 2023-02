Carla Vigo sale en defensa de su tía, la reina Letizia, a causa de su madre, Érika Ortiz

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

La semana ha sido más que frenética en el núcleo duro de la Casa Real. El pasado lunes, día 6 de febrero, tres noticias marcaban la actualidad informativa: Felipe Froilán de Marichalar (24 años) era desalojado de un after ilegal, la infanta Sofía (15) era admitida en el UWC Atlantic College de Gales, donde estudia actualmente la princesa Leonor (16), y los reyes Felipe VI (55) y Letizia (50) volaban a Angola para realizar su primer viaje de Estado de este recién estrenado 2023.

Tanto para el despegue como para el aterrizaje en el país sudafricano, la Reina lucía dos outfits en color rosa y negro. Al día siguiente, el 7 de febrero, en su calendario personal había marcada una fecha que jamás olvidará: se cumplían 16 años del fallecimiento de su hermana pequeña, Érika Ortiz, que decidía quitarse la vida a la edad de 31 años.

Casualidad o no, Letizia no lució colores llamativos ese día. Tanto en su look de mañana como en el de tarde, elegía blanco y negro. A primera hora, el precioso vestido negro con estampado de lunares blancos firmados por el diseñador sevillano José Hidalgo; y a última hora de la tarde, para la recepción con la colectividad española en Angola, estrenó un vestido de Carolina Herrera en los mismos tonos black & white.

[La maleta de la reina Letizia en Angola: 'look' dulce a juego con Felipe VI, guiño a África y una repetida fórmula infalible]

La reina Letizia con vestido de José Hidalgo en Angola. Gtres

Esta elección de tonalidades -el negro es luto en nuestro país y el blanco también lo es, aunque en otras culturas- provocó que en redes sociales muchas personas se atreviesen a comentar que Letizia había seleccionado esos colores por el aniversario de la muerte de su hermana. En su defensa salió Carla Vigo (22), la única hija de Érika Ortiz y sobrina mayor de la reina de España. "¿Pero qué hablas? ¿Tú qué sabes?", comentaba la actriz dejando en silencio a la persona que escribía ese comentario en un tablón público.

No fue la única, hubo otra usuaria de Instagram que escribía lo siguiente: "Hoy hace 16 años que se le murió la hermana, no creo que a la Reina le importe mucho si los colores de su ropa son más o menos africanos". La respuesta de Carla, defendiendo una vez más a su tía, no se hacía esperar. "¿Qué pasa, que tenemos que estar de luto toda la vida? Yo he ido con un jersey verde a clase. ¿Pasa algo? La gente no entiende nada y habla sin motivo. Ni caso", sentenciaba Vigo.

[Carla Vigo, la sobrina de Letizia, sufre un ataque de ansiedad y termina en el hospital]

La carta de Carla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@just__carlaaa)

No son fáciles los 7 de febrero para Carla Vigo, aunque tampoco necesita que sea esa fecha para recordar a su madre. Sin embargo, en tan señalada efemérides, la joven utilizó también sus redes sociales no sólo para defender a su tía de las opiniones de algunos users de Instagram, sino para escribir una preciosa carta de amor dirigida a su progenitora.

"Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida, lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo para ver la persona en la que me he convertido", comenzaba escribiendo Vigo.

Y continuaba: "Por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida, a veces, no es como esperamos. Bueno, bella flor, ahora sí que nos despedimos. Te voy a querer siempre, y aunque ya haya hecho el duelo nunca te voy a olvidar. Te amo".

Archivado en Carla Vigo Ortiz, Reina Letizia, Suicidio

Raúl Rodríguez Jefe de sección - Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla - Periodista especializado en corazón, crónica social, casas reales, televisión, cultura y estilo

Sigue los temas que te interesan