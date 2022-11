'Mochi', el hombre en quien Juan Carlos más confía. Su confesión a Corinna: "El Rey se nos muere"

Si hay un nombre que Corinna Larsen (58 años) pronuncia múltiples veces en todos y cada uno de los capítulos emitidos hasta hoy de su polémico pódcast, Corinna y el rey, además del del Juan Carlos (84), es el de Vicente García-Mochales. La empresaria, que mantuvo una relación sentimental con el emérito durante diez años, cuenta su historia en inglés, pero de sus labios emana la sílaba "ce", de Vicente, en un castellano perfecto.

Y no es porque su español sea óptimo, sino por los años y años de cercanía con quien fue y es el jefe de escoltas del rey Juan Carlos, antes y después de la abdicación; antes y después de abandonar España. En el tiempo en el que Corinna iba junto al jefe del Estado, Vicente García-Mochales, por supuesto, también la protegía a ella, a su hijo Alexander (22), y a su exmarido, Philip Adkins, que fue otro de los invitados al Delta del Okavango en el viaje donde Juan Carlos se rompió la cadera.

En aquella década de romance, con sus idas y venidas, las confesiones entre la empresaria y el guardaespaldas del soberano fueron constantes hasta el punto de que Corinna Larsen desveló que fue García-Mochales quien se acercó a ella tras el accidente de Botsuana y le comunicó: "El Rey se nos muere. Tiene una hemorragia interna".

El rey Juan Carlos junto a Vicente en Sanxenxo el pasado mayo.

Vicente García-Mochales, teniente coronel de la Guardia Civil, accedió a la Unidad de Seguridad de la Casa Real de su Majestad el Rey en el año 2007. A lo largo de estos 15 años, el devenir del jefe del Estado ha cambiado sobremanera: Botsuana, la irrupción de Corinna, la abdicación, los presuntos negocios opacos en el extranjero y el golpe definitivo de Felipe VI (54) y su exilio forzoso del país en el que reinó durante 39 años.

A su lado, siendo su apoyo y su bastón, casi literalmente, García-Mochales, a quien sus seres queridos llaman cariñosamente Mochi. Los orígenes de Vicente son castrenses, pues procede de una familia de militares y es un experimentado jefe del instituto armado, además de ostentar el ilustre cargo de ser la persona en la que Juan Carlos más confía.

El rey Juan Carlos y Vicente García-Mochales en el funeral de Isabel II el pasado mes de septiembre. Gtres

Hoy se encuentra junto a él en Abu Dabi, dirigiendo la seguridad del emérito junto a un equipo de seis guardias civiles más. En la mayoría de imágenes del monarco en público en los últimos tiempos, ahí estaba él: en los toros, en la Fórmula 1 de los Emiratos Árabes Unidos, en Sanxenxo o en última instancia, en el fastuoso funeral de Estado de la reina Isabel II de Inglaterra.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Juan Carlos y Sofía coincidieron por primera vez en público, dos años y medio después de que el emérito se mudase a Abu Dabi. Lejos de acceder el emérito del brazo de su esposa a la Abadía de Westminster, lo hacía apoyado en Vicente García-Mochales, quien siempre se muestra en un segundo plano, pero al que es inevitable fotografiar por su cercanía física a quien da protección.

En su ámbito es considerado "un profesional serio, eficaz y de total lealtad a SM, hasta el punto de haber participado en asuntos relacionados con la economía sumergida", tal y como publica El Confidencial.

En julio de 2020, el citado medio publicó que Mochi -así consta, además, en los documentos- envió un correo desde una cuenta de Hotmail a la Fundación Zagatka de Liechtenstein para que esta entidad asumiera el coste de unos billetes de avión a Tahití, un viaje que Juan Carlos hizo desde Los Ángeles hasta la Polinesia Francesa a finales de 2015. Aquel servicio fue abonado por la Fundación Zagatka, de la que era testaferro el primo del rey, Álvaro de Orleans.

Su vuelo más difícil

Vicente García-Mochales ayuda al rey emérito tras caer mientras veía un partido de balonmano en el que jugaba su nieto, Pablo Urdangarin. Gtres

Son infinitos los aviones privados que Juan Carlos y Mochi han compartido a lo largo y ancho del planeta Tierra. Su viaje más difícil, sin lugar a dudas, el que realizaron aquel funesto 14 de abril de 2012 junto a Corinna Larsen desde Botsuana a Madrid mientras el Rey llevaba la cadera rota y una hemorragia interna.

En el jet, a Juan Carlos le empezaron a inyectar líquidos por vía intravenosa para prepararlo para la operación. De repente, cuando el aeroplano toma velocidad de crucero, una de las azafatas se acerca a Corinna y le dice: "Señora, el Rey ha pedido una copa de vino".

"Inmediatamente, llamé a Vicente, su jefe de seguridad, y le dije que el Rey estaba medicado y que había pedido una copa de vino. Su respuesta fue que él no hace caso a nadie y que hace lo que quiere. Me acerqué a hablar personalmente con él y me dijo: 'Soy el Rey, puedo hacer lo que me dé la gana'".

