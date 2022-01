Iñaki 'el Infiel': la tercera evidencia que puede acabar con su matrimonio con la infanta Cristina

Todo empezó con un engaño y de la misma manera podría terminar. Cuando la infanta Cristina (56 años) se comprometió con la estrella del balonmano patrio, el medallista olímpico Iñaki Urdangarin (54), éste jamás le confesó que en su vida había una mujer y que él seguía viéndola. Ella era Carmen Camí, su novia, con la que vivió un romance que duró un lustro, hasta que se juró amor eterno con la hija de los reyes Juan Carlos (84) y Sofía (83).

La alargada sombra de la infidelidad siempre se ha posado sobre la figura del que fuera duque de Palma. Ahora, casi 25 años después de aquel compromiso oficial bajo rúbrica del jefe del Estado y su esposa, la historia del engaño podría haberse repetido, a tenor de unas imágenes publicadas este mismo miércoles, día 19 de enero. La tercera evidencia que podría dinamitar su matrimonio con Cristina de Borbón.

1. Carmen Camí

Tras el anuncio de la boda de Iñaki y Cristina, Carmen Camí se negó a hablar.

Carmen Camí era una guapísima mujer catalana de pelo oscuro con la que Iñaki Urdangarin empezó a salir en 1992 y cuyo romance finalizó de una manera insólita. El 30 de abril de 1997, la joven y enamorada Carmen se llevó la peor de las sorpresas cuando vio por televisión cómo la Casa Real de Su Majestad el Rey anunciaba el compromiso de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin, su novio, al que cariñosamente llamaba Txiki, para cinco meses después: el 4 de octubre de ese mismo año.

"No quiero hablar de esto. No estoy dolida con él. Estoy muy tranquila, muy bien y muy feliz. Se ha portado bien conmigo. No tengo ningún problema con él y les deseo mucha felicidad", expresó ante los reporteros que la interceptaron en Barcelona, ciudad donde todavía hoy vive, al ser preguntada por el inminente enlace real.

La realidad fue radicalmente distinta. Camí quedó tocada y hundida al ver a su razón de amor junto a una infanta de España, rodeado de reyes, pompa y boato y dispuesto a vivir una vida en la ella ya no cabía.

2. La esposa de su amigo

Con el estallido del caso Nóos, por el que Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por varios delitos económicos, se filtraron a los medios de comunicación unos correos electrónicos subidos de tono donde el marido de Cristina de Borbón dialogaba con un hombre y con una mujer.

La supuesta amante de Iñaki Urdangarin era una exnovia suya que terminó casándose con un compañero del FC Barcelona de Balonmano, donde ambos militaban. Las dos parejas eran muy amigas. Tanto, que éste amigo llegó a servir de tapadera en los primeros encuentros de Urdangarin con la infanta e incluso la pareja fue testigo en la boda real celebrada en la Ciudad Condal. El lenguaje empleado en sus correos podía ser perfectamente el de una persona que mantiene una relación sentimental con la otra.

Al conocer que sus mails habían llegado a determinadas redacciones, Iñaki demandó a siete medios alegando a través de sus abogados que "su matrimonio con la infanta doña Cristina, hija del rey de España, no implica que las intimidades sexuales del duque de Palma no pertenezcan a su más estricta intimidad" y apuntó al respecto "una falta de interés público en este tipo de informaciones".

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

En julio de 2013, Urdangarin tuvo que ir a declarar a los juzgados y terminó por desvelar aquello que había pretendido preservar con la citada demanda. Vestido con pantalón oscuro y camisa y chaqueta blancas, el exdeportista se acercó al micrófono y admitió que se intercambiaba esos correos con "un amigo".

"En concreto no sé de qué correos se trata. Lo único que sé es que son correos de carácter personal e íntimo. Se debe tratar de correos donde yo emito a un destinatario temas personales e íntimos y nada más. Por lo que yo he podido saber, se presentó algún tipo de estos correos en el procedimiento de Palma donde yo enviaba un correo a un amigo", expresó el exduque de Palma.

Y concluyó: "Yo he venido aquí a proteger los correos de carácter personal e íntimo, no le voy a reconocer si yo he cometido o no unas infidelidades, vengo a proteger que la correspondencia entre mí y un destinatario único, sin la autorización de otros a divulgarla, queda entre mi persona y ese destinatario único. Las infidelidades no se reconocen. No le interesa a nadie más si yo he cometido una o dos supuestas infidelidades. Quiero preservar mi intimidad y la de mi familia, que es lo que más me importa en esta vida".

3. La misteriosa mujer en portada

Iñaki Urdangarin, pillado en actitud cariñosa con otra mujer AGENCIAS

Iñaki Urdargarin ha sido fotografiado paseando agarrado de la mano por las calles de Bidart con una mujer que no es su esposa, la infanta Cristina. Estas comentadas instantáneas del yerno del emérito junto a una dama que no es la madre de sus cuatro hijos podría suponer el fin de su matrimonio, que se tambalea, según algunas informaciones, desde finales de 2018, cuando él ingresó en prisión.

La tercera evidencia de las presuntas deslealtades de Iñaki a su esposa, la infanta Cristina, las mismas que marcaron el origen de su romance, que pudieron haber visto la luz también a través de aquellos correos electrónicos durante el proceso penal que lo llevó a la cárcel y que podrían haber estado presentes, por tanto, y por razón de las instantáneas que se publican este miércoles, a lo largo de sus casi 25 años de matrimonio.

