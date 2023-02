Berta Vázquez, juzgada por su físico en los Goya, desata una oleada de apoyo en redes

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Hacía tiempo que no se la veía en público y reapareció en la noche del sábado 11 de febrero para asistir a la gala de los Premios Goya, donde además fue la encargada de entregar el premio a la mejor película europea. Pero antes pasó por la alfombra azul colocada para el photocall. Berta Vázquez (30 años) posó con un elegante vestido marrón de JC Pajares de escote corazón y hombros al aire que combinó con unos guantes transparentes a juego y accesorios dorados.

Parecía seria y en ocasiones algo incómoda, quizá porque intuía que recibiría críticas por su evidente cambio físico que sorprendió a muchos. Así fue, la actriz hispano-ucraniana se convirtió en protagonista involuntaria de la noche por algunos comentarios muy desafortunados y despectivos hacia su actual imagen aparecidos en diferentes perfiles de Twitter.

Sin embargo, enseguida sucedió algo maravilloso que muestra que las cosas están cambiando. Una oleada de seguidores llenó las redes de mensajes de cariño y apoyo, destacando la increíble belleza de Berta y lanzándole cariñosos piropos. También se hizo campaña contra la gordofobia, que era precisamente uno de los temas de la gran noche del cine por la temática de una de las cintas nominadas, Cerdita.

La actriz, con 'look' de JC Pajares. Gtres

En las redes se han podido leer reflexiones como la de una usuaria que, muy oportunamente, escribía: "El discurso de Laura Galán (37) lo deberían de escuchar aquellos y aquellas que han hablado del físico de Berta Vázquez esta noche". Se refería a las palabras de la protagonista de la citada película, que se llevó un Goya a actriz revelación y que lanzó un mensaje rotundo al recogerlo. "Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras". No ha sido la única, otro tuitero daba su opinión al respecto: "No deja de ser una gran actriz, y los que señaláis su peso, en lugar de su talento. os podéis ir a la mierda indefinidamente. Recordad que aquello que criticáis es un espejo". Algunos le daban incluso consejos para tratar este tipo de ataques por parte de los haters: "Berta Vázquez está maravillosa y guapísima. Que no se le olvide jamás que ella sigue siendo ella y es un pedazo de mujer".

¿Y qué ha hecho la actriz? Pues disfrutar de la noche y el cariño y también subir su propia reflexión a sus stories de Instagram con una frase contundente: "Las grandes mentes discuten ideas. Las mentes medias discuten eventos y las personas pequeñas discuten personas". Llueve sobre mojado para la protagonista de películas como Palmeras en la nieve o series exitosas de la talla de Vis a Vis. EL pasado mes de enero también recibió muchos comentarios despectivos sobre su físico a raíz de un vídeo subido a redes donde aparecía bailando con Marc Anthony (54). Entonces, algunos usuarios comentaron cosas como: "No parecía ni ella", "Oye, cómo le has metido al solomillo" o "No puedo creer que es Berta, parece que le sentó bien el asado de diciembre".

El discurso de Laura Galán lo deberían de escuchar aquellos y aquellas que han hablado del físico de Berta Vázquez esta noche. https://t.co/F8q0kpjs05 — cuando pasa, pasarela. (@headingtomars_) February 11, 2023

