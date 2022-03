Palabra de Kardashian: su truco más viral para moldear la silueta ya lo utilizaba tu abuela

Ideales, sublimes y perfectas. Así vemos siempre a todo el clan Kardashian, ya sea en el evento del año o paseando por las calles de LA. Puede que te preguntes cómo lo hacen cada vez que pisan una alfombra roja con esos estilismos (casi) imposibles para el resto de los mortales, pero es que, hasta ellas mismas recurren a los trucos de estilismo mejor guardados por nuestras abuelas.

Todos recordamos la increíble obra de arte de Thierry Mugler que Kim Kardashian (41 años) lució durante la gala MET del pasado 2019. Un increíble vestido acorde a su figura, que ensalzaba sus definidas curvas y que no dejó indiferente a nadie. Kylie Jenner (24) llevando una maravillosa pieza vintage corte sirena de Jean Paul Gaultier en la gala Parson Benefit y Khloé Kardashian (37) enfundada en un ceñido mono de látex en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Estilismos tan arriesgados, pulidos y exuberantes, que siempre impresionan por la increíble figura que lucen.

Cada vez que nos cruzamos con una de sus fotos en Instagram, es inevitable pensar en todo el esfuerzo y sacrificio que deben hacer día a día en el gym para poder presumir de una figura tan definida y pulida como esa. Pero, lo que no sabíamos es que no es tan inalcanzable como parece. Su truco ya no es un secreto para y es que, para lucir como ellas, basta con hacerse con una de las prendas que más arrasa en You Are The Princess y nuestras abuelas ya llevaban: las fajas.

La firma española ha desarrollado una línea de fajas y chalecos deportivos llamada In My Size que se convertirá en tu respuesta para todo. Ya busques reducir centímetros, remodelar tu figura o conseguir tus objetivos fitness, encontrarás uno para ti. Estas fajas y chalecos se adaptan a la figura con facilidad, son cómodos de llevar y consiguen resultados que ni te imaginas en tiempo récord. Vamos, que no son mágicos, pero casi.

Kim Kardashian en la gala MET. Gtres

Moldear la figura es algo que hace todo el mundo, desde Rihanna (34) hasta la reina Letizia (49). Esta prenda realza la figura reduciendo tus medidas de forma inmediata. Diseñado con varillas para una mejor compresión y comodidad, aplana el área del abdomen, controla la posición corporal, reduce la cintura, realza el glúteo y centra el busto. Todo a la vez. Es ideal para uso diario o para hacer deporte. Su función moldeadora viene recubierta de algodón y está fabricado con látex de alta calidad, un material que ayuda a disminuir la grasa localizada en el área abdominal, cintura y espalda, mientras potencia tus glúteos y pecho. Se abrocha con corchetes, es invisible bajo la ropa y es tan eficaz que se recomienda cambiar de talla tras seis meses de uso.

Y si por el contrario lo que buscas es potenciar tus objetivos fitness en el menor tiempo posible, puedes utilizar otros de los productos In My Size como sus chalecos térmicos reductores, que te ayudará a conseguirlo. Su doble tejido de neopreno y lycra ejerce mayor presión y actúa eliminando la celulitis. Además, su interior revestido de PU te hará sudar hasta 3 veces más de lo habitual durante tu rutina de entrenamiento, permitiéndote quemar grasa más rápidamente.

¿Lo mejor? Realza tu figura y es perfecto para utilizarlo mientras practicas tu deporte favorito. Además, su formato tipo camiseta lo hace muy fácil de poner y de quitar. ¡Ni notarás que lo llevas puesto! Palabra de Kardashian.

Fajas y chalecos que se adaptan al cuerpo con facilidad.

