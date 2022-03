El grito desesperado de la actriz Berta Vázquez para ayudar a sus compatriotas ucranianos

Desde que en la madrugada del pasado 24 de febrero, el mandatario ruso Vladimir Putin (69 años) hiciera estallar una guerra sin cuartel contra Ucrania, el mundo se mantiene en vilo y la preocupación es máxima por el bienestar -y la evacuación- de los habitantes ucranianos.

El continente europeo y el resto del planeta siguen diariamente, minuto a minuto, los últimos movimientos orquestados desde Rusia, así como las medidas y negociaciones que se toman en pos de la paz. En los últimos días, han sido muchos los rostros conocidos, y también anónimos, que se han volcado con la situación agónica de Ucrania.

Un extremo que ha puesto al límite a los ciudadanos del país, muchos de los cuales han intentado huir de manera desesperada hacia puntos cercanos, como Polonia y otros territorios limítrofes con Ucrania.

Una de las famosas que más involucrada se ha mostrado en sus redes sociales es la actriz Berta Vázquez (29). En su caso, además, la situación le afecta especialmente. No en vano, Vázquez nació en Kiev en 1992. Se está atentando, pues, contra su país de origen.

Hija de madre ucraniana y padre etíope, la que fuera pareja sentimental del actor Mario Casas (35) está utilizando sus redes sociales para mostrar su honda preocupación y, sobre todo, con el objetivo de conseguir, desesperadamente, la manera de ayudar a sus compatriotas ucranianos.

Berta Vázquez grita al mundo su impotencia y desesperación a golpe de post en Instagram; vídeos de bombardeos y frases de ánimo y fuerza. Esperanza y unión. "Thinking about you every second", ha posteado en las últimas horas. Lo que significa en castellano: "Pensando en ti cada segundo, Ucrania".

También emplea la red como altavoz para conseguir cobijo y hogar a aquellas personas que llegan, desarboladas, de su país: "¿Alguien tiene casa en Madrid, Valencia, Barcelona para dos mujeres, un bebé y una niña? Ya en camino desde Kiev. Se han ido solas, no hablan el idioma y, lógicamente, están desorientadas. Estaría bien ayudarlas una semana, un par de semanas, hasta que el Gobierno organice el plan de ayudas".

En las últimas horas, Vázquez ha compartido con sus cerca de 2,5 millones de seguidores un álbum familiar de su infancia y adolescencia en Kiev, junto a sus padres y hermanos. "Kiev, Ukraine. I’m here", ha publicado junto a cinco tiernas imágenes en las que se la ve feliz, serena y rodeada de los suyos. En un mundo pasado en el que la guerra no cabía.

En otro mensaje compartido por Berta, se puede leer: "Busco asilo en España para una amiga y su bebé. Si alguien sabe de algún programa, o alguna organización que ayude, enviadme un mensaje por privado, gracias". Tampoco ha parado la intérprete de compartir información que ha ido llegando para hacer envíos de medicamentos o diversas noticias de Ucrania, así como vídeos en los que aparece hablando el Presidente de dicho país.

Su buen momento profesional

Berta Vázquez lleva años en el podio selecto de las mujeres del momento. En la televisión, ha triunfado sin rival con papeles tan célebres como el de Rizos en Vis a Vis o su personaje en La casa de papel. Además, protagonizó en 2018 uno de los videoclips que más revolucionó la red, Duro, y comenzó una relación sentimental con el cantante de este tema, C. Tangana (31).

En 2017, Vázquez rompió su relación sentimental con Mario Casas. En ese momento, el actor abandonó la casa que compartió la pareja y se instaló en el hogar familiar. En esa casa, convivieron durante algo más de dos años. A lo largo de este tiempo, se les pudo ver paseando por las calles de la capital, continuamente acaramelados.

La pareja llevaba saliendo dos años y se conocieron en el set de rodaje de Palmeras en la nieve. Al parecer, la complicidad del protagonista de La mula con la modelo Dalianah Arekion (26), con la que grabó hace poco una campaña promocional para la firma Springfield, fue la que acabó, supuestamente, con el amor. Fue Casas quien tomó la decisión de romper y dar por finalizadas las discusiones.

En los últimos años, su corazón está ocupado por un hombre llamado Pablo Limón, un diseñador y cofundador de un estudio de interiorismo con sede en Nueva York, Madrid y México. Limón diseña espacios, mobiliario, lámparas de mármol o muebles de madera, todo con un toque artesanal y con materiales reciclados.

