El desgarrador mensaje de Carla Vigo en el aniversario de la muerte de su madre, Erika Ortiz

El 7 de febrero de 2007 es una fecha dolorosa para la familia Ortiz-Rocasolano y por más tiempo que pase el triste recuerdo sigue ahí. Un año más, Carla Vigo (22 años), sobrina de Letizia (50), ha recordado a su madre en el aniversario de su muerte con un mensaje lleno de significado en el que también deja patente que se encuentra en un momento difícil, tratando de salir adelante.

Era solo una niña cuando Erika Ortiz se quitó la vida y, desde entonces, además de superar ese traumático proceso, sigue echándola de menos. Este 2023 más que nunca, pues la joven, que hace unos meses rompió con su novio, Álvaro Uceda, se encuentra muy sensible emocionalmente.

Carla ha recuperado una imagen suya con su madre de su infancia para rendirle un sentido homenaje. El texto empieza así: "Han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta. Aunque cada vez me duele menos, cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo, para ver la persona en la que me he convertido".

Sin duda se refiere, entre otras cosas, a su nueva andadura como actriz, oportunidad que le dio Rafael Amargo (48) y que ella supo aprovechar obteniendo buenas críticas. Ahora, Carla trata de seguir abriéndose camino en su verdadera pasión, no sin dificultad. "Por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti", le dice a Erika desde sus redes sociales.

Seguidamente expresa su necesidad de haber podido estar con ella y que le sirviera de apoyo en etapas complicadas como la actual. Carla Vigo también ha querido hacer referencia en su mensaje a la salud mental. "Yo estoy pensando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí, porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo", confiesa emocionada.

Para terminar expresa un anhelo: "Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos. Bueno bella flor ahora sí que nos despedimos, te voy a querer siempre y aunque ya haya hecho el duelo nunca te voy a olvidar. Te amo".

La prima de Leonor (17) y Sofía (15) está yendo a terapia para superar este bache emocional y ella misma revela que leyó este texto en una de sus sesiones antes de publicarlo y "ha sido sanador". Han sido muchos los amigos y personajes famosos que le han mostrado su apoyo y han recordado a la hermana de la Reina.

