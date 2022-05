Ivonne Reyes, sobre Luis Lorenzo: "Si es verdad, no sé qué le puede pasar a alguien por la cabeza para hacer eso"

Este viernes 27 de mayo de 2022 la actualidad informativa en España cuenta con un nombre propio que ha acaparado la atención y el interés de los medios de comunicación: el actor Luis Lorenzo (62 años).

El conocido intérprete y su mujer, Arancha, han sido detenidos en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, acusados de haber, supuestamente, envenenado hasta la muerte a la tía de ella, Isabel, una anciana de 85 años. La intención de ambos era, siempre según la versión que ha visto la luz, cobrar su herencia.

En medio de este delicado asunto -y mientras la jueza del juzgado de instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) ha dejado en libertad provisional a la pareja-, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la presentadora Ivonne Reyes (54), la cual compartió programas de televisión, y horas de profesión, años atrás con Luis Lorenzo.

Ivonne está en "shock", "muy impactada" ante la noticia que esta mañana de viernes le han hecho llegar a su teléfono móvil. La presentadora no podía creer que ese titular se correspondiera con la persona que ella conoció hace años, en programas como Café Caliente y en galas en TVE: "Estoy muy impactada, cuando he visto la foto y el titular se me ha cerrado el estómago y me entró ansiedad".

Confiesa Ivonne que "hace mucho tiempo que le perdí la pista, pero hablaba mucho en su tiempo con él. Es un hombre amable, con una gran sonrisa siempre, con un buen rollo y hablábamos de la vida. Le he tenido mucho cariño. No es la persona que conocí".

A lo largo de este viernes 27 de mayo se ha dado a conocer la presunta obsesión que tiene Luis Lorenzo con el dinero y las personas millonarias y poderosas, extremo que descuadra por completo a Ivonne: "Desconozco a ese Luis ambicioso y obsesionado con el dinero. Hacíamos programas en los que el protagonismo estaba muy repartido y nunca lo vi con esa ambición y competitividad".

Reconoce la madre de Alejandro Reyes (22) que hace tiempo el contacto con Luis se espació en el tiempo hasta desaparecer: "Desde la muerte de mi hermano, desconecté de mucha gente. La última vez que hablamos creo que fue hace unos seis años en un evento público".

Reyes termina la conversación con este periódico con una reflexión cargada de dolor y mucha incertidumbre: "Me da mucha pena y tristeza de que esto haya pasado. Si es verdad, no sé qué le puede pasar a una persona por la cabeza para hacer algo así".

Los hechos y la investigación

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) ha dejado este viernes en libertad provisional al actor Luis Lorenzo y a su pareja, investigados por el presunto homicidio por envenenamiento de la tía de esta, pero les prohíbe a ambos abandonar el país.

Además, según informa el Tribunal Superior de Justicia, la magistrada le impone también como medida cautelar la obligación de presentarse en el juzgado semanalmente, como solicitaba también la Fiscalía de Madrid.

Luis Lorenzo se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que su pareja Arancha P.F. ha negado los hechos.

El actor -conocido por sus papeles en series como La que se avecina o El comisario- y su pareja, a quienes se les investiga por un delito de homicidio, han pasado este viernes 27 de mayo de 2022 a disposición de dicho juzgado de Arganda del Rey, que se encargará de una causa en la que ha decretado el secreto de sumario.

La Guardia Civil les detuvo esta semana tras una investigación en la Comandancia de Madrid que se ha prolongado durante un año y que determinó, tras una segunda autopsia al cuerpo de la víctima, que su muerte no fue natural -como sospechaba su hermano-, sino provocada por un envenenamiento sostenido en el tiempo.

Según la base de datos Internet Movie Data Base, Luis Lorenzo trabajó por última vez en una serie de televisión en 2014, concretamente en varios capítulos de La que se avecina, interpretando al personaje de Ferrán Barreiros.

En esta serie estuvo de 2011 a 2014 y antes trabajó en proyectos como La pecera de Eva, Homicidios, Hospital central y El comisario, entre otras. Su carrera profesional comenzó como presentador de televisión acompañando a Raffaella Carrá en Hola Rafaella!, el programa que la italiana realizó en Televisión Española entre 1992 y 1994.

También en televisión, una vez finalizado el programa de la italiana, acompañó durante dos temporadas a Bárbara Rey (72) en otro programa musical y de variedad, Se trata de un programa (1995-1996).

