La infanta Cristina viaja a Vitoria para pasar la Semana Santa junto a su marido, Iñaki Urdangarin

La infanta Cristina (55 años) voló este viernes a Vitoria, donde trabaja su marido, Iñaki Urdangarin (53), ingresado en la prisión provincial de Álava, cercana a su capital, en la que duerme de lunes a jueves.

La infanta, que reside en Ginebra, ha visitado el complejo deportivo que dirige un hermano de su marido, acompañada por uno de sus hijos y por familiares políticos, según ha informado EFE.

El viaje de la hija de Juan Carlos I (83) y la reina Sofía (82) no ha sido del agrado de muchos ya que desde las autoridades europeas se ha pedido que se eviten los viajes no esenciales. Aunque lo cierto es que el espacio Schengen no se encuentra cerrado, los órganos sanitarios superiores han desaconsejado cualquier tipo de desplazamiento sin justificación de peso.

A pesar de ello, la infanta Cristina no ha querido perder la oportunidad de pasar estos días festivos en España junto a su marido. Iñaki Urdangarin, que cumple condena de 5 años y 10 meses por el caso Nóos, ingresó el pasado 1 de marzo en la cárcel alavesa de Zaballa, donde pernocta de lunes a jueves para cumplir lo que le queda de pena en régimen abierto. La prisión está ubicada a unos 15 kilómetros de Vitoria, ciudad en la que reside su madre, Claire Libaert, y varios de sus hermanos.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin junto a sus hijos paseando por Vitoria, en Navidades pasadas. EFE

El marido de la infanta trabaja en un despacho de abogados de la capital alavesa. Además, tendrá que desarrollar un programa para presos condenados por delitos económicos que se puso en marcha hace un año, que tiene unos 10 meses de duración.

El cuñado del monarca ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en junio de 2018 por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como caso Nóos.

Desde el mes de septiembre del año pasado acudía al Hogar Don Orione, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para hacer labores de voluntariado en una ONG de atención a personas con discapacidad, donde acabó su labor el pasado viernes.

En enero fue trasladado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y recientemente el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le concedió el tercer grado. Urdangarin solicitó su traslado a la cárcel alavesa por el arraigo con la ciudad, de la que es natural.

Y estos días, el vasco no puede estar mejor acompañado. Su mujer ha decidido volar de Suiza a Vitoria para aprovechar los días libres que tiene el exjugador de balonmano, un movimiento, quizá imprudente en estos momentos, pero mucho menos polémico que su vacunación en Emiratos Árabes.

Polémica vacunación en Abu Dabi

Hace justo un mes, el pasado 3 de marzo, se conocía que la infanta Elena (57) y su hermana, la infanta Cristina, se vacunaron contra la Covid-19 aprovechando una visita al rey emérito, Juan Carlos, en Emiratos Árabes Unidos.

Las infantas Cristina y Elena se pusieron la misma vacuna de su padre, el rey Juan Carlos.

Tras la gran polémica suscitada y empañar la imagen de la familia real, la hija mayor de Juan Carlos y Sofía quiso emitir un comunicado en el que confirmaba que ella y su hermana se vacunaron aprovechando su viaje al país del Golfo a principios de febrero para visitar a su padre, que vive allí desde el pasado agosto. "Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos", explicó.

"De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", aseguró Elena, saliendo al paso así de la polémica suscitada por el hecho de que ella y su hermana no hayan esperado para ser vacunadas aquí. Las infantas tampoco habrían cumplido, a priori, con las normas de vacunación vigentes en Emiratos, donde en la actualidad están disponibles cuatro de las vacunas contra la Covid-19, la china Sinopharm, la rusa Sputnik V, la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca.

