¿Quieres trabajar en el colegio galés de Leonor y Sofía? Las tres vacantes, los requisitos y el suculento sueldo

El 10 de febrero de 2021, la Casa Real informó de que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (16 años), estudiaría Bachillerato en un internado de Gales. Exactamente dos años después, casi en la misma fecha, con una diferencia de sólo cuatro días, la misma institución comunicó a todos los españoles que la infanta Sofía (15) seguiría los pasos de su hermana mayor.

Tras haber superado una blind audition -un arduo proceso de selección a ciegas-, el UWC Atlantic College confirmaba la admisión de la hija menor de los reyes Felipe VI (55) y Letizia (50) en el internado por el que pagarán 84.000 euros por los dos años en los que Sofía estudie allí.

El centro de estudios, ubicado en el histórico castillo de St Donat's, en el Valle de Glamorgan, acaba de cumplir 60 años. Y con motivo de tan importante efemérides no sólo han reformado la mayoría de las habitaciones de los estudiantes y algunas de sus instalaciones, sino que además, están buscando nuevo personal. Tal y como se desvela en su página web, los tres nuevos puestos de trabajo disponibles son para Director of People & Culture, Head of People & Culture y Prospect Researcher.

[La infanta Sofía estudiará Bachillerato en Gales como la princesa Leonor]

Leonor y Sofía, en los Premios Princesa de Asturias. Gtres.

1. Director of People & Culture

El Director of People & Culture (DoPC) es el responsable de liderar todos los aspectos de Recursos Humanos, incluidos el reclutamiento / retención, los beneficios, la contratación / incorporación, la gestión del desempeño, el cumplimiento, la capacitación y el desarrollo y todas las demás estrategias y operaciones de recursos humanos.

Uno de los requisitos es que se haya trabajado en un puesto de alto nivel en una organización compleja que demuestre que la persona que aplica es muy organizada y con motivación y conocimiento sobre la legislación de empleo. Se tendrá en cuenta el deseo por el cambio, las ganar de tener éxito y de lograr mejores resultados en todos los sentidos, además de la facilidad para implementar nuevas estrategias y procedimientos.

[La sorpresa de Leonor al regresar a su internado de Gales: conciertos, bodas y habitaciones mejoradas]

También es clave el hecho de demostrar habilidades personales y capacidad de comunicación para poder relacionarse con personas de todos los niveles. "Un enfoque positivo, profesional y capaz es absolutamente esencial [para aplicar al puesto], al igual que la capacidad de trabajar de forma independiente y como parte de un equipo", desvelan desde la web del UWC Atlantic College. El sueldo es "competitivo", es decir, "equiparable a la cantidad que otras personas reciben de compañías similares con el mismo título de trabajo".

2. Head of People & Culture

El UWC Atlantic College se encuentra en un castillo del siglo XII.

Será la mano derecha del Director of People & Culture y apoyará su gestión para que se pueda llevar a cabo un trabajo eficaz dentro del Colegio. Brindará asesoramiento, apoyo, orientación y dirección de recursos humanos en una variedad de áreas que incluyen políticas y procedimientos de los propios recursos humanos, remuneración, aprendizaje y desarrollo, gestión del desempeño, contratación e inducción. Los requisitos son los mismos que en el cargo anteriormente citado y el sueldo se estima entre 52.000 y 59.000 libras anuales -entre 59.000 y 67.000 euros-.

3. Prospect Researcher

El equipo de Filantropía, Compromiso y Asociaciones (PEP), con sede en el campus de Gales y también en Londres, trabaja con una serie de patrocinadores filantrópicos que donan dinero. Entre los donantes incluyen la comunidad de exalumnos del UWC Atlantic College, padres de alumnos matriculados en estos momentos y anteriores, fideicomisos y fundaciones, así como otros que están alineados con la visión y valores.

La persona que aplique a este trabajo y se le conceda deberá servir de informador al gerente de operaciones aunque también lo hará a todo el equipo de recaudación de fondos. Deberá tener experiencia en el uso de la base de datos CRM -Customer Relationship Management, aunque lo ideal sería Raisers Edge- y desempeñará un papel clave para ayudar con la entrada y el análisis de datos y proporcionar informes de los mismos.

En este caso, además, se puede alternar unos días de trabajo en Gales con otros en las oficinas centrales de Londres. El salario oscila entre las 31.000 y las 35.000 libras -entre 35.000 y 38.000 euros- y 5.000 libras extra para aquellos que decidan pasar más tiempo en Londres que en Gales, al tratarse la capital británica de un destino mucho más caro a la hora de vivir.

Sofía también irá a Gales

La infanta Sofía el pasado mes de octubre en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Sofía de Borbón Ortiz, infanta de España, viajará a Gales a finales de agosto, principios de septiembre, y residirá de acuerdo con el régimen de internado que el UWC Atlantic College tiene establecido dentro de su recinto. La hija menor de los Reyes compartirá habitación con otras tres chicas del mismo sexo -los chicos están en otro módulo- y de distinta procedencia y nivel económico con el fin de favorecer el intercambio cultural.

En cada casa, hay tutores, que son profesores o trabajadores del colegio, que están pendientes de lo que puedan necesitar los alumnos, quienes tienen que lavarse su ropa y limpiar su habitación. Según detalló la Casa Real en su comunicado, el programa académico del UWC Atlantic College comprende tanto materias de ciencias como de letras. Estas asignaturas se complementan con un curso interdisciplinario común sobre teoría del conocimiento, una monografía de carácter investigador y un programa especial de creatividad (teatro, música, arte…) y acción (deportes).

Los alumnos también desarrollan actividades de voluntariado en favor de la comunidad, con tareas como trabajo con niños con discapacidad intelectual, acompañamiento de personas mayores, primeros auxilios, mantenimiento de costas y bosques próximos, control de los índices de contaminación medioambiental o cuidado de especies animales, añade el comunicado. El internado, inaugurado en 1962 y con sede en el castillo St Donat's, del siglo XII, está situado a 35 kilómetros de Cardiff, la capital galesa, y a unos 270 de Londres.

Archivado en Casa Real, Familia Real, Leonor de Borbón Ortiz, Sofía de Borbón Ortiz

Raúl Rodríguez Jefe de sección - Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla - Periodista especializado en corazón, crónica social, casas reales, televisión, cultura y estilo

Sigue los temas que te interesan