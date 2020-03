Carla Royo-Villanova, sobre el feminismo: "Reivindico la igualdad. Ni unos más, ni unos menos"

Defiende a capa y espada la libertad, siempre ha sido una mujer aventurera y todavía hoy mantiene la misma sonrisa inocente de aquella joven que con 20 años emparentaba con la extinta Familia Real de Bulgaria al casarse, vestida por Lorenzo Caprile (52 años), con Kubrat de Sajonia-Coburgo-Gotha (54), uno de los hijos del exrey Simeón (82).

Carla Royo-Villanova y Urrestarazu (50) se encuentra en uno de sus momentos laborales más brillantes. En el año 2008 fundó su propia empresa -Carla Bulgaria Roses Beauty- y para esta primavera-verano 2020 ha creado una serie de productos cosméticos bajo el fresco nombre de 'Mojito': un must de todos aquellos amantes del beauty. La venta exclusiva de estos productos naturales se encuentra en la Farmacia Velázquez 30 de Madrid, mismo lugar donde Coolhunting Madrid Comunicación citado a JALEOS para esta entrevista con Carla de Bulgaria.

Este periódico ha entrevistado a la empresaria y se han abordado temas tan dispares como las rutinas de belleza mínimas que debe llevar cualquier persona, el papel de las monarquías, el coronavirus o el feminismo.

¿Qué es lo nuevo que ofrece esta línea?

Realmente la novedad que presentamos es que se va a vender en la Farmacia Velázquez 30, una farmacia con la que trabajo desde el año 2011 y que es referente de mis productos beauty. Esta línea, 'Mojito', mantiene la esencia de Carla Bulgaria Roses Beauty en lo relativo en el uso de ingredientes naturales. En este caso, en lugar de agua de rosas son almendras, avena y karité, productos hidratantes y aromáticos. Para diferenciarlo, incluimos la lima y la menta, de ahí que le pusiéramos 'Mojito', por hacer un guiño simpático.

Carla Royo-Villanova presentando su nueva colección de productos cosméticos. Gtres

¿Es unisex?

Justo. Quisimos hacer un producto que sirviera para hombres y mujeres y para eso, nada como los cítricos. El aroma cítrico es agradable para cualquier persona. En primavera-verano quizá más porque es fresquito, pero en realidad siempre. Me gustaría que los hombres se animaran a utilizar productos hidratantes de cuerpo y de manos.

¿Cómo se cuida con alguien con tan poco tiempo como usted?

Utilizando productos efectivos y que no haga falta utilizar mil sino que con uno o dos vayas bien surtido y tu piel esté bien cuidada.

¿Cuáles serían esos dos productos?

Un tónico de agua de rosas pura sin alcohol, parabenos ni perfumes añadidos y luego un hidragel calmante como sérum y la hidratante.

De Zimbabeu a Suiza, de ahí a Tánger... No para de viajar. ¿Va a frenar el ritmo por el coronavirus?

No, yo voy a seguir haciendo mi vida normal. Otra cosa es que me impidan hacerla. Con precauciones lógicas y mínimas, pero sin entrar en pánico.

¿Siempre ha sido tan aventurera?

Siempre. Hace más de diez años que empecé a escribir sobre los viajes que hacía tanto profesionales como personales. A diferentes medios especializados en turismo les gustó mi forma de escribir y ahora me dedico a la narración de viajes y a trabajar para diferentes medios especializados en turismo y gastronomía.

¿Su siguiente viaje?

Si Dios quiere, pasado mañana me voy a Trujillo.

¿Hay miedo por el virus?

No. No hay miedo porque yo creo que el miedo es lo que más nos quita la libertad. Estamos así, y de pronto, 'venga 8 de marzo, libertad, igualdad...', pues el miedo es lo que más restringe la libertad del ser humano.

Usted, perteneciendo a una Familia Real europea y siendo consciente de que las monarquías son históricamente machistas, ¿está a favor de la causa feminista que se reivindicó el pasado 8 de marzo?

Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿que las monarquías son machistas?

Bueno, por ley sí. El Artículo 57.1 de la Constitución Española dice que en lo referente a la sucesión al trono "se prefiere" al varón antes que a la mujer.

La reina de Inglaterra es la reina con más años en el trono y es mujer, tenemos a una princesa Leonor que va a ser reina de España... El problema con España no es que sea machista, el problema es la legislación que hay. Habrá que cambiarla, pero en este momento es la última de nuestras prioridades.

Carla Royo-Villanova, Mirko Sajonia-Coburgo, Margarita Gómez-Acebo y Kubrat de Bulgaria. Gtres

La pregunta era si usted apoya la causa feminista, lo que se reivindicó el pasado domingo 8 de marzo

¿Qué se reivindicó?

La igualdad entre hombres y mujeres en todos los sentidos

Yo reivindico la igualdad y la libertad. La igualdad es igualdad. Ni unos más, ni unos menos, ni unos menos ni unos más. Igualdad. Terminado en 'D'.

¿Ha visto que Letizia, como usted y otras muchas mujeres, ha optado por lucir canas con total naturalidad?

Cada persona tiene que sentirse bien consigo misma y la que quiera lucir canas, como yo, fenomenal. A mí me dicen muy a menudo que me las quite y me las tiña. Muy a menudo. No lo entiendo, igual que yo tampoco obligo a nadie a llevarlas. A mí me parece fenomenal que se tiñan o se pongan sus mechitas... Mucha gente me dice que me cubra las canas. Estamos hablando de libertad. Libertad es poner elegir las opciones en todo: desde pelo hasta el colegio de tus colegios. Y sobre Letizia... Yo no me he fijado en sus canas, pero vamos, que me parece fenomenal lo que haga.

¿Cómo se encuentran sus hijos? Hace poco vi que Mirko estaba incluido en una de las listas de solteros de oro del panorama social. [Junto a su marido, Kubrat de Bulgaria, Carla tiene tres vástagos: Mirko, Lucas y Tirso]

Mirko soltero sí, pero de oro lo dudo, porque es médico y los médicos en este país no se hacen de oro, salvo excepciones... Igual que en otras profesiones. Lo importante es que son tres niños muy responsables, trabajadores, estudiosos, muy conscientes del esfuerzo que sus padres han hecho para que puedan estudiar. Han cumplido su parte del trato: sacar adelante sus carreras universitarias sin perder el tiempo. El mayor, Mirko, ya es médico, el segundo, Lucas, está en quinto de medicina y Tirso empezará el año que viene Física o Teleco.

[Más información: San Valentín: estos son los 14 solteros ricos y famosos más codiciados de España]