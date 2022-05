Hugo Silva, sobre su olvidada etapa musical: "Me hubiera gustado seguir. Me arrepiento todos los días"

Hugo Silva (45 años) marcó una época, se convirtió un ídolo juvenil y en el sex symbol de su generación. Aunque mantiene su atractivo, el actor considera que ya ha pasado tiempo de ese momento y, si bien "queda algo" de aquel entonces, el título de icono sexual pertenece a "otra década". Así lo comentó en una conversación con EL ESPAÑOL, que tuvo lugar el miércoles 25 de mayo en los jardines del Museo del Traje.

Amable y cercano, Hugo Silva charló con este periódico minutos antes de la presentación de 'La mejor versión de ti', un cortometraje dirigido por Daniel Sánchez-Arévalo en el que Soltour y Bahia Príncipe Hotels & Resorts muestran las experiencias del Caribe. Interpretando una historia de amor con un sorprendente giro final, el actor se sumerge en paisajes caribeños que invitan al disfrute y al descanso en el paraíso.

Tras desvelar los detalles de este trabajo y su idílico viaje a Samaná, República Dominicana, el intérprete habló sobre su olvidada etapa musical, su carrera de actor y la paternidad.

¿Qué tal está?

Muy bien, muchas gracias.

Este encuentro se produce en la presentación de un spot que promociona las bondades de Samaná, en República Dominicana. ¿Cómo ha sido trabajar en esta campaña.

Me contactaron desde la empresa y me contaron la esencia del spot. Me pareció muy guay, que había un personaje y que se podía jugar. También me hablaron de Dani Sánchez Arévalo, que le admiro y tenemos cierta experiencia juntos. Todo esto me decidió a formar parte de la campaña.

¿Le ha gustado Samaná?

Aluciné con el sitio. Ya había estado en República Dominicana. De hecho, yo he rodado allí por una película, pero nunca había visto ese tipo de hoteles, victorianos caribeños, con una esencia más clásica. Aparte que esa zona, que no la conocía, no está tan construida. Tienes mucho contacto con la gente y la naturaleza es bastante exuberante. Me gustó muchísimo.

¿Qué planes tiene para este verano?

Este verano estaré rodando. Por suerte, ruedo la primera temporada de una serie y casi comienzo con la temporada de otra serie. Pero el tiempo que tenga para mí, intentaré estar con la familia, con mi gente en Cádiz. Es lo que suelo hacer en verano, pero esta vez será un poquito menos.

En cualquier caso, ya se ha adelantado al verano con un cambio de look. ¿Le apetecía o es por algún motivo profesional?

Forma parte del trabajo. Hace mucho tiempo que no tengo decisión propia en cuanto a mi look. Mi pelo suele ser el del personaje que esté haciendo en determinado momento.

El resultado ha sido un éxito. Algún medio, incluso, ha comentado que está más atractivo que nunca. ¿Lo siente así?

¿Sí? Pues no lo sé. A mí me encanta el pelo largo. Pero el pelo corto también da otra energía.

De cualquier manera, sigue siendo un sex symbol. ¿Cómo lleva ese 'título'?

Qué va, ya ha pasado mucho tiempo. Creo que queda algo, pero estamos hablando de otra década, casi. Yo trabajo, hago lo que me gusta, disfruto y sobre todo, siento que con el tiempo el público me tiene cariño. Ya no es la efervescencia que había al principio y me gusta mucho más este contacto que tengo ahora. Han viajado mucho conmigo y ya me conocen como un pariente. No es la misma fama del principio y me gusta más.

Hace unos días cumplió 45 años. ¿Qué balance hace de los 40? ¿Es cierto que los hombres pasan por una crisis en esta década?

Lo de los 40 es una toma de consciencia poco a poco. Pero está más en el exterior, en los demás. Yo por dentro me siento igual. Lo que sí es verdad es el feedback, es otro. La gente te habla de usted, te mira de otra manera... Pero aprendes a vivir con ello. No tengo ningún problema, yo lo llevo bien.

En cuanto a su carrera, ¿cómo ha hecho para mantenerse en una industria tan complicada a lo largo del tiempo? Ya han pasado 22 de años desde su participación en Al salir de clase.

Sinceramente, no lo sé. He tenido mucha suerte. Supongo que hubo una época en mi vida en la que fui muy inconformista. He intentado darle la vuelta a todo. Estaba en Los hombres de Paco y quise hacer personajes que no tuvieran nada que ver con ese. No sé si era para demostrar que podía hacer otra cosa o para demostrármelo a mí mismo. Pero era puro instinto. No sé bien lo que hay que hacer. Yo intento darlo todo en cada personaje, ilusionarme y hacerlo bien.

¿Qué es lo más difícil de ser actor?

No lo sé. Creo que soy el peor indicado para hablar de eso, porque a mí esta profesión me ha tratado muy bien y soy consciente de que he tenido mucha suerte. Pero es una profesión que puede ser complicada. También depende de lo que quieras hacer. Es una industria muy amplia. Hay gente que hace teatro, hay gente que hace televisión...

Entre ser padre y ser actor, ¿qué es más difícil?

Creo que nadie sabe ser padre, se aprende por el camino. No hay una escuela.

Si pudiese elegir un papel de todos los que ha interpretado, ¿con cuál se queda?

Soy muy consciente de que Los hombres de Paco fue un escalón muy importante. Pero por el nivel personal y artístico, donde uno llega y la confianza que coges y las herramientas que consigues, elegiría el papel de Claudio, en Hamlet de Tomaz Pandur, en el Matadero. Fue el que más me enseñó.

En su juventud también coqueteó con la música. Incluso formó parte de algún grupo. ¿Se arrepiente de no haber seguido ese camino?

Sí. Todos los días. Me hubiera gustado haber hecho crecer esa parte. Me arrepiento todos los días. Y no me digas que nunca es tarde porque ya es tarde (ríe). Aún así disfruto mucho de la música. De hecho, sigo haciendo cosas, pero muy caseras y para mí.

¿Cómo es el día a día de Hugo Silva?

Generalmente, es bastante rutinario. Aunque a veces cambio de sitio para rodar, la inercia y la forma suele ser la misma. Me levanto pronto, voy a trabajar y vuelvo cuando termina la jornada.

Por su carrera, ha trabajado muchas veces en el extranjero. ¿Se ha planteado vivir fuera de España?

Ahora mismo no. Pero tampoco he tenido el momento de tener que elegir. Lo que no me da miedo es irme y estar una temporada. He estado en Colombia, en México, en Argentina... Me han tratado muy bien y lo he disfrutado muchísimo, pero siempre sabiendo que mi casa está aquí. Al final, cuando te vas por trabajo, también convives y aprendes de la cultura. Me he sentido muy a gusto y muy cómodo. Hace poco fui a República Dominicana a rodar este spot. Llevaba desde la pandemia sin cruzar el charco y fue sensacional.

¿Fue difícil la pandemia para usted?

No, para nada. No podría quejarme. Fue terminar el confinamiento y ya tenía trabajo.

No puedo dejar de preguntarle por Juan Diego, su compañero en Los hombres de Paco. Se le vio muy afectado en su último adiós. ¿Cómo lo recuerda?

Hay veces que no me lo creo. Hay gente muy especial en la vida. Yo lo admiraba muchísimo y me tocó trabajar con él durante un montón de tiempo. En tres años hubo un hermanamiento tanto con Juan, como con Paco, con Pepón, con Michelle... Hicimos familia. Yo soy el actor que soy porque trabajé con ellos. Juan fue muy importante. Era un maestro, pero odiaba que lo llamaran así. Él quería ser uno más y aprender de ti. Era lo que más me fascinaba.

