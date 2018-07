Blanca Suárez y Mario Casas confirman su felicidad juntos

Bambú Producciones cumple 10 años y ha querido celebrarlo por todo lo alto. El Teatro Gran Maestre de Madrid se ha vestido de gala para recibir a muchos de los actores que han pasado por sus series a lo largo de todos estos años. Mario Casas (32), Blanca Suárez (29), Concha Velasco (78), Pepe Sacristán (80), Pedro Alonso (47), Andrés Velencoso (40), Ángela Molina (62), Ángela Cremonte (33)…. Un sinfín de celebridades pararon por esa alfombra roja y la cual desembocaba en una puerta que daba acceso a esa fiesta tan esperada por muchos de ellos "estamos deseando entrar, nos han dicho que hoy va a ser muy gordo" comentaban los actores cuando escuchaban a los músicos tocar desde fuera.

Los actores de Fariña fueron de los primeros en llegar al photocall donde todos los periodistas esperaban impacientes para sacar la primera instantánea. Seguidamente aparecían los actores de Velvet Collection, donde se encontraba Pepe Sacristán: "En mi última escena con Paula Echevarría (40) lloramos los dos, aquel momento fue precioso", comentaba el actor rememorando esos días de grabación en las galerías.

Otro de los invitados a este evento fue Jon Arias, el hijo de Imanol Arias (62), que afirma estar muy contento con esta nueva oportunidad y asegura que su padre no le da ningún consejo: "Me dice lo que cualquier padre le diría a su hijo, que disfrute y aprenda mucho", confesaba el hijo del actor.

Mónica Cruz (41) confesaba estar deseando tener vacaciones y poderse escapar con su hija Antonella al sur donde veranean todos los años, por el momento descarta la posibilidad de darle un hermano: "Siempre me preguntáis lo mismo y siempre respondo lo mismo, de momento no entra en mis planes volver a ser madre".

Los últimos en aparecer fueron Mario Casas y Blanca Suárez, que llegaron andando juntos a la fiesta. La actriz confesaba que tiene poco tiempo pero sí que sacará tiempo para estar con su pareja: "Con mi chico coincido poco pero para lo que uno quiere siempre se saca tiempo", comentaba entre risas. El mayor de los Casas aparecía con un traje negro y camisa del mismo color, entre sonrisa y sonrisa dejaba entre ver la felicidad que tiene en estos momentos de su vida: "Vacaciones pocas, de momento solo fines de semana, pero para todo hay tiempo siempre", respondía el protagonista de Tres Metros sobre el Cielo.

Su hermano Óscar Casas (19) les acompañaba, y es que el hermano pequeño está grabando la película Instinto con él. Solo tiene buenas palabras para su hermano mayor y asegura que es un regalo poder grabar juntos: "Como tenemos tanta confianza hago cosas con él que no haría con otros actores, es una suerte poder hacer esto, y más si es con tu hermano", sin embargo, cuando se le pregunta por la chica de su hermano entre risas se queda sin saber qué decir, y tartamudeando responde "su chica es muy maja, no me liéis" y confesaba estar un poco agobiado porque por la calle ya le empiezan a reconocer y a pedir fotos: "Que me paren me agobia un poco pero bueno eso es bueno también porque significa que me conocen".

