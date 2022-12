Harry y Meghan se quedan sin sus asesores: despidos, renuncias y cambios previo al estreno de su docuserie

"Nadie ve lo que pasa a puerta cerrada". Con esta frase, el príncipe Harry (37 años) iniciaba la promoción de su docuserie, su proyecto más ambicioso. Junto a su mujer, Meghan Markle (41), muestra su historia personal, amorosa y profesional en Netflix. Son seis episodios dirigidos por Liz Garbus y coproducida por los Sussex a través de Archewell, la empresa que fundaron en 2020 y que en los últimos días ha sufrido importantes cambios.

Recientemente, Meghan y Harry finiquitaron el contrato de la presidenta de la organización, Mandana Dayani. Aunque fue su mano derecha durante 18 meses y, aparentemente, no había ningún tipo de roce, los duques de Sussex han querido cambiar su estrategia y ahora serán ellos quienes asuman el papel de líderes.

"La señora Dayani ha sido una parte fundamental de Archewell y siempre le estaremos agradecidos por su pasión, su compromiso y liderazgo. Ha logrado darle forma a este proyecto con éxito gracias a su visión de futuro. Su marcha ha sido planificada de forma conjunta, con la intención de que el duque y la duquesa asuman a partir de ahora el liderazgo total de su compañía. No habrá reemplazo para este puesto. La señora Dayani apoya totalmente a los duques de Sussex en esta nueva etapa y los tres mantendrán su amistad", rezaba el comunicado en el que se anunciaba la salida de la expresidenta.

Mandana Dayani dirigió las operaciones diarias de Archewell y fue uno de los personajes relevantes para la fundación del podcast de Meghan Markle, Archetypes, emitido en Spotify.

La expresidenta de Archewell, sin embargo, no es la única empleada que ha salido de la empresa en los últimos días. Según el periódico local The Mirror, Rebecca Sananes, quien trabajaba como jefa del departamento de audio de Archewell y fue una de las artífices del podcast de Meghan, decidió abandonar su puesto tras la marcha de Mandana Dayani.

Más allá del comunicado sobre la salida de la expresidenta de Archewell, los detalles de ambas bajas no se conocen públicamente. En palabras del propio Harry, "Nadie sabe lo que pasa a puerta cerrada".

Lo que sí es un hecho es que estas salidas se produjeron pocos días antes del estreno de la docuserie Harry y Meghan, un proyecto que ya comienza a generar malestar dentro de la Casa Real. Entre otras cosas, los duques de Sussex han sido acusados de violar el protocolo real al llevar a un fotógrafo privado al Palacio de Buckingham para que, sin ningún consentimiento, hicieran una foto que ha sido incluida en el tráiler.

Aunque no son inmediatas, bien cabe recordar que al margen de estas renuncias, desde que empezaron su nueva vida en Estados Unidos otros tantos empleados han decidido cesar su contrato y 'abandonar' a los duques de Sussex.

El pasado mayo, después de un año y medio ejerciendo de secretaria global del matrimonio, Toya Holness renunciaba a su cargo. Catherine St-Laurent, quien fuera jefa de gabinete y directora de Archewell, lo hacía en marzo de 2021, solo un año después de su asumir su labor. Las razones se mantienen en la más absoluta discreción, pero al tratarse de renuncias masivas en tan poco tiempo, se levantaría la sospecha de que nadie quiere trabajar con Meghan Markle ni el príncipe Harry.

Meghan y Harry en su última aparición pública. Gtres

La docuserie

Desde este jueves, 8 de diciembre, se puede ver en Netflix el lado más íntimo de los duques de Sussex. En un total de seis episodios, Meghan Markle y el príncipe Harry cuentan los pormenores de su historia, apoyados en el testimonio de familiares y amigos que nunca antes habían aparecido públicamente. También se muestran célebres y reputados historiadores que abordan el estado actual de la Commonwealth y la relación de la Familia Real británica con la prensa.

La polémica está servida y no resulta nada extraño que desde hace días la Casa Real esté al tanto de la docuserie. Según el The Mail on Sunday, los reyes Carlos (74) y Camilla (75) están "cansados" de las acusaciones de los Sussex y tienen esperanza de que la tormenta se apague pronto. El príncipe Guillermo (40), sin embargo, estaría preparado para responder a cualquier afirmación inexacta o agraviada sobre la Familia Real británica.

