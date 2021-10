Isabel II se hace viral con su sorprendente comentario a un miembro de la guardia real: el vídeo

Isabel II (95 años) es la monarca más longeva del mundo y a pesar de su avanzada edad aún no parece estar dispuesta a abdicar en favor de su hijo -o su nieto-. Y es que los años de vida no son un obstáculo para la Reina británica, no al menos para sí misma, pero en las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo en el que la soberana sí muestra interés especial por la edad de uno de sus guardias reales.

En las imágenes que han dejado en shock a los habitantes de Reino Unido se puede ver a esposa del difunto duque de Edimburgo saliendo de una de sus residencias. Justo en la puerta la aguardan una fila de guardias reales en posición firme como marca el protocolo cuando la Reina hace acto de presencia frente a ellos. Isabel II camina hacia adelante, pero enseguida decide pararse para protagonizar un suceso inédito. La soberana se dirige al oficial situado en quinta posición, el que muestra un rostro más veterano que el resto.

"¿Por cuánto tiempo llevas sirviendo?", pregunta con semblante serio la abuela de los príncipes Harry (37) y Guillermo (39). "27 años", responde el guardia real. "Eso parece", desliza de repente la Reina acompañando su maliciosa frase con una sonrisa y risa mientras mira al oficial. El resto de guardias que se mantienen en formación no pueden evitar sonreír al escuchar el gracioso comentario de la Reina.

Esta divertida faceta de la soberana ha sorprendido a los británicos. A pesar de que no es la primera vez que Isabel II conversa con los oficiales que la acompañan a menudo, nunca había hablado directamente con un guardia para acentuar su veteranía y hacer un chiste con eso.

Muchos han aplaudido esta cercanía de la Reina, pero hay un sector al que no le ha parecido una escena tan agradable, ya que además de pensar que ridiculiza al oficial, muchos no han visto con buenos ojos que justo se dirija de esa forma al oficial de nacionalidad canadiense.

Recupera el bastón

La reina Isabel II se acompaña del bastón en sus últimos actos públicos. Gtres

A pesar de la divertida anécdota que protagonizó la Reina con la excusa de la avanza edad de su guardia real, la soberana a sus 95 años también sufre los achaques propios de su veteranía. De hecho, desde el pasado 12 de octubre Isabel II aparece en los actos públicos acompañada de un bastón. Lo utilizó ese martes para asistir a un acto religioso en la abadía de Westminster (Londres) en conmemoración del centenario de la organización benéfica de las Fuerzas Armadas 'Royal British Legion'. Y dos días después volvió a recurrir a él para la ceremonia de apertura de la sexta sesión del senado en Cardiff.

Desde la casa de Windsor han aclarado que la soberana ha empleado el bastón "para su comodidad". Pese a su avanzada edad, esta es la primera vez que Isabel II usa un bastón en un acto oficial de este tipo, aunque en 2003 y 2004 ya se la vio con uno después de una operación de rodilla.

