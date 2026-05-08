Del velo de flor a la albariza: 7 vinos para entender el nuevo Jerez

El Marco de Jerez atraviesa un momento de redefinición profunda, casi silenciosa, pero de gran alcance. Entre 2025 y 2026, la normativa da un giro que mira a la autenticidad, al terruño y a una idea de origen menos intervenida, mientras el sector se prepara para abrir un nuevo capítulo en su propia historia.

El cambio más simbólico es el fin del encabezado obligatorio para finos y manzanillas, que podrán alcanzar una graduación natural mínima del 14%, frente al 15% anterior, con menor adición de alcohol y una expresión más cercana a la bota. En paralelo, gana peso el universo de los vinos en rama, más desnudos, más directos, más fieles al pulso de la crianza.

El futuro de los blancos tranquilos o de pasto del Marco avanza a su vez hacia una denominación de origen específica para los blancos de albariza gaditanos. El pliego de condiciones ya está sobre la mesa y su debate en el pleno de septiembre del Consejo Regulador marcó el siguiente paso de un proceso que aún necesitará el recorrido burocrático de Bruselas y no estaría cerrado, en el mejor de los casos, hasta 2027.

Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar

A falta de nombre definitivo (aunque Vinos de Albariza parte como la opción con más fuerza), la propuesta condensa tres años de trabajo colectivo para fijar la identidad de estos vinos y devolver protagonismo a la viña.

Detrás late una misma idea: que Jerez no solo se explica por sus generosos, sino también por unos blancos que empiezan a reclamar, por fin, un lugar propio.

Detrás de estos avances hay nombres propios y una visión compartida. Enólogos como Willy Pérez, con el respaldo institucional de figuras como César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, llevan años defendiendo la recuperación de la identidad de la viña y una menor intervención en bodega.

En un contexto donde el consumidor busca vinos más ligeros, transparentes y conectados con el origen, y donde incluso el etiquetado se adapta a nuevas exigencias de información, Jerez parece dispuesto a escucharse a sí mismo.

Esta es una nueva etapa, y también una invitación a redescubrirlo a través de sus vinos. Con estas botellas, celebramos el cambio más importante de los últimos años para la denominación.

Amontillado Botaina Saca en Rama 2026

Más textura, más verdad y menos barniz técnico. Al embotellarse sin filtrar ni clarificar, los vinos conservan mejor la huella de la flor y ofrece un perfil más intenso, con profundidad salina y un final seco muy característico.

En el contexto actual del Marco, los vinos en rama simbolizan el giro hacia vinos que se acercan más a la bota que al estándar comercial. También encajan con el interés renovado por graduaciones más naturales y por estilos menos uniformes. Son vinos perfectos para explicar que la modernización de Jerez no pasa por alejarse de su identidad, sino por afinarla.

Amontillado Botaina Saca en Rama 2026

En Lustau saben que el tiempo es parte esencial del vino, y este amontillado lo confirma desde el primer sorbo. Procedente del pago Balbaína y sacado directamente de la bota, combina la frescura inicial de su crianza bajo velo con la profundidad que aporta la fase oxidativa.

En nariz aparecen notas de nuez, barniz noble, caramelo salino y un fondo ahumado muy elegante. En boca es seco, firme y envolvente, con un final largo y preciso. Un vino con historia, carácter y mucha personalidad. La saca de 2023 fue elegida por la IWC como “Mejor vino generoso del mundo”. Precio: 38,70 euros

Manzanilla en Rama La Gitana

La manzanilla en rama representa la expresión más franca de Sanlúcar: sin filtrar, sin pulir en exceso y con toda la personalidad que deja la crianza biológica bajo velo de flor.

En copa suele mostrar salinidad, almendra, levaduras finas y una sensación vibrante que la hace especialmente gastronómica. Su papel en esta selección es evidente: resume el nuevo valor que gana lo natural, lo poco intervenido y lo que sabe a bota.

Además, conecta con la idea de un Marco más cercano al origen y menos dependiente de ajustes en bodega. Es la botella ideal para abrir el reportaje con una declaración de intenciones.

Manzanilla en Rama La Gitana

La Gitana en rama es un vino que busca la sensación de la cata directa de la bota, con frescura, ligereza, untuosidad y una delicadeza muy definida.

Esta manzanilla tiene la virtud de conectar tradición, marca y una idea de pureza que encaja muy bien con el actual momento de Jerez. En una lista que habla de cambios normativos y nuevas categorías, esta botella recuerda que la emoción también importa. Precio: 13,90 euros

González Byass Elisa Blanco de Albariza

Elisa representa la nueva ambición de los blancos de albariza en clave de alta gama. Su planteamiento pone el foco en el viñedo y en la lectura del suelo, reforzando esa idea de que el Marco de Jerez puede hablar también en lenguaje de blancos tranquilos con identidad precisa.

El mejor ejemplo de hacia dónde podría evolucionar la futura denominación: menos anonimato, más origen y más definición territorial. Porque la transformación del Marco no es solo normativa, sino también cultural y comercial.

Elisa Blanco de Albariza

Elisa Blanco de Albariza es un vino que habla en un registro sereno, pero muy definido. Nace en la albariza jerezana y pasa por botas que antes alojaron oloroso y amontillado, una crianza que aporta matices sin restarle ligereza ni tensión.

El resultado es un blanco salino, luminoso y con un fondo apenas insinuado de crianza biológica. Más que una rareza, se entiende como un puente entre los vinos de pasto más clásicos y una manera más curiosa de mirar Jerez. Funciona muy bien como aperitivo o para una mesa con acento andaluz. Precio: 19 euros

De La Riva Macharnudo San Cayetano 2022

Albariza, como concepto y como vino, resume la aspiración de esta nueva etapa: dar un nombre reconocible a los blancos tranquilos del Marco y convertir el suelo en relato. El terruño como origen, como identidad y como firma de estilo.

La propuesta más ambiciosa dentro de esta categoría la firman Ramiro Ibáñez y Willy Pérez, dos de las mentes más inquietas del Marco de Jerez. Bajo el proyecto De La Riva, impulsan la recuperación de elaboraciones históricas y la identidad de los pagos jerezanos, con epicentro en las 53 hectáreas de Macharnudo adquiridas en 2017.

De La Riva Macharnudo San Cayetano 2022

De La Riva Macharnudo San Cayetano, único vino jerezano presente en la Place de Bordeaux, se elabora con palomino fino criado bajo velo de flor. Un blanco de perfil nítido, con tensión, mineralidad y vocación de guarda. Precio: 69,95 euros

Alba Balbaína

Alba Balbaína es la nueva apuesta de Bodegas Barbadillo por los vinos de pasto y la expresión directa de la albariza. Elaborado a partir de mosto flor de palomino y criado sobre lías, este blanco funciona como puerta de entrada al universo de la crianza biológica desde una mirada más vinculada al viñedo.

Alba Balbaína

La uva procede de Balbaína Alta, una de las zonas más emblemáticas del Marco, aescasos 10 kilómetros del Atlántico. Allí, la luz, la brisa marina y los suelos blancos definen un vino que habla con claridad de su origen. Precio: 12,60 euros

Socaire Oxidativo

Primitivo Collantes reinterpreta su conocido Socaire con una versión oxidativa que amplía el concepto de los vinos sin encabezar del Marco. Procedente del Pago Matalian, en Chiclana, y de suelos de albariza de tajón, este palomino fino fermenta de forma espontánea en botas de roble americano previamente envinadas con fino.

Socaire Oxidativo

Posteriormente, envejece durante 60 meses sin velo de flor, desarrollando mayor estructura y una complejidad aromática marcada por notas oxidativas. Un giro interesante dentro del llamado “socairismo”, que mantiene frescura sin renunciar a profundidad. Precio: 36,29 euros

Muchada-Léclapart Univers

En Muchada-Léclapart, cada vino nace de una parcela trabajada en biodinámica, con la intención de reflejar sin artificios la esencia de la albariza. Univers es la puerta de entrada a su universo: un blanco que pone el foco en la pureza, la salinidad y la expresión varietal de la palomino.

Muchada-Léclapart Univers

La uva procede de La Platera, concretamente de su zona más baja, donde los suelos de albariza con lustrillos aportan tensión y carácter. El resultado es un vino vibrante, largo y con un perfil salino que desafía los códigos más tradicionales del Marco. Precio: 30,25 euros