La reina Letizia da positivo por Covid y suspende parte de su agenda

Tras cumplir con todos los actos de los premios Princesa de Girona, Letizia (49 años) ha dado positivo por Covid-19. Así lo han confirmado desde Zarzuela esta martes 5 de julio con un comunicado que dice lo siguiente: "Su Majestad la Reina tiene Covid, con síntomas leves. Se suspenden las audiencias previstas para mañana y en función de cómo se encuentre el jueves, acudirá o no a los premios Mariano de Cavia". Por el momento, no se especifica si el resto de los miembros de la Familia Real se han contagiado.

La semana empezaba de una manera frenética para la Reina, Felipe VI (54) y sus dos hijas, que cumplían con una apretada agenda en Barcelona, con motivo de la entrega de los galardones de la fundación Princesa de Girona. Lo hicieron sin mascarilla y con las medidas de restricción más relajadas, debido a la favorable situación de la pandemia. Por el momento, sólo se ha comunicado el positivo de Letizia, que se encuentra bien y parece que no está sufriendo demasiadas molestias.

Letizia entrega uno de los premios, junto al Rey y sus hijas. Gtres.

Este contratiempo le obliga a reorganizar su agenda y suspender algunos de los actos previstos. El miércoles 6 de julio estaba previsto que recibiera en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a los jóvenes que estudian gracias a la beca 'Transformando Realidades', de la Fundación Microfinanzas BBVA, una iniciativa que premia a hijos de microempresarios, clientes de Bancamía, costeando sus estudios universitarios.

Seguidamente, tenía otra audiencia con una representación de la Fundación Crecer Jugando, de la Corporación TVE y las empresas que han colaborado en la XXII edición de la campaña 'Un Juguete, Una Ilusión'. Esta garantiza el derecho del niño al juego con el reparto de juguetes, complementando así el trabajo de otras campañas con programas de salud, alimentación o escolarización de la infancia.

Estos dos actos institucionales no podrán contar con su presencia, aunque no se ha comunicado quién será la persona encargada de sustituir a Letizia en ambos compromisos. En cuanto a la entrega de los premios Mariano de Cavia, que se celebrará el jueves día 7 en la nueva sede del periódico ABC, todavía no se sabe si la reina podrá acompañar a su marido. Todo dependerá de cómo evolucione su estado de salud y la sintomatología.

La Reina y Sofía compartiendo confidencias. Gtres.

Pese a que actualmente las indicaciones de Sanidad para enfermos leves de Covid-19 no incluyen aislamiento y en principio pueden llevar una vida relativamente, por cuestiones de prudencia es de suponer que la madre d la princesa Leonor (16) y la infanta Sofía (15) permanecerá en palacio guardando reposo hasta que los médicos le permitan retomar sus actividades.

Es la primera vez que la Reina se contagia por Coronavirus. El Rey, sin embargo, ya dio positivo el pasado mes de febrero y tuvo que estar diez días aislado, atendiendo sus compromisos de manera virtual.

