España negocia la compra de 50 cazas de combate F-35 para el Ejército del Aire y la Armada

España ha iniciado las negociaciones para la compra de 50 nuevos cazas de combate. Según informa Jane's, la prestigiosa web especializada en temas militares y aeroespaciales, el Ministerio de Defensa busca reemplazar a una parte de los aviones de combate que tiene en la actualidad con el modelo F-35, uno de los más avanzados del mundo.

Se adquirirán 25 cazas del tipo F-35A, de despegue y aterrizaje convencional, para el Ejército del Aire, y otros 25 del tipo F-35B, de despegue corto y aterrizaje vertical, para la Armada española. Este último modelo es propicio para buques de asalto anfibio como el buque Juan Carlos I, donde el espacio para las maniobras de los aviones de combate es limitado. El precio de los F-35 es de en torno a los 79 millones de dólares.

Con esta compra, el Ejército del Aire reemplazaría a sus actuales cazas McDonell Douglas EF-18 Hornet, que entraron en servicio en España en 1986, utilizados por las Alas 12, 15 y 46 del Ejército del Aire y empleados también por el Centro Logístico de Armamento y Experimentación.

Formación de F-35 U.S.A.F. Omicrono

Los otros 25 cazas F-35B se destinarían a la Armada española para reemplazar a los McDonell Douglas AV-8B Harrier II Plus que utiliza desde 1996 la Novena Escuadrilla de la Armada. Actualmente, según Defensa, son 12 los AV-8B Harrier II Plus que tiene la Armada, por lo que no solo los reemplazaría sino que aumentaría su flota en más del doble.

El F-35B es el único avión presente en el mercado de despegue corto y aterrizaje vertical, por lo que a la Armada no le queda otra opción de compra, ya que los Harrier serán retirados del servicio en 2030, señala Jane's.

La selección final de los modelos por parte de España está prevista para 2025 y las entregas de los aviones se harán a partir de 2027.

El F-35 es uno de los modelos de aviones de combate más avanzados y modernos del mercado armamentístico. Junto a los Eurofighters, España tendrá dos de los mejores modelos en el mercado militar. En la actualidad solo hay en torno a medio millar operativos en una veintena de bases en el mundo. Hay alrededor de mil pilotos formados para pilotarlos.

Como informó EL ESPAÑOL en octubre de 2020, varios militares españoles coincidían en que era imprescindible que España comprara los F-35 antes de 2030. La compra de estos aviones ya había sido planteada en varias ocasiones.

