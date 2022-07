Vanessa Datorre, la mujer que ha hecho brillar a Letizia: "Pasará a la historia y con ella, la moda gallega"

El pasado lunes, 4 de julio, tuvo lugar una de las grandes citas anuales de Leonor de Borbón (16 años). Se celebró la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona presidido por la heredera al trono junto a los Reyes y su hermana, la infanta Sofía (15). La hija mayor de Felipe VI (54) y Letizia (49) captó todas las miradas con su estilo bailarina, pero a su lado, su madre, se mostró deslumbrante con su elección estilística.

La Reina estrenó un vestido azul noche que se ceñía a la perfección a su atlética fisonomía. La monarca consorte derrochó elegancia con su diseño de estreno y brilló con luz propia gracias al detalle del cordón brillante repleto de strass que lucía en el escote de su nueva prenda.

Una vez más, Letizia apostó por la moda española para un evento patrio tan importante y en concreto eligió una firma gallega. Boüret es la marca responsable del éxito de la Reina en su último evento gracias al vestido bautizado como 'Luna Diamante Marino Midi' que está a la venta por 450 euros.

[Letizia impacta con un sexy vestido azul noche en los Premios Princesa de Girona]

Para el gran día de Leonor tras su vuelta de Gales, la Reina deslumbró con un vestido de escote brillante de Bouret. Gtres

La mente pensante que está detrás de la creación de este atractivo y sensual vestido de Letizia es Vanessa Datorre, la directora creativa de la firma con sede en A Coruña. EL ESPAÑOL ha podido conversar con ella, que, "muy emocionada", revela que su "mayor sueño era vestir a la Reina de España, por encima de cualquier estrella de cine".

Esta mujer, que siente "profundo amor y pasión infinita" por su oficio, ha confesado a este medio que ha sido "toda una sorpresa" ver a Letizia con su diseño. La responsable del triunfo de la monarca se muestra totalmente agradecida a la representante real y con ganas de volver a vestirla en futuras ocasiones.

Enhorabuena a usted y a todo su equipo por vestir a la Reina. Lograr que Letizia luzca uno de sus diseños supone una proyección mundial que la gran mayoría de marcas de moda busca. ¿Cómo les ha llegado la noticia?

¡Muchísimas gracias! ¡Estamos todo el equipo muy emocionadas! Es un sueño hecho realidad. La visibilidad que nos da a la moda española la reina Letizia en todo el mundo es impresionante. Estaba llegando a casa y me sonó el teléfono y fue cuando me avisaron de que la Reina estaba en la televisión con mi vestido, a partir de ahí fue un no parar de llamadas.

¿Cómo acabó su prenda en el vestidor de Letizia? ¿Contactó alguien de Casa Real con ustedes o su estilista lo compraría por su cuenta sin avisarles?

Lo compraron directamente. Fue una ilusión enorme verla este lunes luciéndolo.

¿Conoce si adquirieron más piezas de su firma?

Lo desconozco.

¿Qué ha significado para usted, como creativa de la marca Bouret, que Letizia tenga en su armario real un diseño que un día ideó en su cabeza?

Es un sueño hecho realidad, que apueste por una firma pequeña como la nuestra y estar rodeados de magníficas piezas de otros compañeros es todo un honor, la verdad.

¿Cuáles son los atributos esenciales de este vestido para que la Reina se haya decantado por él y no por otro de su amplio catálogo?

Es un vestido que la define muy bien, tanto en forma como en color. Es una pieza que es una apuesta segura y tiene muy poco margen de error.

Letizia luce el vestido 'Luna Diamante Marino Midi' de la firma gallega Boüret. Gtres | Boüret

Lo ha lucido además en una visita muy especial para la Familia Real y, más aún, para su hija mayor, Leonor... ¿le ha emocionado aún más verla con su vestido en este día tan marcado?

La ocasión no podía ser más especial, pasará a la historia y ahí estará un trocito de moda gallega formando parte de este día.

¿Han percibido ya la repercusión? Imagino que no cesan las llamadas y el interés de la gente por saber de ustedes, ¿también se nota en las ventas?

¡Claro que se nota! La reina Letizia sale en la prensa de todo el mundo y es un icono de estilo dentro y fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo se creó la firma que ha hecho triunfar a la Reina?

La empresa se fundó en A Coruña en 2010, en un primer piso, con un muestrario muy pequeño y haciendo de las redes sociales nuestro escaparate. Todas nuestras prendas se hacen en talleres de Galicia regentados por mujeres artesanas, con técnicas Prêt-à-Couture, prácticamente cada vestido está hecho uno a uno. Dedicamos todos nuestros recursos a mejorar la firma día a día. Empezamos vendiendo de manera local y a día de hoy nuestros vestidos vuelan a todo el mundo y nuestros principales mercados son España y Asia.

Varias personalidades de nuestro país son fieles a su firma, ¿verdad? ¿Hay alguien en especial a quien les gustaría vestir?

Tamara Falcó (40), Toni Acosta (50), Patricia Pardo (38)... han vestido nuestra marca. Somos felices, con quien quiera lucir con orgullo cualquiera de nuestras creaciones.

Letizia ya ha acaparado los titulares con su espectacular vestido, ¿se han planteado enviarle alguna de sus piezas a la princesa Leonor y la infanta Sofía para que arrasen tanto como su madre?

Sería todo un honor para nosotras vestirlas.

Sigue los temas que te interesan