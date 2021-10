Iñaki Urdangarin pasa su 24 aniversario de boda junto a su madre, Claire Liebaert, pero sin la infanta Cristina

Disfrutando al máximo de la libertad y de la tranquilidad de la que goza desde que el pasado mes de febrero obtuvo el tercer grado penitenciario y cambió la cárcel de Brieva por su Vitoria natal, Iñaki Urdangarin (53 años) está aprovechando para compartir con su familia el día a día al margen del foco mediático. De lo más relajado, el marido de la infanta Cristina (55) ha sido visto este fin de semana de paseo junto a su madre, Claire Liebaert, por las calles de la ciudad que le vio nacer, demostrando la maravillosa relación que existe entre madre e hijo. Ambos muy cómplices y cercanos, caminaron agarrados del brazo disfrutando del camino y del tiempo que, después de los casi tres años que el exduque de Palma pasó en prisión, por fin están recuperando.

Durante la jornada, Urdangarin también se reunió con su hermana Lucía, su marido y sus hijos con los que estuvo muy cercano. Como muestran las imágenes captadas por los fotógrafos en la capital vasca, el exjugador de balonmano está en un momento muy bueno de su vida, en un discreto segundo plano mediático, completamente al margen de los constantes rumores del posible regreso del rey Juan Carlos I (83) a España tras la publicación de su controvertida biografía firmada por Laurence Debray -escritora y fiel admiradora del emérito-.

Iñaki Urdangarin pasea por Vitoria con su madre, su hermana y su sobrina. Gtres

Todos los miembros del clan Urdangarin lucieron un look muy cómodo y abrigado y aprovecharon la jornada para ponerse al día y compartir confidencias como cualquier otra familia unida y feliz. Lo más llamativo de esta reunión ha sido la ausencia de la infanta Cristina en la cita familiar, ya que diferentes fuentes apuntaban a que este fin de semana la pareja celebraría por todo lo alto su 24 aniversario de boda en Vitoria.

Fue el 4 de octubre de 1997 cuando la hija de los reyes eméritos y el por entonces jugador de balonmano del Barça protagonizaban una boda de ensueño en Barcelona. Después de años sin celebrar su aniversario por los problemas legales en los que se ha visto envuelto Urdangarin, todo apuntaba a que en esta ocasión el matrimonio se reencontraría en una fecha tan especial para ambos, pero finalmente la infanta Cristina ha preferido quedarse en Ginebra, por lo que el vitoriano ha aprovechado para disfrutar de una tranquila jornada en su tierra y con los suyos.

El polémico viaje de Cristina

Fue el pasado 3 de abril cuando la infanta Cristina voló a Vitoria, donde trabaja su marido, Iñaki Urdangarin, ingresado en la prisión provincial de Álava. Se pudo conocer el viaje de la infanta, que reside en Suiza, porque se la vio visitando el complejo deportivo que dirige un hermano de su marido. Lo hizo acompañada por uno de sus hijos y por sus familiares políticos, según informó entonces la Agencia EFE. Llegó a la capital vasca para pasar la festividad de Semana Santa con su esposo.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina durante una de sus reuniones en Vitoria. Gtres

El viaje de la hija de Juan Carlos I y la reina Sofía (82) no fue del agrado de muchos ya que desde las autoridades europeas se pidió que se evitaran los viajes no esenciales. Aunque lo cierto es que el espacio Schengen no se encontraba cerrado en ese momento, los órganos sanitarios superiores desaconsejaron cualquier tipo de desplazamiento sin justificación de peso.

A pesar de ello, la infanta Cristina no quiso perder la oportunidad de pasar los días festivos en España junto a su marido. Algo que no ha hecho este octubre, pese a tener un motivo muy especial y personal para hacerlo: celebrar su casi un cuarto de siglo casada con Iñaki Urdangarin.

