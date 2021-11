Álvaro de Orleans-Borbón: "La reina Sofía nunca ha recibido dinero a través de la Fundación Endaxi"

"La reina Sofía no tiene absolutamente nada que ver con la Fundación Endaxi. Nunca ha sido beneficiaria de esta fundación y jamás ha recibido dinero de ella. Ni la reina ni nadie, porque Endaxi nunca fue activada", afirma Álvaro de Orleans-Borbón.

El primo del rey emérito ha querido salir al paso de noticias difundidas en los últimos días por algunos medios digitales y audiovisuales según los cuales la reina Sofía habría recibido dinero de Juan Carlos I a través de la Fundación Endaxi, propiedad de Álvaro de Orleans-Borbón.

La única base de esa supuesta vinculación de Endaxi con la reina emérita es que el nombre de la fundación procede del griego: endaxi significa de acuerdo.

"Es absolutamente falso que la reina Sofía tenga algo que ver con Endaxi", ha manifestado a EL ESPAÑOL Álvaro de Orleans-Borbón. "Me parece muy injusto lo que se está haciendo con la reina Sofía, por la que tengo veneración", afirma.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Fundación Endaxi se constituyó en Vaduz (Liechtenstein) en marzo de 2006 y fue disuelta en julio de 2017.

En el reglamento de la entidad, fechado en marzo de 2012, aparece Álvaro de Orleans-Borbón como primer beneficiario y sus cuatro hijos como segundos beneficiarios.

Reglamento de la Fundación Endaxi./ E.E.

En Endaxi no aparece ningún miembro de la familia real española como beneficiario, a diferencia de lo que ocurrió en la Fundación Zagatka, investigada por la Fiscalía española por haber pagado gastos de vuelos privados de Juan Carlos I por importe de 8 millones de euros entre 2014 y 2018. Hasta junio de 2020, Zagatka tuvo a Juan Carlos I, Felipe VI y las infantas Elena y Cristina como beneficiaros tercero, cuarto y quintas, respectivamente.

De Orleans-Borbón explica que la finalidad de las fundaciones era diferente: "Constituí Zagatka para ayudar a las monarquías europeas, sobre todo a la española, mientras que el objeto de Endaxi era tener un instrumento para administrar los patrocinios y mecenazgos que iba a recibir en el campo aeronáutico deportivo".

"Le pedí a Dante Canónica, que ya había constituido Zagatka, que hiciera una fundación hermana. Pero lo cierto es que Endaxi nunca operó, no la llegué a poner en marcha y al final fue sustituida por la Fondazione Internazionale Sportiva Aeronautica, que monté en Italia. La FISA - que sí está activa y ha sido reconocida por el Estado Italiano como persona jurídica de utilidad pública- se hizo cargo de los siete aviones planeadores usados que compré para mi club aeronáutico".

"Como ya estaba funcionando la FISA, me olvidé de Endaxi hasta que, años después, Canónica me recordó esa fundación seguía ahí y entonces le dije que la liquidara", añade.

"Nunca ha tenido actividad"

La inoperancia de Endaxi se ve confirmada por una carta que en mayo de 2017, ante el inminente cierre de la fundación, Dante Canónica dirigió al agente financiero en Vaduz. El administrador afirmaba que Endaxi "no posee activos" y "nunca ha tenido la más mínima actividad", y explicaba que el beneficiario había decidido cerrarla para evitar los costes de mantenimiento.

Carta de Canónica sobre el cierre de Endaxi./ E.E.

Los costes de mantenimiento de Endaxi y el importe de los impuestos anuales de la fundación eran financiados desde Zagatka. Para sufragar esos gastos se hicieron transferencias desde Zagatka a una cuenta de la Unión de Bancos Suizos (UBS) que pertenece al agente financiero encargado de Endaxi, no a ésta. "Endaxi ni siquiera tenía cuenta corriente. Los primeros tres meses se abrió una cuenta para consignar los gastos legales de constitución de la fundación, pero luego se cerró. No recibió fondos, no tuvo ninguna dotación. Por eso es falso que desde Endaxi se haya enviado dinero a la reina Sofía. Ni a ella ni a nadie", afirma De Orleans-Borbón.

¿Por qué le puso un nombre griego? "Me divierten los nombres extranjeros. También lo hice con Zagatka [enigma, en búlgaro]. Endaxi es una de las palabras que aprendí de joven cuando íbamos en verano a Grecia y la usaba mucho para alquilar motos y comprar cosas: 'de acuerdo, de acuerdo', les decía a los vendedores. Nunca se me olvidó y me pareció bien usarla para una de mis fundaciones".

Álvaro de Orleans-Borbón desmiente también que la infanta Elena haya sido la destinataria de un total de 85.044 euros procedentes de Zagatka y que se transfirieron desde esta fundación a la sociedad panameña Lactuva en 2008. "Esa es una operación empresarial mía que no tiene nada que ver con la familia real española, ni directa ni indirectamente", sostiene.

