Harry volverá a Inglaterra para promocionar su libro mientras Carlos III podría despojarlo de sus títulos

La guerra en la Familia Real británica no encuentra un momento de tregua y se va a recrudecer en los próximos meses con la publicación de las memorias del príncipe Harry (38 años). Parece que la visita del duque de Sussex a Reino Unido para promocionar el libro es un hecho y ya reina el nerviosismo en Buckingham Palace sobre todo lo que podría contar en esas 416 páginas y a qué miembros de la casa Windsor señalaría como responsables de su malestar.

Según publica The Sun, la fecha elegida por el marido de Meghan Markle (41) para aterrizar en Londres es Año Nuevo y su intención sería dejar clara su motivación para escribir Spare, que así se titula. Se avecinan unas Navidades convulsas para el rey Carlos III (73) y su familia, son las primeras tras la muerte de Isabel II pero la paz está muy lejos de reinar entre ellos. De hecho, la pareja ha rechazado la invitación para pasarla en Inglaterra. "No será una Navidad familiar tranquila", ha anunciado el escritor y biógrafo real Tom Bower.

Aunque todavía no ha trascendido mucho del contenido de esas memorias, lo que sí ha salido a la luz es que el contenido ha sido muy discutido entre Harry y la editorial. Así lo explica una fuente al citado medio británico: "El libro ha sido de ida y vuelta entre Harry, el escritor y los editores. Querían más de lo que había en el primer borrador, y luego el príncipe quiso suavizar algunas cosas después de que la reina Isabel II falleciera".

A tenor de esta información, los responsables de la publicación del libro querían cubrir más aspectos de la vida del duque de Sussex y ahondar en algunos detalles que ya estaban incluidos. El rey de Inglaterra está muy angustiado y teme que su hijo menor se haya extralimitado aún más esta vez. Así lo corroboran expertos en realeza en los medios ingleses: "Existe una preocupación real de que se haya visto obligado a incluir revelaciones con las que incluso Harry podría no estar tan cómodo". Se refieren concretamente a señalar directamente a la persona que tuvo ese comentario racista sobre la piel del pequeño Archie (3). En la entrevista con Oprah Winfrey (68), ni el príncipe ni su esposa quisieron dar el nombre.

Quienes han tenido acceso a parte del relato que hace el hijo de Lady Di no dudan en afirmar que "el libro es mucho peor de lo que la gente piensa". Carlos III no piensa quedarse de brazos cruzados y el escritor Tom Bower cree que habrá represalias y "no serán agradables. Todo lo que el Rey puede hacer es retener los títulos para sus nietos, Archie y Lilibet. En última instancia, supongo, también podría quitarle los títulos a Harry y Meghan, pero eso es bastante drástico".

Las memorias del príncipe Harry harán tambalear los cimientos de la Casa Real. Así lo ha expresado una fuente en The Mirror: "Este libro podría significar el final de cualquier relación que Harry quiera tener con su familia, es desesperadamente triste". La fecha inicial de la publicación que estaba prevista para finales de diciembre se ha retrasado hasta enero como un gesto de respeto por la reciente muerte de Isabel II.

