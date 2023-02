Las gafas de sol de María G. de Jaime ideales para comprar este San Valentín

La influencer María García de Jaime (26 años), mujer de Tomás Páramo (26), está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida a la espera de su tercer hijo. Pero, más allá de su parcela personal y familiar, García de Jaime se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y buen gusto para sus 548.000 seguidores.

Lo demuestra casi cada día a golpe de post y lo ha vuelto a hacer en una de sus últimas publicaciones. En concreto, con un vídeo en el que muestra cómo se arregla y los complementos que ha elegido para completar su look.

"Feliz lunes. Hoy le he puesto un poco de color al look para animar el primer día de la semana. No sabéis qué feliz he vuelto después de este fin de semana tan top", ha posteado García de Jaime.

En concreto, este artículo se centra en las gafas que luce María. Se trata de un complemento de Carolina Herrera que, según reza la página web, cuesta 340 euros. "Da a tu look un toque divertido con estas atrevidas y extragrandes gafas de sol en forma de ojo de gato. Hechas en Italia de resina y acetato ligero, tienen un detalle de tachuela redondeada en el frontal e aplicación metálica en las varillas, con estampado multicolor de lunares", se puede leer a modo de descripción.

Añaden: "El terminal de la varilla redondeado con monograma del logotipo es el toque final perfecto". Sobre las características de fabricación, se explica: "Monturas extragrandes ojo de gato. Acetato y resina. Tachuelas metálicas redondas. Aplicación metálica pulida con estampado de lunares. Detalle de monograma en los terminales de las varillas y protección UV cien por cien".

Las reacciones a la publicación de la mujer de Tomás Páramo no se han hecho esperar: "Nos encanta", "Guapísima, qué estilazo", "Amo", "Qué gafas más elegantes llevas", "Me flipa", "Ideal la gabardina".

Su propia colección

En diciembre de 2021, la influencer fundó Catalina. Tras el éxito de 'Lola', su primera colección de joyas para Vidal & Vidal, la influencer presentó una propuesta para Navidad que denominó 'Catalina', nombre con el que ha rendido homenaje a su hija y a su bisabuela.

Para esta nueva creación, María García de Jaime se inspiró en los brillos de la noche madrileña, su lugar de origen y una ciudad que le apasiona. Está formada por 14 piezas artesanales -entre pendientes, anillos, collares y pulseras- con una clara apariencia vintage y figuras geométricas chapadas en oro y piedras naturales como el jade rojo, el jade azul y la esmeralda beryl.

Siguiendo el estilo de su diseñadora, esta colección mezcla la elegancia y el glamour con tradición y vanguardia. 'Catalina' se concibe como una apuesta segura para lucir en las celebraciones de esta Navidad o regalar a las mujeres más especiales. En cualquier caso, son una apuesta segura para resaltar la elegancia de cualquier vestimenta.

Allí, precisamente, radica el estilo y la esencia de María García de Jaime. Prima la sencillez sin restarle importancia a la sobriedad. Es, tal y como explica la marca, una celebración de estilo, buen gusto, elegancia y glamour con piezas que nunca pasan de moda.

María García de Jaime se convirtió en diseñadora de la marca en 2021, después de un año y medio como embajadora de esta prestigiosa firma que pretende conquistar a las mujeres reales, auténticas y libres.

