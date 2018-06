Blanca Suárez, sobre la presión mediática: "Hay momentos que hay que aguantarse"

Desde que comenzaron los rumores de una relación entre Blanca Suárez (29 años) y Mario Casas (32), la pareja se ha situado en el foco de los medios, con la consiguiente persecución por parte de la prensa.

"Te acostumbras, pero entre comillas, porque es muy complicado, llegas a verlo, también, entre comillas, como normal", comenta la actriz sobre esta presión de la prensa. "Siempre hay un punto en el que no entiendes qué está pasando. Hay momentos en los que te toca aguantarte y ya está. Pero es surrealista tener que pensar en ello", según explica en una entrevista a Glamour.

Blanca Suárez posando. Gtres.

En cuanto a su valentía, Suárez es la protagonista de la nueva campaña de Femme, la fragancia más icónica de Angel Schlesser, cuyo lema es "Lo valiente es elegir lo sencillo". Un valor que ella intenta implementar en su día a día: "No es que antes fuese cobarde, pero hay veces que la falta de experiencia te hace no atreverte tanto a hacer determinadas cosas y a no conocerte tanto a ti misma como para tomar decisiones importantes o plantarte en según qué momento. No has vivido tanto como para ello, creo que va pasando el tiempo y una va aprendiendo, cultivando esas cosas".

En poco tiempo la actriz ha conseguido ver cómo su vida cambiaba drásticamente, con una mayor presencia en la pequeña pantalla y una proyección internacional con la plataforma Netflix. "Yo me siento cada vez más segura y veo que no pasa nada por ser valiente, por plantarse. Asociamos la valentía como algo malo y es todo lo contrario, yo admiro mucho a la gente que es valiente, y es como me gustaría ser. Cuando superas tus inseguridades y te lanzas es cuando te das cuenta de que no pasa nada".

La actriz no dejó pasar la ocasión para hablar sobre el Premio Platino que recibió en México por su personaje de Lidia Aguilar en la serie Las chicas del cable: "Es algo maravilloso que tienen este tipo de plataformas como Netflix, que las cosas viajan en un segundo y nunca sabes en qué momento va a pegar el subidón, es algo mágico, se eliminan fronteras", explica la artista.

Romance con Mario Casas

La actriz está sufriendo una gran presión mediática por su reciente relación con Mario Casas. Desde hace varias semanas, distintos medios se han hecho eco de los encuentros que han protagonizado los jóvenes, tratando de esconderse de la prensa.

Hace pocos días se hicieron públicas unas imágenes de la pareja disfrutando de unos días de descanso en la playa. Los actores aparecen posando sin camisetas, entre risas y besos.

Blanca Suárez y Mario Casas.

Sin embargo, ninguno de los dos ha querido confirmar este romance y se afanan en jugar al despiste con los medios cuando les preguntan al respecto.