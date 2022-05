Carmen Lomana, en shock tras conocer la obsesión de Luis Lorenzo con ella: "Lo he visto en alguna serie"

El mundo del cine y la televisión no sale de su asombro ante la noticia más impactante del día. El actor Luis Lorenzo (62 años) y su pareja, Arancha, han sido detenidos en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid acusados de haber envenenado durante meses hasta la muerte a la tía de ella, Isabel, una anciana de 85 años, con la intención de cobrar su herencia.

La obsesión del intérprete con el dinero era tal que, según publica el periodista Saúl Ortiz en ABC, no sólo habría estafado más de dos millones de euros a una importante empresaria relacionada con la industria farmacéutica, sino que además había otra mujer en su diana personal: Carmen Lomana (73). Luis Lorenzo urdió un plan perfecto para llegar hasta la socialité a través de amigos en común, a los que les pedía que hablase bien de él ante Lomana.

Ante esta noticia, EL ESPAÑOL ha contactado con Lomana, que está en shock ante todo lo acaecido y que dice no conocer de nada al presunto asesino. "No he hablado con este señor en mi vida, no lo conozco. Lo conozco de lo mismo que lo puedes conocer tú, de verlo en alguna serie, que tampoco soy yo seguidora de esas series, pero, al final, son caras que se te quedan. Nunca he hablado con él ni lo conozco de nada, gracias a Dios. Estoy en shock. Para que veas el daño que puede hacer la prensa inventando: que si millonarias, que si no sé qué... es que es un problema muy gordo".

Luis Lorenzo, conocido por sus papeles en series como La que se avecina o El comisario y su pareja, Arancha, acusados de un delito de asesinato, han pasado este viernes, 27 de mayo, a disposición del juzgado de guardia de Arganda del Rey, en Madrid, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario en el caso.

Así lo ha confirmado a preguntas de los periodistas la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien ha presentado este viernes el dispositivo de seguridad organizado para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, que miles de aficionados seguirán en el estadio Santiago Bernabéu a través de pantallas gigantes.

Según ha relatado la delegada, la investigación se abrió cuando José, el hermano de la víctima, interpuso una denuncia en Asturias dudando de la supuesta muerte natural de su hermana octogenaria, conclusión desprendida de la primera autopsia realizada al cadáver. La tía de la pareja del actor Luis Lorenzo hacía visitas esporádicas al domicilio de ambos en Madrid, donde antes del verano de 2021 pasó una larga temporada. La mujer falleció en el mes de junio y, tras la denuncia de su hermano, el caso pasó a manos de la Comandancia de Madrid, donde se ordenó la realización de una segunda autopsia ante las sospechas de un posible homicidio o asesinato.

En esta segunda autopsia del cuerpo de la octogenaria se halló un "gran contenido" de sustancias que le causaron el fallecimiento por envenenamiento, ha indicado la delegada, quien ha agradecido el trabajo de los agentes de la Guardia Civil en una investigación que se ha prolongado un año.

Los investigadores determinaron que el actor y su pareja eran los presuntos autores de este asesinato mediante envenenamiento motivado por la herencia de la víctima, por lo que procedieron a su detención esta misma semana. Según la base de datos Internet Movie Data Base, Luis Lorenzo trabajó por última vez en una serie de televisión en 2014, concretamente en varios capítulos de La que se avecina, interpretando al personaje de Ferrán Barreiros.

En esta serie estuvo de 2011 a 2014 y antes trabajó en proyectos como La pecera de Eva, Homicidios, Hospital central y El comisario, entre otras. Su carrera profesional comenzó como presentador de televisión acompañando a Raffaella Carrá en Hola Rafaella!, el programa que la italiana realizó en Televisión Española entre 1992 y 1994.

También en televisión, una vez finalizado el programa de la italiana, acompañó durante dos temporadas a Bárbara Rey en otro programa musical y de variedad, Se trata de un programa (1995-1996).

