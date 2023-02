Qué fue de Mercedes Durán, la 'SuperSingles' que 'culpó' a Rocío Carrasco de separarla de Anabel Dueñas

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Hasta abril de 2017, Mercedes Durán era conocida por el gran público como una de las cantantes del exitoso grupo de los SuperSingles, los cuatro artistas que ponían, los sábados y domingos, la nota musical en el extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, el último programa de María Teresa Campos (81 años). Tras el cierre del formato, el grupo continuó triunfando por toda España y, en concreto, Mercedes pudo demostrar su amplia y vasta valía.

Junto a Fran Dieli, Jon Allende y Anabel Dueñas, Durán recorrió, con gran éxito, casi todos los rincones de España durante meses imparables. Cabe recordar que el primero en abandonar el grupo estrella de Teresa Campos fue Allende.

El cantante anunciaba en sus redes sociales que abandonaba el programa para embarcarse en nuevos proyectos: "Tengo que deciros que después de siete años dejo ¡Qué tiempo tan feliz! para perseguir nuevas metas. Os agradezco en el alma vuestro cariño. ¿Seguimos juntos?".

En su lugar, llegó Fran Dieli hasta que en abril de 2017 el mítico programa dejó de emitirse. Antes de ese duro día, las actuaciones del grupo comenzaron a espaciarse en el tiempo. Para ser más exactos, la última vez que vimos a los Supersingles sobre el escenario de ¡Qué tiempo tan feliz! fue el 26 de febrero de 2017.

A partir de ese momento, su futuro quedaba en el aire. "Este sábado siento deciros que no estaremos en el programa", escribía el 2 de marzo de ese año Anabel Dueñas en su perfil de Twitter.

Días después, el 9 de marzo, anunciaba: "A toda la gente que espera vernos siento deciros que este fin de semana tampoco estaremos". Mercedes Durán, por su parte, aseguraba que no había sitio para los Supersingles, "debido a que el programa ahora es más corto". "Aún no es definitivo que ¡Qué tiempo tan feliz! acabe, pero sí el grupo", aseguró en esos días en Happy FM.

La cantante Mercedes Durán en un reportaje fotográfico en Madrid, en junio de 2016. Gtres

Finalmente, la cantante se vio obligada a confirmar lo que ya era un secreto a voces, el fin del programa, y lo hizo en sus redes sociales: "Adiós, familia. Hasta pronto, amigos y compañeros… Ahora sí llega el final de la mejor etapa de mi vida. Jamás olvidaré las noches y los días con mis chicos. Con Jon he compartido sonrisas y lágrimas, algún que otro desencuentro, pero ahora te conozco bien y te quiero así, como eres".

Y añadió: "Anabel es como mi mitad, sabe todos mis secretos, y siempre está para frenar mi fusil cuando voy a mil por la vida. Mi amiga, jamás voy a olvidar tantas cosas bellas y tantas locuras vividas. Te quiero. Fran, lo nuestro fue poco a poco, hasta que te descubrí. (...) Me llevo muchas cosas buenas, muchos amigos que no he nombrado, pero saben que estas letras también son para ellos. Hoy es un día triste para mí, pero siempre será ¡Qué tiempo tan feliz! Me llevo mucho amor".

Tras ese doloroso 2017, vinieron meses de mucho trabajo y los SuperSingles no rompieron ningún tipo de lazo afectivo. Eso sí, el tiempo fue pasando y cada cual tomó su camino. En lo que respecta a Mercedes Durán, la protagonista de este artículo, su gran amistad con Anabel Dueñas terminó haciéndose añicos. Así lo denunció la propia Durán en el año 2020, en el espacio televisivo de María Patiño (51), Socialité.

Ese día, 7 de octubre de 2020, Mercedes no sólo desveló que su relación con Anabel era inexistente desde hacía tiempo, también se atrevía a fijar en el tiempo el momento en que su amiga comenzó a distanciarse de ella: la propuesta laboral que le hizo Rocío Carrasco (45) para protagonizar el musical de su madre, Rocío Jurado.

La cantante 'culpó', de algún modo, a Carrasco de ese alejamiento total de Anabel. En concreto, Durán aseguró, sobre la 'desaparición' de su amiga, lo que sigue: "No habla con nadie del entorno. Ni con Fran, ni con Jon, ni con Samuel, ni conmigo. Ni con nadie del programa. Nosotros tuvimos una reunión hace tres años, Anabel llamó por teléfono y dijo que no iba a la reunión y que dejaba el grupo. Ya ella tenía el musical en mente, pero nosotros no sabíamos nada. Fue un poco desagradable".

Según Mercedes, su examiga era una persona envidiosa. "Desapareció porque no quería ninguna sombra a su alrededor que le hiciera mal. Lo mismo ella pensaba que yo era de otra manera o yo que iba a pelear por detrás para llevarme el papel", manifestó.

Durán no se arredró y añadió: "Ella es ambiciosa profesionalmente. Se piensa que es la reencarnación de Rocío Jurado (...) Firmar contratos a escondidas, mentirnos, hizo un single a escondidas, hacía bolos… Jon Allende dejó el grupo unas semanas antes de que terminara el programa porque no podía más. No compartía nada con ella y era: o mi salud o el grupo con Anabel".

La cantante remachó su conversación con Socialité: "Vi por última vez a Anabel en julio de hace tres años, cuando recibió la oferta de Rocío Carrasco fue a su casa, hizo las maletas y se instaló en casa de Rocío y Fidel hasta el día de hoy (...) Me llamó después de dos meses para decirme que dejaba el grupo, que había dejado a su novio y que nos veríamos (...) Lo he pasado muy mal, me he llevado un año llorando porque es una decepción muy grande (...) Para mí era mi hermana y de pronto me deja por un musical, yo le di todo mi amor y mi confianza y ella me traicionó".

A nivel personal y familiar, Mercedes Durán está casada con su marido, Kevin, y es madre de dos niñas. La pareja de la cantante se ha convertido en su apoyo más incondicional. "Gracias por enseñarme siempre el lado bueno de las cosas, por despertarme cada mañana con Te Quiero, por las palabras más bellas cada noche. Por darme el regalo más grande de la vida, por cuidarnos y sacrificarte por nosotras cada día... Gracias por tanto amor estos 4 años. Feliz Aniversario, mon amour. #kevin #love #elmejorequipo #superpapi".

