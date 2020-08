¿Posar o no posar? Felipe y Letizia buscan un perfil discreto para sus vacaciones en Mallorca

El rey Felipe VI (52 años), la reina Letizia (47) y las infantas Leonor (14) y Sofía (13) no harán este año, y por primera vez desde que son miembros titulares de la Casa Real, el tradicional posado de verano en los jardines del palacio de Marivent. La residencia oficial de la época estival de los Borbón, esta impresionante construcción moderna situada en el núcleo turístico de Cala Mayor en Palma de Mallorca, no será este agosto el clásico escenario amable en el que Felipe, Letizia y sus dos hijas se reúnan con la prensa, según adelanta Diario de Mallorca.

JALEOS ha contactado con la Casa del Rey y desde el organismo se limitan a comentar que no tienen "constancia de los planes de Sus Majestades". "No sabemos siquiera si habrá una agenda. No le puedo decir más", añaden. La pandemia de coronavirus y la histórica bomba informativa que se conoció este lunes 3 de agosto, esto es, la marcha de España del rey Juan Carlos (82) a algún lugar indeterminado del mundo, ha cambiado por completo los planes de Zarzuela.

Los Reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, posando en Marivent. Gtres

¿Posar o no posar? Si algo queda claro es que Felipe y Letizia buscan un perfil discreto para sus días en Mallorca. No habrá posado en Marivent, no habrá charla distendida con los medios de comunicación sobre cómo lo han pasado las infantas en el campamento de Estados Unidos al que acudieron los dos últimos veranos -este año, como es obvio, no han ido- y no caerá la pregunta de si Letizia se animará a navegar, por fin y de una vez por todas. "Yo creo que si en 15 años no...", respondía la Reina, ya tajante, el año pasado.

Con esta estudiada estrategia, Felipe VI sorteará la cuestión que planea sobre la cabeza de todos los españoles en estos momentos y que los periodistas tendrían la obligación de hacer: ¿dónde está el rey Juan Carlos? El afable reportaje fotográfico de la Familia Real paseando, interactuando entre ellos, felices y sonrientes, podría ser utilizado en estas circunstancias como arma arrojadiza por partidos políticos como Podemos o ERC, muy críticos con cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos.

No hay duda de que la abrupta salida de Juan Carlos está trastocando los cimientos de Zarzuela. Un acto con sus correspondientes consecuencias que están afectando directamente al jefe del Estado, su consorte y sus hijas. La reina Letizia y las infantas también están estos días en primera línea de fuego y juegan con el tiempo en contra: ya hay marcada una cuenta atrás para su reaparición.

El rey Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al Club Náutico de Palma de Mallorca. EFE

Este jueves por la mañana, Felipe VI cumplía con su primer acto público desde que la Casa Real difundiese la carta del emérito a su hijo en la que le comunicaba su marcha del país. El Rey recibió en audiencia en el palacio de la Zarzuela al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo (60), durante su visita a Madrid.

La reaparición del monarca, estudiada como todas las demás, ha tenido lugar tres días después de que se comunicase la decisión de Juan Carlos y un día antes de que el soberano pusiera rumbo a Palma. La primera aparición del Rey tras el tsunami mediático debía ser trabajando, vestido de traje de chaqueta y corbata y en el Salón de Audiencias del palacio de la Zarzuela, no en el Real Club Náutico de Palma luciendo una guayabera y saludando a sus fanáticos en la capital balear.

La llegada de la Familia Real a Palma este año se está haciendo de manera escalonada. Hace 15 días aterrizaron la reina Sofía (81), la infanta Elena (56) y la princesa Irene de Grecia (78). Está previsto que este viernes sea el rey Felipe VI quien llegue en solitario.

Ya el sábado lo harán Letizia, Leonor y Sofía. Tal y como desliza el medio de comunicación citado anteriormente, durante los tres primeros días habrá "mucha Mallorca", es decir, el núcleo duro de la Familia Real permanecerá poco tiempo tras los muros de Marivent. Pasearán, se lucirán, saludarán, pero no se les verá en actos lúdicos: quieren dar la imagen de que están trabajando y en ningún caso de vacaciones.

La reina Letizia junto a sus hijas en la Casa Museo Son Marroig. EFE

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía recorrerán, a lo largo de los diez días que estarán en la isla, algunos de los principales enclaves turísticos o de interés de Mallorca. Se habla de una visita a Petra para apoyar el papel y la figura de Fray Junípero Serra, el franciscano español que dedicó su vida a la evangelización del Nuevo Mundo, llegando a fundar más de una decena de misiones en el territorio que hoy conforma el estado de California, incluida la de San Francisco, que sigue dando nombre a la ciudad.

Fray Junípero fue un hombre de su época que presenció los abusos de ciertos conquistadores españoles que violaban a las mujeres nativas, su principal preocupación. En las últimas fechas, su figura ha reemergido a la actualidad por la vandalización de sus estatuas y las anacrónicas denuncias de racismo y esclavismo.

Otra de las posibles visitas que se barajan en la hipotética agenda de los Reyes es Sineu. En concreto su mercado, uno de los más antiguos de la isla balear, instaurado por el rey Jaume II en el año 1306 y que se celebra cada miércoles. De todo ello habrá imágenes, facilitarán la foto, y quién sabe si existirá ocasión para hacerles preguntas, aunque de manera más controlada.

Siempre Marivent, excepto un año

El hecho de que la Familia Real no realice el posado oficial que marca sus vacaciones de verano en el palacio de Marivent es un hito sin precedentes. Aunque es cierto que en una ocasión, y para sorpresa de todos, cambiaron el marco de su típica estampa.

Después de cuatro años en los que Felipe y Letizia habían protagonizado el posado ante la fachada o en los jardines de Marivent, en 2018 optaron por el palacio de la Almudaina, la residencia real de los monarcas cristianos desde el siglo XIV, donde la princesa de Asturias y su hermana no habían estado nunca antes.

La Familia Real en el palacio de la Almudaina en el verano de 2018. EFE

El rifirrafe protagonizado por las reinas Letizia y Sofía el 1 de abril de aquel año a las puertas de la catedral de Palma, la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin (52) el 18 de junio y la publicación de las cintas de Corinna por parte de EL ESPAÑOL el 11 de julio provocó que la Familia Real buscara una imagen renovada, fresca y nueva para un año que se tornó complicado.

Desde luego nunca tan difícil como está siendo y será este 2020. Un año en el que el exjefe del Estado se ha visto implicado en oscuros asuntos relacionados con presuntos delitos económicos en el extranjero y que lo han llevado hasta a informar de manera oficial de que pasará el resto de sus días fuera del país en el que reinó 38 años.

[Más información: Así han sido los cinco años de posados de los reyes Felipe y Letizia en Palma de Mallorca]