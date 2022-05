Mafalda de Bulgaria se casa en Mallorca: la posible asistencia de la infanta Cristina y los detalles de lujo

Se avecina un fin de semana muy nupcial con varios eventos programados, pero uno de los más glamurosos será la boda de Mafalda de Bulgaria (27 años), que se celebra el sábado 28 en la isla Mallorca. Pese a ser un enlace discreto, algunos de los invitados que podrían asistir despiertan muchísima expectación. Entre ellos, la infanta Cristina (56), gran amiga de Rosario Nadal (53), madre de la novia y madrina de su hija pequeña, Irene (16).

El especial vínculo que las une hace que su presencia sea más que probable, lo que supondría su gran reaparición tras su ruptura con Iñaki Urdangarin (54). Cristina no estuvo presente en el almuerzo de su padre, el rey emérito (84), celebrado en Zarzuela el lunes 23 por motivos de trabajo, pero quizá no quiera faltar a esta boda.

Mafalda, en la Paris Fashion Week en julio de 2019. Gtres

¿La veremos? Probablemente no, porque el enlace de la conocida como princesa cantante no será tan expuesto mediáticamente como el de sus padres, Kyril de Bulgaria (57) y Rosario Nadal, que se celebró el 15 de septiembre de 1989 en el Palacio Real de la Almudaina de Mallorca. Mafalda, que siempre se ha mantenido alejada del boato de la realeza, y su novio, Marc Abousleiman (28), prefieren algo sencillo e íntimo. Por eso no ha trascendido el lugar del enlace ni de la fiesta posterior. Como manda el protocolo, el padrino será Kyril, que asistirá con su actual pareja, la empresaria Katharine Butler. No faltarán el rey Simeón de Bulgaria (84) y su esposa Margarita Gómez-Acebo (87), los abuelos paternos de la novia, así como sus hermanos y sus tíos, Kubrat de Bulgaria (56) y su mujer, la española Carla Royo-Villanova (53), el príncipe Konstantin (55) y la princesa Kalina de Bulgaria (50) y Kitín Muñoz (63).

Algunos de los asistentes ya han llegado a la isla, pues es probable que haya una cena pre-boda en la finca que el padre de la novia tiene en la localidad mallorquina de Porreres. Además de los royals, también podría haber representación fashion pues Olivia Palermo (36) es gran amiga de Mafalda y curiosamente se encuentra en España promocionando sus nuevos productos de belleza. Se especula incluso que se alojaría en el hotel Cap Rocat de Mallorca.

A Mafalda se la conoce como la princesa cantante, debido a sus dotes musicales. Gtres

La princesa y la it girl neoyorquina se conocieron en Nueva York donde Mafalda estudió y ha vivido unos años y se han dejado ver juntas en muchas ocasiones. Seguro que Olivia sorprende con un look perfecto de invitada. Pero, sin duda, todos los ojos están puestos en el vestido nupcial de la novia que podría elegir la firma italiana Valentino, como hizo Rosario Nadal hace 33 años. Mafalda ha heredado el estilazo de su madre, pero, pese a ser una apasionada de la moda, lo suyo realmente es la música.

Ha logrado hacerse un hueco en la escena de la electrónica y ha dado varios conciertos en los últimos meses. Tiene casi 35.000 seguidores en Instagram, aunque la suya es una cuenta profesional y raras veces comparte temas personales. Ni siquiera hay imágenes con su madre, que será la otra gran protagonista del enlace. La exmujer de Kyril de Bulgaria, aunque lleva años alejada del foco mediático, siempre ha sido una de las mujeres más elegantes de nuestro país y seguro deslumbrará en la boda de su única hija con un diseño couture impecable.

