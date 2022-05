El rey Juan Carlos voló a Abu Dabi con un gran cargamento de marisco para regalar a sus amigos árabes

El pasado lunes, 23 de mayo, el rey Juan Carlos I (84 años) regresó a Abu Dabi tras un viaje exprés a España. Después de una intensa jornada en la Zarzuela, donde se reencontró con su familia, el emérito se subió a su avión privado, valorado en casi 40 millones de euros, para trasladarse a los Emiratos Árabes. Además de volar con su equipaje, el padre de Felipe VI (54) llevó una "sobrecarga de mariscos" para "agasajar a sus amigos". Así lo ha desvelado Alessandro Lequio (61).

Este miércoles, 25 de mayo, el italiano utilizó su perfil de Instagram para compartir cierta información que maneja sobre la vuelta del rey Juan Carlos a Abu Dabi. Tras hacer referencia al avión en el que voló el emérito, Lequio dio detalles sobre el regalo que llevó a sus amigos.

"El coste del avión hay que entenderlo en las costumbres de los jeques árabes, donde esto es el día a día de una familia real formada por miles de personas. El rey Juan Carlos para ellos es un hermano, y a los hermanos se le dan todas las atenciones. Para los musulmanes el cuidado de los invitados es una obligación religiosa, y eso es lo que están haciendo. Son mentalidades muy distintas a las nuestras…", aseguró Alessandro Lequio en su post de Instagram.

El colaborador de El Programa de Ana Rosa, tal y como comentó días antes de la mencionada publicación en redes, mantiene contacto con el rey Juan Carlos I. "Me comunico con él habitualmente, pero no hablamos de cosas trascendentales", expresó Alessandro Lequio en televisión. Incluso durante su estancia en España, el conde italiano pudo hablar con el emérito. Aseguró que lo vio "emocionado" por visitar Sanxenxo y por reunirse con su familia en la Zarzuela después de casi dos años.

En su cuenta de Instagram, el aristócrata también se ha mostrado como defensor del emérito. "Lo he visto con un aspecto maravilloso… Y no se ha escondido porque no tiene nada de que esconderse", comentó en un post. "El rey Juan Carlos a nivel personal ha hecho cosas cuestionables, pero a nivel institucional su figura es histórica y el balance es incuestionable", añadió.

Reunión en la Zarzuela

Tras unos días en Sanxenxo, el pasado lunes, 23 de mayo, Juan Carlos I se reunió con el rey Felipe VI en la Zarzuela. Padre e hijo, tal y como informó la Casa del Rey en un comunicado, mantuvieron "un tiempo amplio de conversación". Charlaron sobre "cuestiones familiares" y sobre "distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito decidió trasladarse a Abu Dabi.

La visita de Juan Carlos a la Zarzuela incluyó un almuerzo familiar en el que no pudo participar la reina Sofía (83) debido a que se contagió por Covid tras regresar de Miami. No obstante, estuvo en el mismo salón con la mascarilla puesta.

A la reunión familiar, de la que no hay ninguna fotografía pública, también acudieron la reina Letizia (49), la infanta Sofía (15), la infanta Elena (58) y sus dos hijos, Felipe Juan Froilán (23) y Victoria Federica (21). Además, Margarita de Borbón (83), hermana menor del rey Juan Carlos, y su esposo, Carlos Zurita (78).

